США: МЛС 2021
Атланта Юнайтед
1:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Интер Майами
24' Желтая карточкаПирес Леандро
34' Желтая карточкаМатуиди Блез
48' Желтая карточкаГиббс Киран
1:0
76' ПенальтиМартинес Хосеф
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
32
Марсман
Ник
14
Чапман
Джей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Шеа БрекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
24'
34'
48'
73'
76'
1:0
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Интер Майами
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|10 (2)
|0.37
|Барко Эсекьель
|7 (1)
|0.26
|Морено Марселино
|7 (3)
|0.26
|Уолкс Антон
|2
|0.07
|Белло Джордж
|1
|0.04
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.04
|Эрнандес Рональд
|1
|0.04
|Араужо Луис
|1
|0.04
|Конвей Джексон
|1
|0.04
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.04
|Лопез Эрик
|1
|0.04
|Леннон Брукс
|0
|0
|Малрейни Джейк
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Чол Мачоп
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|10 (2)
|0.38
|Робинсон Робби
|4
|0.15
|Писарро Родольфо
|3
|0.12
|Шеа Брек
|2
|0.08
|Васильев Индиана
|2
|0.08
|Федерико Игуаин
|1
|0.04
|Морган Льюис
|1
|0.04
|Гиббс Киран
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Грегоре
|0
|0
|Пирес Леандро
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|Матуиди Блез
|0
|0
|Чапман Джей
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Сантьяго
|8
|0
|Alan Franco1
|6
|0
|Морено Марселино
|5
|0
|Лопез Эрик
|4
|0
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Барко Эсекьель
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Торрес Эрик
|2
|0
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|Уолкс Антон
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Дамм Хурхен
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|12
|2
|Пирес Леандро
|12
|0
|Фигаль Хорхе
|6
|1
|Матуиди Блез
|5
|0
|Робинсон Робби
|4
|0
|Шоукросс Райан
|1
|1
|Гиббс Киран
|2
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Леердам Келвин
|2
|0
|Ульоа Виктор
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Чапман Джей
|2
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Карранса Хулиан
|2
|0
|Федерико Игуаин
|1
|0
|Шеа Брек
|1
|0
|Джонс Джовин
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|25% (8)
|Интер Майами
|8% (2)
|4% (1)
|16% (4)
|12% (3)
|32% (8)
|28% (7)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =6 -7Филадельфия Юнион 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Цинциннати Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити
Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Торонто Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл
Интер Майами Последние 20 матчей: +8 =3 -9Интер Майами 1:5 Нэшвилл Интер Майами 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Интер Майами Интер Майами 1:0 Коламбус Кру
Цинциннати 0:1 Интер Майами Орландо Сити 0:0 Интер Майами Интер Майами 3:1 Торонто Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Нэшвилл Орландо Сити 1:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|29
|20
|5
|4
|56 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|27
|11
|13
|3
|44 - 24
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|27
|12
|4
|11
|47 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 30
|40
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|37 - 38
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 35
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|28
|6
|7
|15
|26 - 43
|25
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|27
|14
|7
|6
|45 - 28
|49
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 21
|48
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|42 - 43
|40
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|37 - 42
|38
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 31
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 38
|33
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|28
|6
|9
|13
|38 - 45
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|27 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|31 - 14
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|27 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 18
|21
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 18
|14
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 10
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 14
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 27
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|14
|0
|5
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Букса Адам
|13
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
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