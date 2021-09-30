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США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
1:3
Второй тайм: 56'

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
10' Гол
Джонс Дехуан
0:2
17' Гол
Букса Адам
27' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
0:3
30' Гол в свои ворота
Камашо Руди
1:3
32' Гол
Торрес Хоакин
56'
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
19
Бассонг
Зохран
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
17
Бушанан
Тажон
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
22
Хиль
Карлес
9
Букса
Адам
7
Боу
Густаво
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
-8.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

0%
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
11.1%
51.9%
10 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:3
М
3:1
М
0:1
М
2:1
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
4:2
М
4:0
М
2:3
М
1:0
М
3:0
М
1:3
М
3:2
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
0:1
М
0:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойе Мейсон 7 (2) 0.26
Киото Ромель 6 0.22
Михайлович Джордже 4 0.15
Торрес Хоакин 4 0.15
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Йонсен Бьорн 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Ahmed Hussein Hafez 2 0.07
Ibrahim Sunusi 2 0.07
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.07
Пьетт Самуэль 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Струна Альяж 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Кицца Мустафа 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 13 0.45
Боу Густаво 12 (1) 0.41
Бушанан Тажон 7 0.24
Хиль Карлес 3 (1) 0.1
Джонс Дехуан 3 0.1
Банбери Тил 3 0.1
Траустасон Арнор 2 0.07
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Бай Брэндон 2 0.07
Макнамара Томас 2 0.07
Полстер Мэтт 2 0.07
Белл Джон 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кизза Эдвард 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 8 1
Камашо Руди 6 2
Струна Альяж 6 0
Пьетт Самуэль 4 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Миллер Камаль 4 0
Уотерман Джоэль 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Михайлович Джордже 3 0
Киото Ромель 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Диоп Клемент 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Масьель Эмануэль 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 4 2
Полстер Мэтт 6 0
Фаррелл Эндрю 5 0
Макнамара Томас 4 0
Каптум Вилфрид 4 0
Кесслер Генри 4 0
Джонс Дехуан 2 1
Бай Брэндон 3 0
Бушанан Тажон 3 0
Банбери Тил 2 0
Хиль Карлес 2 0
Букса Адам 2 0
Maciel 1 0
Боу Густаво 1 0
ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
Колдуэлл Скотт 1 0
Мафла Кристиан 1 0
Белл Джон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клёб де Фут Монреаль 8.33% (3) 19.44% (7) 16.67% (6) 11.11% (4) 27.78% (10) 16.67% (6)
 Нью-Инглэнд Революшн 13.73% (7) 21.57% (11) 17.65% (9) 11.76% (6) 11.76% (6) 23.53% (12)

Предыдущие игры

Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:0 Чикаго Файр Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл
Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Орландо Сити Чикаго Файр 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 29 20 5 4 56 - 34 65
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 27 11 13 3 44 - 24 46
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 27 12 4 11 47 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 27 11 7 9 44 - 30 40
5. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 27 10 9 8 37 - 38 39
8. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 27 10 7 10 38 - 35 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами 0:1 Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр 0:0 Заявка 28 6 7 15 26 - 43 25
13. Торонто 3:2 Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати 2:3 Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 27 14 7 6 45 - 28 49
2. Сиэтл Саундерс Заявка 25 14 6 5 38 - 21 48
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Портленд Тимберс Заявка 26 12 4 10 42 - 43 40
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 26 11 5 10 37 - 42 38
6. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 26 10 7 9 30 - 31 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 26 8 9 9 34 - 38 33
10. Лос-Анджелес Заявка 26 9 6 11 38 - 38 33
11. Даллас 0:1 Заявка 28 6 9 13 38 - 45 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 26 6 4 16 27 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 8 7 0 31 - 14 31
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 13 10 0 3 27 - 11 30
4. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 13 7 3 3 23 - 17 24
10. Чикаго Файр 0:0 Заявка 16 5 6 5 20 - 18 21
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами 0:1 Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 3:2 Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати 2:3 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
2. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
3. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
4. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
5. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас 0:1 Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами 0:1 Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 18 14
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 25 14
6. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати 2:3 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто 3:2 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 0:0 Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 12 8 2 2 19 - 10 26
2. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 13 7 2 4 19 - 14 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 4 3 6 16 - 27 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 2 5 6 13 - 24 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас 0:1 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 14 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Букса Адам 13 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Торрес Хоакин бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Камашо Руди уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    27'
    Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Джонс Дехуан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
26.48
9.14
2.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 1:3 Нью-Инглэнд Революшн онлайн




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