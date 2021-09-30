США: МЛС 2021
Клёб де Фут Монреаль
1:3
Второй тайм: 56'
Стадион: Сапуто
Нью-Инглэнд Революшн
0:1
10' ГолДжонс Дехуан
0:2
17' ГолБукса Адам
27' Желтая карточкаПьетт Самуэль
0:3
30' Гол в свои воротаКамашо Руди
1:3
32' ГолТоррес Хоакин
30
Киото
Ромель
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
22
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Табла БаллуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кизза ЭдвардНападающий
-
10 Банбери ТилНападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
Ход матча
10'
0:1
17'
0:2
27'
30'
0:3
32'
1:3
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
-8.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
0%
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
37%
11.1%
51.9%
10 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.26
|Киото Ромель
|6
|0.22
|Михайлович Джордже
|4
|0.15
|Торрес Хоакин
|4
|0.15
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.07
|Йонсен Бьорн
|2
|0.07
|Шуэньер Матьё
|2
|0.07
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.07
|Ibrahim Sunusi
|2
|0.07
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.07
|Пьетт Самуэль
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Струна Альяж
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|Уртадо Эрик
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Кицца Мустафа
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|13
|0.45
|Боу Густаво
|12 (1)
|0.41
|Бушанан Тажон
|7
|0.24
|Хиль Карлес
|3 (1)
|0.1
|Джонс Дехуан
|3
|0.1
|Банбери Тил
|3
|0.1
|Траустасон Арнор
|2
|0.07
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Бай Брэндон
|2
|0.07
|Макнамара Томас
|2
|0.07
|Полстер Мэтт
|2
|0.07
|Белл Джон
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кизза Эдвард
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|Камашо Руди
|6
|2
|Струна Альяж
|6
|0
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Уотерман Джоэль
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Кицца Мустафа
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траустасон Арнор
|4
|2
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|5
|0
|Макнамара Томас
|4
|0
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|Кесслер Генри
|4
|0
|Джонс Дехуан
|2
|1
|Бай Брэндон
|3
|0
|Бушанан Тажон
|3
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Букса Адам
|2
|0
|Maciel
|1
|0
|Боу Густаво
|1
|0
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|Колдуэлл Скотт
|1
|0
|Мафла Кристиан
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клёб де Фут Монреаль
|8.33% (3)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|27.78% (10)
|16.67% (6)
|Нью-Инглэнд Революшн
|13.73% (7)
|21.57% (11)
|17.65% (9)
|11.76% (6)
|11.76% (6)
|23.53% (12)
Предыдущие игры
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:0 Чикаго Файр Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл
Клёб де Фут Монреаль 3:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +14 =3 -3Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Орландо Сити Чикаго Файр 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|29
|20
|5
|4
|56 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|27
|11
|13
|3
|44 - 24
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|27
|12
|4
|11
|47 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 30
|40
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|37 - 38
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 35
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|28
|6
|7
|15
|26 - 43
|25
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|27
|14
|7
|6
|45 - 28
|49
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 21
|48
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|42 - 43
|40
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|37 - 42
|38
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 31
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 38
|33
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|28
|6
|9
|13
|38 - 45
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|27 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|31 - 14
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|27 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 18
|21
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 18
|14
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 10
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 14
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 27
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|14
|0
|5
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Букса Адам
|13
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2