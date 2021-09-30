США: МЛС 2021
Даллас
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Тойота
Спортинг Канзас-Сити
0:1
13' ГолСаллой Даниэль
22
Твумаси
Эма
16
Пепи
Рикардо
29
Мелия
Тим
28
Дюк
Кэмерон
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
32
Маури
Хосе
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Твумаси ЭмаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
11 Шен СаболчНападающий
-
Главный тренер: Marco Ferruzzi
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
46 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
13'
0:1
История личных встреч
Даллас
Спортинг Канзас-Сити
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
0%
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
23 матча
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|12
|0.43
|Обриан Ядер
|8
|0.29
|Феррейра Хесус
|6
|0.21
|Хара Франко
|4 (1)
|0.14
|Холлингсхед Райан
|2
|0.07
|Рикаурте Андрес
|1
|0.04
|Помикал Пакстон
|1
|0.04
|Берджесс Нкоси
|1
|0.04
|Брессан Матеус
|1
|0.04
|Сили Данте
|1
|0.04
|Шен Саболч
|0
|0
|Че Джастин
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|Мунджома Эдди
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|14
|0.52
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.3
|Рассел Джонни
|7 (1)
|0.26
|Кинда Гади
|4 (1)
|0.15
|Шелтон Кири
|2
|0.07
|Бузио Джанлука
|2
|0.07
|Линдси Джейлин
|2
|0.07
|Дюк Кэмерон
|2
|0.07
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|Мартинш Луиш
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Маури Хосе
|1
|0.04
|Зуси Грэм
|0
|0
|Вальтер Реми
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|7
|0
|Хара Франко
|6
|0
|Брессан Матеус
|6
|0
|Обриан Ядер
|6
|0
|Хеджес Мэтт
|5
|0
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Шен Саболч
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Маурер Джимми
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Помикал Пакстон
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Сервания Брандон
|1
|0
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Мунджома Эдди
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|5
|1
|Зуси Грэм
|6
|0
|Санчес Илье
|5
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Вальтер Реми
|1
|1
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Пунчец Роберто
|2
|0
|Кинда Гади
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|16.22% (6)
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас Хьюстон Динамо 3:2 Даллас Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Остин 3:5 Даллас Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 2:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +10 =6 -4Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Даллас 0:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|29
|20
|5
|4
|56 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|27
|11
|13
|3
|44 - 24
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|27
|12
|4
|11
|47 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 30
|40
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|37 - 38
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 35
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|28
|6
|7
|15
|26 - 43
|25
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|27
|14
|7
|6
|45 - 28
|49
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 21
|48
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|42 - 43
|40
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|37 - 42
|38
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 31
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 38
|33
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|28
|6
|9
|13
|38 - 45
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|27 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|31 - 14
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|27 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 18
|21
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 18
|14
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 10
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 14
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 27
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|14
|0
|5
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Букса Адам
|13
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2