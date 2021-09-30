США: МЛС 2021
Торонто
3:2
Конец матча
Стадион: БМО Филд
Цинциннати
32' Желтая карточкаВало Флориан
0:1
38' ГолМатаррита Рональд
41' Желтая карточкаКастильо Эдгар
1:1
48' ГолШаффельбург Джейкоб
2:1
55' ГолДельгадо Марко
59' Желтая карточкаВальесилья Эксон
60' Желтая карточкаАчара Ифунаньячи
3:1
65' ГолАчара Ифунаньячи
3:2
72' ГолАкоста Лусиано
74' Желтая карточкаСтанко Калеб
76' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
90' Желтая карточкаМаршалл-Ратти Джакил
96
Ауро
Альваро
22
Ларьи
Ричи
64
Вало
Флориан
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
-
18 Делеон НикНападающий
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tyrone Marshall
Ход матча
32'
38'
41'
48'
55'
59'
60'
65'
72'
3:2
74'
88'
История личных встреч
Торонто
Цинциннати
3 матча
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|4
|0.15
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.11
|Акинола Айо
|3
|0.11
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.07
|Гонсалес Омар
|2
|0.07
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0.07
|Алтидор Жози
|2
|0.07
|Ларьи Ричи
|2
|0.07
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.07
|Посуэло Алехандро
|1
|0.04
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Маллинс Патрик
|1
|0.04
|Тсубаса Эндо
|1
|0.04
|Делеон Ник
|1
|0.04
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|Люк Сингх
|1
|0.04
|Ауро Альваро
|0
|0
|Морроу Джастин
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brenner da Silva
|7 (1)
|0.27
|Акоста Лусиано
|6
|0.23
|Барреаль Альваро
|3
|0.12
|Матаррита Рональд
|2
|0.08
|Медунянин Харис
|2
|0.08
|Вальесилья Эксон
|2
|0.08
|Васкес Брэндон
|1
|0.04
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|Кастильо Эдгар
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1
|0.04
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|Крус Аллан
|1
|0.04
|Кэмерон Джефф
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэдли Майкл
|7
|0
|Гонсалес Омар
|5
|0
|Дельгадо Марко
|5
|0
|Сотельдо Йеферсон
|4
|0
|Завалета Эрик
|2
|1
|Ларьи Ричи
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|1
|Мавинга Крис
|2
|0
|Ауро Альваро
|2
|0
|Боно Александер
|2
|0
|Окелло Нобл
|0
|1
|Алтидор Жози
|1
|0
|Морроу Джастин
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Делеон Ник
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Маллинс Патрик
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Люк Сингх
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальесилья Эксон
|7
|0
|Кубо Юя
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Матаррита Рональд
|5
|0
|Крус Аллан
|5
|0
|Кастильо Эдгар
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Вало Флориан
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|20% (6)
|13.33% (4)
|10% (3)
|20% (6)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|Цинциннати
|28.57% (8)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто Торонто 2:1 Нэшвилл Торонто 0:1 Интер Майами Цинциннати 2:0 Торонто
Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =7 -10Ди Си Юнайтед 4:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Цинциннати 2:0 Торонто
Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|48 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 40
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|40 - 21
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|27
|13
|4
|10
|43 - 43
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:1 Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 42
|39
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2 Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 32
|37
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 40
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 39
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|39 - 47
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|27 - 43
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|2:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 15
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 10
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2