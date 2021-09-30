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США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
1:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Интер Майами
0'
24' Желтая карточка
Пирес Леандро
34' Желтая карточка
Матуиди Блез
48' Желтая карточка
Гиббс Киран
1:0
76' Пенальти
Мартинес Хосеф
87'
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
11
Леннон
Брукс
10
Морено
Марселино
5
Соса
Сантьяго
8
Барко
Эсекьель
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
7
Мартинес
Хосеф
32
Марсман
Ник
6
Пирес
Леандро
31
Леердам
Келвин
4
Макоун
Кристиан
7
Морган
Льюис
14
Чапман
Джей
8
Матуиди
Блез
3
Гиббс
Киран
10
Писарро
Родольфо
19
Робинсон
Робби
9
Игуаин
Гонсало
Атланта Юнайтед
3-5-2
Интер Майами
3-4-2-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Интер Майами

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 10 (2) 0.37
Барко Эсекьель 7 (1) 0.26
Морено Марселино 7 (3) 0.26
Уолкс Антон 2 0.07
Белло Джордж 1 0.04
Хайндмен Эмерсон 1 0.04
Эрнандес Рональд 1 0.04
Араужо Луис 1 0.04
Конвей Джексон 1 0.04
Кэмпбелл Джордж 1 0.04
Лопез Эрик 1 0.04
Леннон Брукс 0 0
Малрейни Джейк 0 0
Alan Franco1 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Чол Мачоп 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 10 (2) 0.38
Робинсон Робби 4 0.15
Писарро Родольфо 3 0.12
Шеа Брек 2 0.08
Васильев Индиана 2 0.08
Федерико Игуаин 1 0.04
Морган Льюис 1 0.04
Гиббс Киран 1 0.04
Макоун Кристиан 1 (1) 0.04
Грегоре 0 0
Пирес Леандро 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Фигаль Хорхе 0 0
Матуиди Блез 0 0
Чапман Джей 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Сантьяго 8 0
Alan Franco1 6 0
Морено Марселино 5 0
Лопез Эрик 4 0
Малрейни Джейк 2 1
Барко Эсекьель 3 0
Белло Джордж 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Торрес Эрик 2 0
Хайндмен Эмерсон 2 0
Уолкс Антон 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 0 1
Эрнандес Рональд 1 0
Дамм Хурхен 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Адамс Мохаммед 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 12 2
Пирес Леандро 12 0
Фигаль Хорхе 6 1
Матуиди Блез 5 0
Робинсон Робби 4 0
Шоукросс Райан 1 1
Гиббс Киран 2 0
Игуаин Гонсало 2 0
Леердам Келвин 2 0
Ульоа Виктор 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Чапман Джей 2 0
Макоун Кристиан 2 0
Карранса Хулиан 2 0
Федерико Игуаин 1 0
Шеа Брек 1 0
Джонс Джовин 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Sami Guediri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атланта Юнайтед 18.75% (6) 15.63% (5) 9.38% (3) 12.5% (4) 18.75% (6) 25% (8)
Интер Майами 8% (2) 4% (1) 16% (4) 12% (3) 32% (8) 28% (7)

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Филадельфия Юнион 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити
Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл
Интер Майами Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Интер Майами 1:5 Нэшвилл Интер Майами 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Интер Майами Интер Майами 1:0 Коламбус Кру
Цинциннати 0:1 Интер Майами Орландо Сити 0:0 Интер Майами Интер Майами 3:1 Торонто Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 29 20 5 4 56 - 34 65
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 27 11 13 3 44 - 24 46
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 27 12 4 11 47 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 27 11 7 9 44 - 30 40
5. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 27 10 9 8 37 - 38 39
8. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 27 10 7 10 38 - 35 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами 0:1 Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр 0:0 Заявка 28 6 7 15 26 - 43 25
13. Торонто 3:2 Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати 2:3 Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 27 14 7 6 45 - 28 49
2. Сиэтл Саундерс Заявка 25 14 6 5 38 - 21 48
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Портленд Тимберс Заявка 26 12 4 10 42 - 43 40
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 26 11 5 10 37 - 42 38
6. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 26 10 7 9 30 - 31 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 26 8 9 9 34 - 38 33
10. Лос-Анджелес Заявка 26 9 6 11 38 - 38 33
11. Даллас 0:1 Заявка 28 6 9 13 38 - 45 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 26 6 4 16 27 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 8 7 0 31 - 14 31
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 13 10 0 3 27 - 11 30
4. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 13 7 3 3 23 - 17 24
10. Чикаго Файр 0:0 Заявка 16 5 6 5 20 - 18 21
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами 0:1 Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 3:2 Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати 2:3 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
2. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
3. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
4. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
5. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас 0:1 Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами 0:1 Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 18 14
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 25 14
6. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати 2:3 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто 3:2 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 0:0 Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 12 8 2 2 19 - 10 26
2. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 13 7 2 4 19 - 14 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 4 3 6 16 - 27 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 2 5 6 13 - 24 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас 0:1 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 14 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Букса Адам 13 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Матуиди Блез получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Интер Майами
2.86
4.70
7.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 1:0 Интер Майами онлайн




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