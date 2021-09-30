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США: МЛС 2021

2021
Нэшвилл
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:0
11' Не забитый пенальти
Мукхтар Хани
1:0
11' Гол
Мукхтар Хани
12'
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
12
Джонстон
Алистер
10
Мукхтар
Хани
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
17
Сапонг
Чарльз
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
25
Карлос
Антонио
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
22
Альварадо
Александер
14
Ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Перейра
Маурисио
18
Дайк
Дэрил
Нэшвилл
3-5-2
Орландо Сити
4-3-1-2

Ход матча

11'
Мукхтар Хани
0:0
11'
Мукхтар Хани
1:0

История личных встреч

Нэшвилл
Орландо Сити

3 матча

33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
0%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:1
М
2:3
М
1:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 12 (1) 0.44
Сапонг Чарльз 10 0.37
Леаль Рэндэлл 5 0.19
Мьюл Алекс 3 (1) 0.11
Кадис Хондер 2 0.07
Циммерман Уолкер 2 0.07
Хакенсон Люк 2 0.07
Махер Джек 1 0.04
Джонстон Алистер 1 0.04
Анибаба Жалил 1 0.04
Риос Даниэль 1 0.04
Данлади Абу 1 0.04
Анунга Брайан 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Ловитц Дэниел 0 0
David Romney 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Годой Анибал 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нилис Дилан 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 9 (2) 0.33
Мишель Бенжи 4 0.15
Дайк Дэрил 4 0.15
Акинделе Тешо 3 0.11
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.11
Урсо Жуниор 3 0.11
Мюллер Крис 2 0.07
Тейшейра Руан 2 0.07
Карлос Антонио 2 0.07
Перея Андрес 2 0.07
Перейра Маурисио 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Мас Эмануэль 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 5 1
Ловитц Дэниел 5 0
Мьюл Алекс 5 0
Годой Анибал 4 0
Мукхтар Хани 4 0
Анунга Брайан 4 0
Хакенсон Люк 4 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Лаграсса Мэтт 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Уиллис Джо 1 0
Циммерман Уолкер 1 0
Махер Джек 1 0
Джонстон Алистер 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 6 0
Карлос Антонио 4 1
Урсо Жуниор 5 0
Мюллер Крис 5 0
Нани Луиш 3 1
Перейра Маурисио 4 0
Шлегель Родриго 4 0
Перея Андрес 2 1
Мендес Джегсон 3 0
Смит Кайл 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Росель Ориоль 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Raul Aguilera 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 16.28% (7) 11.63% (5) 18.6% (8) 11.63% (5) 18.6% (8) 23.26% (10)
 Орландо Сити 18.92% (7) 13.51% (5) 13.51% (5) 21.62% (8) 8.11% (3) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Чикаго Файр 0:0 Нэшвилл Интер Майами 1:5 Нэшвилл Торонто 2:1 Нэшвилл Клёб де Фут Монреаль 0:1 Нэшвилл
Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл
Орландо Сити Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:4 Клёб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед 3:0 Орландо Сити
Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру Орландо Сити 0:0 Интер Майами Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Цинциннати 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 29 20 5 4 56 - 34 65
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 27 11 13 3 44 - 24 46
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 27 12 4 11 47 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 27 11 7 9 44 - 30 40
5. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 27 10 9 8 37 - 38 39
8. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 27 10 7 10 38 - 35 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами 0:1 Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр 0:0 Заявка 28 6 7 15 26 - 43 25
13. Торонто 3:2 Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати 2:3 Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 27 14 7 6 45 - 28 49
2. Сиэтл Саундерс Заявка 25 14 6 5 38 - 21 48
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Портленд Тимберс Заявка 26 12 4 10 42 - 43 40
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 26 11 5 10 37 - 42 38
6. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 26 10 7 9 30 - 31 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 26 8 9 9 34 - 38 33
10. Лос-Анджелес Заявка 26 9 6 11 38 - 38 33
11. Даллас 0:1 Заявка 28 6 9 13 38 - 45 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин Заявка 26 6 4 16 27 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 8 7 0 31 - 14 31
3. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 13 10 0 3 27 - 11 30
4. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити 0:0 Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 13 7 3 3 23 - 17 24
10. Чикаго Файр 0:0 Заявка 16 5 6 5 20 - 18 21
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами 0:1 Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 3:2 Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати 2:3 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
2. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
3. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
4. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
5. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас 0:1 Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами 0:1 Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 18 14
5. Орландо Сити 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 25 14
6. Клёб де Фут Монреаль 1:3 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати 2:3 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто 3:2 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 0:0 Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 12 8 2 2 19 - 10 26
2. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 13 7 2 4 19 - 14 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 4 3 6 16 - 27 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 13 2 5 6 13 - 24 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас 0:1 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 14 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
5. Нью-Инглэнд Революшн Букса Адам 13 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Мукхтар Хани пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Орландо Сити
1.68
3.92
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 1:0 Орландо Сити онлайн




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