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США: МЛС 2021

2021
Даллас
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
13' Гол
Саллой Даниэль
43'
20
Маурер
Джимми
14
Берджесс
Нкоси
4
Брессан
Матеус
3
Мартинес
Хосе
VI
12
Холлингсхед
Райан
8
Акоста
Бриан
5
Факундо
Киньон
22
Твумаси
Эма
9
Феррейра
Хесус
7
Обриан
Ядер
16
Пепи
Рикардо
29
Мелия
Тим
28
Дюк
Кэмерон
6
Санчес
Илье
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
32
Маури
Хосе
17
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
Даллас
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Спортинг Канзас-Сити

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

0%
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

23 матча

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

М
0:2
М
1:2
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
6:0
М
0:2
М
0:3
М
2:3
ОК
3:2
М
2:0
ОК
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
3:1
ОК
6:2
М
4:0
М
3:1
М
1:1
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 12 0.43
Обриан Ядер 8 0.29
Феррейра Хесус 6 0.21
Хара Франко 4 (1) 0.14
Холлингсхед Райан 2 0.07
Рикаурте Андрес 1 0.04
Помикал Пакстон 1 0.04
Берджесс Нкоси 1 0.04
Брессан Матеус 1 0.04
Сили Данте 1 0.04
Шен Саболч 0 0
Че Джастин 0 0
Акоста Бриан 0 0
Фелипе Мегиоларо 0 0
Мунджома Эдди 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 14 0.52
Пулидо Алан 8 (2) 0.3
Рассел Джонни 7 (1) 0.26
Кинда Гади 4 (1) 0.15
Шелтон Кири 2 0.07
Бузио Джанлука 2 0.07
Линдси Джейлин 2 0.07
Дюк Кэмерон 2 0.07
Эрнандес Фелипе 1 0.04
Мартинш Луиш 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Маури Хосе 1 0.04
Зуси Грэм 0 0
Вальтер Реми 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 7 0
Хара Франко 6 0
Брессан Матеус 6 0
Обриан Ядер 6 0
Хеджес Мэтт 5 0
Рикаурте Андрес 5 0
Твумаси Эма 5 0
Шен Саболч 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Факундо Киньон 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Маурер Джимми 2 0
Варгас Фредди 2 0
Помикал Пакстон 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Сервания Брандон 1 0
Фелипе Мегиоларо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Мунджома Эдди 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Эльмедхар Калиль 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 5 1
Зуси Грэм 6 0
Санчес Илье 5 0
Саллой Даниэль 4 0
Линдси Джейлин 3 0
Вальтер Реми 1 1
Фонтас Андреу 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Пунчец Роберто 2 0
Кинда Гади 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Мартинш Луиш 1 0
Мелия Тим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 16.22% (6) 8.11% (3) 18.92% (7) 21.62% (8) 13.51% (5) 21.62% (8)
 Спортинг Канзас-Сити 13.64% (6) 11.36% (5) 20.45% (9) 15.91% (7) 20.45% (9) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас Хьюстон Динамо 3:2 Даллас Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Остин 3:5 Даллас Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 29 20 5 4 56 - 34 65
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 27 11 13 3 44 - 24 46
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 27 12 4 11 47 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 27 11 7 9 44 - 30 40
5. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 27 10 9 8 37 - 38 39
8. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 27 10 7 10 38 - 35 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами 0:1 Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр 0:0 Заявка 28 6 7 15 26 - 43 25
13. Торонто 3:2 Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати 2:3 Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 27 14 7 6 45 - 28 49
2. Сиэтл Саундерс Заявка 25 14 6 5 38 - 21 48
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Портленд Тимберс Заявка 26 12 4 10 42 - 43 40
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 26 11 5 10 37 - 42 38
6. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 26 10 7 9 30 - 31 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 26 8 9 9 34 - 38 33
10. Лос-Анджелес Заявка 26 9 6 11 38 - 38 33
11. Даллас 0:1 Заявка 28 6 9 13 38 - 45 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 26 6 4 16 27 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 8 7 0 31 - 14 31
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 13 10 0 3 27 - 11 30
4. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 13 7 3 3 23 - 17 24
10. Чикаго Файр 0:0 Заявка 16 5 6 5 20 - 18 21
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами 0:1 Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 3:2 Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати 2:3 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
2. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
3. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
4. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
5. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас 0:1 Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами 0:1 Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 18 14
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 25 14
6. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати 2:3 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто 3:2 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 0:0 Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 12 8 2 2 19 - 10 26
2. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 13 7 2 4 19 - 14 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 4 3 6 16 - 27 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 2 5 6 13 - 24 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас 0:1 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 14 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Букса Адам 13 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Саллой Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
4.29
3.92
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 0:1 Спортинг Канзас-Сити онлайн




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