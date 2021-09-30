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США: МЛС 2021

2021
Торонто
3:2
Второй тайм: 86'

Стадион:
Цинциннати
0'
32' Желтая карточка
Вало Флориан
0:1
38' Гол
Матаррита Рональд
41' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
1:1
48' Гол
Шаффельбург Джейкоб
2:1
55' Гол
Дельгадо Марко
60' Желтая карточка
Вальесилья Эксон
60' Желтая карточка
Ачара Ифунаньячи
3:1
65' Гол
Ачара Ифунаньячи
3:2
72' Гол
Акоста Лусиано
74' Желтая карточка
Станко Калеб
76' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
86'
25
Боно
Александер
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
92
Лоуренс
Кемар
22
Ларьи
Ричи
99
Ачара
Ифунаньячи
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
24
Шаффельбург
Джейкоб
30
Сотельдо
Йеферсон
22
Тытонь
Пшемыслав
2
Кастильо
Эдгар
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
18
Матаррита
Рональд
8
Крус
Аллан
64
Вало
Флориан
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
9
Brenner
da
Silva
Торонто
4-5-1
Цинциннати
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Цинциннати

3 матча

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:0
М
0:2
М
0:1
М
1:5
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.15
Шаффельбург Джейкоб 3 0.11
Акинола Айо 3 0.11
Сотельдо Йеферсон 2 0.07
Гонсалес Омар 2 0.07
Ачара Ифунаньячи 2 0.07
Алтидор Жози 2 0.07
Ларьи Ричи 2 0.07
Дельгадо Марко 2 (1) 0.07
Посуэло Алехандро 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Маллинс Патрик 1 0.04
Тсубаса Эндо 1 0.04
Делеон Ник 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Люк Сингх 1 0.04
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 7 (1) 0.27
Акоста Лусиано 6 0.23
Барреаль Альваро 3 0.12
Матаррита Рональд 2 0.08
Медунянин Харис 2 0.08
Вальесилья Эксон 2 0.08
Васкес Брэндон 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Кастильо Эдгар 1 0.04
Локадия Юрген 1 0.04
Хагглунд Ник 1 0.04
Крус Аллан 1 0.04
Кэмерон Джефф 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Гонсалес Омар 5 0
Дельгадо Марко 5 0
Сотельдо Йеферсон 4 0
Завалета Эрик 2 1
Ларьи Ричи 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Лоуренс Кемар 1 1
Мавинга Крис 2 0
Ауро Альваро 2 0
Боно Александер 2 0
Окелло Нобл 0 1
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Делеон Ник 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Маллинс Патрик 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Люк Сингх 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальесилья Эксон 7 0
Кубо Юя 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Станко Калеб 5 0
Матаррита Рональд 5 0
Крус Аллан 5 0
Кастильо Эдгар 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)
 Цинциннати 30.77% (8) 3.85% (1) 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто Торонто 2:1 Нэшвилл Торонто 0:1 Интер Майами Цинциннати 2:0 Торонто
Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Ди Си Юнайтед 4:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Цинциннати 2:0 Торонто
Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 29 20 5 4 56 - 34 65
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 27 11 13 3 44 - 24 46
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 27 12 4 11 47 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 27 11 7 9 44 - 30 40
5. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 27 10 9 8 37 - 38 39
8. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 27 10 7 10 38 - 35 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами 0:1 Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр 0:0 Заявка 28 6 7 15 26 - 43 25
13. Торонто 3:2 Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати 2:3 Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 27 14 7 6 45 - 28 49
2. Сиэтл Саундерс Заявка 25 14 6 5 38 - 21 48
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Портленд Тимберс Заявка 26 12 4 10 42 - 43 40
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 26 11 5 10 37 - 42 38
6. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 26 10 7 9 30 - 31 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 26 8 9 9 34 - 38 33
10. Лос-Анджелес Заявка 26 9 6 11 38 - 38 33
11. Даллас 0:1 Заявка 28 6 9 13 38 - 45 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 26 6 4 16 27 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 8 7 0 31 - 14 31
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 13 10 0 3 27 - 11 30
4. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 13 7 3 3 23 - 17 24
10. Чикаго Файр 0:0 Заявка 16 5 6 5 20 - 18 21
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами 0:1 Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 3:2 Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати 2:3 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
2. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
3. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
4. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
5. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас 0:1 Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами 0:1 Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 18 14
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 25 14
6. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати 2:3 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто 3:2 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 0:0 Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 12 8 2 2 19 - 10 26
2. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 13 7 2 4 19 - 14 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 4 3 6 16 - 27 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 2 5 6 13 - 24 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас 0:1 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 14 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Букса Адам 13 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Матаррита Рональд бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Вало Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Цинциннати
3.90
6.50
40.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 3:2 Цинциннати онлайн




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