США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
0:0
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Ванкувер Уайткэпс
47' Желтая карточкаБальдисимо Майкл
55' Желтая карточкаДахоме Кристиан
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
29
Джункуа
Сэм
10
Пико
Фабрис
12
Бэрд
Кори
16
Крепо
Максим
15
Роуз
Энди
19
Бикел
Жаниу
27
Рапосо
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисНападающий
-
12 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мортон КайлВратарь
- Защитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пашер ТайлерНападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
Ход матча
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
8 матчей
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
-12.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
0%
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|10 (3)
|0.36
|Урути Максимилиано
|6
|0.21
|Пашер Тайлер
|4
|0.14
|Вера Матиас
|3
|0.11
|Родригес Мемо
|2
|0.07
|Дорси Гриффин
|2
|0.07
|Кинтеро Дарвин
|1 (1)
|0.04
|Кристиан Рамирез
|1
|0.04
|Адальберто Карраскилья
|1
|0.04
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|Валентин Зарек
|0
|0
|Корона Джо
|0
|0
|Серен Дарвин
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Баямич Матео
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дахоме Кристиан
|8 (3)
|0.31
|Уайт Брайан
|6
|0.23
|Кайседо Дейбер
|4
|0.15
|Каваллини Лукас
|3
|0.12
|Голд Райан
|2
|0.08
|Роуз Энди
|2
|0.08
|Юнгвирт Флориан
|1
|0.04
|Годой Эрик
|1
|0.04
|Бикел Жаниу
|1
|0.04
|Нервински Джейк
|1
|0.04
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Тейберт Расселл
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Александр Кайо
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|9
|0
|Вера Матиас
|7
|0
|Валентин Зарек
|5
|0
|Серен Дарвин
|3
|1
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Боньек Оскар
|4
|0
|Джонс Деррик
|4
|0
|Корона Джо
|3
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Джункуа Сэм
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|6
|0
|Бальдисимо Майкл
|6
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Бикел Жаниу
|4
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|0
|Кайседо Дейбер
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Роуз Энди
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Овусу Леонард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|6.67% (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|10% (3)
|13.33% (4)
|36.67% (11)
|20% (6)
|20% (6)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =9 -9Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:0 Остин
Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 2:0 Хьюстон Динамо Остин 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ванкувер Уайткэпс 1:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин
Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|48 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 40
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|40 - 21
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|27
|13
|4
|10
|43 - 43
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|2:1 Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 42
|39
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2 Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 32
|37
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 40
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 39
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|39 - 47
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|27 - 43
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|2:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 15
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 10
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2