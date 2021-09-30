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США: МЛС 2021

2021
Торонто
3:2
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
32' Желтая карточка
Вало Флориан
0:1
38' Гол
Матаррита Рональд
41' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
1:1
48' Гол
Шаффельбург Джейкоб
2:1
55' Гол
Дельгадо Марко
59' Желтая карточка
Вальесилья Эксон
60' Желтая карточка
Ачара Ифунаньячи
3:1
65' Гол
Ачара Ифунаньячи
3:2
72' Гол
Акоста Лусиано
74' Желтая карточка
Станко Калеб
76' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
88' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Маршалл-Ратти Джакил
90'+5
25
Боно
Александер
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
92
Лоуренс
Кемар
22
Ларьи
Ричи
99
Ачара
Ифунаньячи
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
24
Шаффельбург
Джейкоб
30
Сотельдо
Йеферсон
22
Тытонь
Пшемыслав
2
Кастильо
Эдгар
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
18
Матаррита
Рональд
8
Крус
Аллан
64
Вало
Флориан
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
9
Brenner
da
Silva
Торонто
4-5-1
Цинциннати
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Цинциннати

3 матча

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:0
М
0:2
М
0:1
М
1:5
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.15
Шаффельбург Джейкоб 3 0.11
Акинола Айо 3 0.11
Сотельдо Йеферсон 2 0.07
Гонсалес Омар 2 0.07
Ачара Ифунаньячи 2 0.07
Алтидор Жози 2 0.07
Ларьи Ричи 2 0.07
Дельгадо Марко 2 (1) 0.07
Посуэло Алехандро 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Маллинс Патрик 1 0.04
Тсубаса Эндо 1 0.04
Делеон Ник 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Люк Сингх 1 0.04
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 7 (1) 0.27
Акоста Лусиано 6 0.23
Барреаль Альваро 3 0.12
Матаррита Рональд 2 0.08
Медунянин Харис 2 0.08
Вальесилья Эксон 2 0.08
Васкес Брэндон 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Кастильо Эдгар 1 0.04
Локадия Юрген 1 0.04
Хагглунд Ник 1 0.04
Крус Аллан 1 0.04
Кэмерон Джефф 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Гонсалес Омар 5 0
Дельгадо Марко 5 0
Сотельдо Йеферсон 4 0
Завалета Эрик 2 1
Ларьи Ричи 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Лоуренс Кемар 1 1
Мавинга Крис 2 0
Ауро Альваро 2 0
Боно Александер 2 0
Окелло Нобл 0 1
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Делеон Ник 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Маллинс Патрик 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Люк Сингх 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальесилья Эксон 7 0
Кубо Юя 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Станко Калеб 5 0
Матаррита Рональд 5 0
Крус Аллан 5 0
Кастильо Эдгар 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 20% (6) 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Цинциннати 28.57% (8) 3.57% (1) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто Торонто 2:1 Нэшвилл Торонто 0:1 Интер Майами Цинциннати 2:0 Торонто
Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Интер Майами 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Ди Си Юнайтед 4:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Цинциннати 2:0 Торонто
Цинциннати 0:1 Интер Майами Коламбус Кру 3:2 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Ди Си Юнайтед Заявка 27 12 4 11 48 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
5. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити Заявка 27 10 9 8 39 - 40 39
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 26 15 6 5 40 - 21 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 27 13 4 10 43 - 43 43
5. Реал Солт-Лейк 2:1 Заявка 27 11 6 10 44 - 42 39
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
7. Миннесота Юнайтед Заявка 26 10 7 9 30 - 32 37
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 26 8 10 8 31 - 34 34
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 27 8 9 10 34 - 40 33
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 27 9 6 12 38 - 39 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
12. Даллас Заявка 28 6 9 13 39 - 47 27
13. Остин Заявка 27 6 4 17 27 - 43 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 2:1 Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 14 6 5 3 26 - 20 23
9. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 13 4 6 3 20 - 15 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 9 2 2 21 - 10 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 24 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Реал Солт-Лейк 2:1 Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 13 2 5 6 13 - 25 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Матаррита Рональд бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Вало Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Торонто 3:2 Цинциннати онлайн




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