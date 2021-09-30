США: МЛС 2021
Чикаго Файр
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: SeatGeek Stadium
Нью-Йорк Сити
10' Желтая карточкаМедина Хесус
16' Желтая карточкаFederico Navarro
27' Желтая карточкаАсеведо Николас
27
Берич
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Монис АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
10'
16'
27'
История личных встреч
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
5 матчей
40%
60%
0%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
-20%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
-20%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стоянович Лука
|7
|0.25
|Берич Роберт
|3
|0.11
|Алиседа Игнасио
|3
|0.11
|Секулич Борис
|2
|0.07
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.07
|Хименес Гастон
|2
|0.07
|Медран Альваро
|1
|0.04
|Оффор Чинонсо
|1
|0.04
|Кальво Франсиско
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Иванов Станислав III
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (3)
|0.48
|Медина Хесус
|8
|0.3
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.26
|Паркс Китон
|4
|0.15
|Хавьер Тиаго
|3
|0.11
|Родригес Сантьяго
|3
|0.11
|Моралес Максимильяно
|2
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|1
|0.04
|Talles Magno
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|Джонсон Шон
|0
|0
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Медран Альваро
|5
|0
|Теран Карлос
|5
|0
|Каппелхоф Йохан
|3
|1
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|Секулич Борис
|3
|0
|Стоянович Лука
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|Хименес Гастон
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Federico Navarro
|2
|0
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|8
|0
|Моралес Альфредо
|5
|1
|Шано Максим
|5
|1
|Асеведо Николас
|5
|1
|Медина Хесус
|6
|0
|Паркс Китон
|2
|2
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|1
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чикаго Файр
|20.83% (5)
|0
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|Нью-Йорк Сити
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =5 -10Чикаго Файр 0:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:0 Чикаго Файр
Спортинг Канзас-Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр Интер Майами 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:2 Торонто Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|29
|20
|5
|4
|56 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|27
|11
|13
|3
|44 - 24
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|27
|12
|4
|11
|47 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 30
|40
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|37 - 38
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 35
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|28
|6
|7
|15
|26 - 43
|25
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|27
|14
|7
|6
|45 - 28
|49
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 21
|48
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|42 - 43
|40
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|37 - 42
|38
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 31
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 38
|33
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|28
|6
|9
|13
|38 - 45
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|27 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|31 - 14
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|27 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 18
|21
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 18
|14
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 10
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 14
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 27
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|14
|0
|5
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Букса Адам
|13
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2