США: МЛС 2021
Нэшвилл
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Ниссан
Орландо Сити
0:0
11' Не забитый пенальтиМукхтар Хани
1:0
11' ГолМукхтар Хани
10
Мукхтар
Хани
20
Годой
Анибал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
14 Риос ДаниэльНападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Мишель БенжиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
11'
0:0
11'
1:0
История личных встреч
Нэшвилл
Орландо Сити
3 матча
33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
0%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|12 (1)
|0.44
|Сапонг Чарльз
|10
|0.37
|Леаль Рэндэлл
|5
|0.19
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.11
|Кадис Хондер
|2
|0.07
|Циммерман Уолкер
|2
|0.07
|Хакенсон Люк
|2
|0.07
|Махер Джек
|1
|0.04
|Джонстон Алистер
|1
|0.04
|Анибаба Жалил
|1
|0.04
|Риос Даниэль
|1
|0.04
|Данлади Абу
|1
|0.04
|Анунга Брайан
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Годой Анибал
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.33
|Мишель Бенжи
|4
|0.15
|Дайк Дэрил
|4
|0.15
|Акинделе Тешо
|3
|0.11
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.11
|Урсо Жуниор
|3
|0.11
|Мюллер Крис
|2
|0.07
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Карлос Антонио
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Мас Эмануэль
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|5
|1
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Мукхтар Хани
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Хакенсон Люк
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|6
|0
|Карлос Антонио
|4
|1
|Урсо Жуниор
|5
|0
|Мюллер Крис
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Шлегель Родриго
|4
|0
|Перея Андрес
|2
|1
|Мендес Джегсон
|3
|0
|Смит Кайл
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нэшвилл
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|18.6% (8)
|11.63% (5)
|18.6% (8)
|23.26% (10)
|Орландо Сити
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =8 -3Чикаго Файр 0:0 Нэшвилл Интер Майами 1:5 Нэшвилл Торонто 2:1 Нэшвилл Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл
Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл
Орландо Сити Последние 20 матчей: +7 =5 -8Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити
Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру Орландо Сити 0:0 Интер Майами Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|29
|20
|5
|4
|56 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|27
|11
|13
|3
|44 - 24
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|27
|12
|4
|11
|47 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 30
|40
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|37 - 38
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 35
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|28
|6
|7
|15
|26 - 43
|25
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|27
|14
|7
|6
|45 - 28
|49
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 21
|48
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|42 - 43
|40
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|37 - 42
|38
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 31
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 38
|33
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|28
|6
|9
|13
|38 - 45
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|27 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|31 - 14
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|27 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 18
|21
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 18
|14
|5.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:3 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|2:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|3:2 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 10
|26
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 14
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 27
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|14
|0
|5
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Букса Адам
|13
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2