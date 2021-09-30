  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
3:0
Конец матча

Стадион:
Остин
0'
28' Желтая карточка
Orrin McKinze Gaines
44' Желтая карточка
Лима Ник
1:0
45' Гол
Льюис Джонатан
2:0
46' Гол
Мескида Николас
3:0
59' Гол
Трасти Остон
70' Желтая карточка
Страуд Джаред
81' Желтая карточка
Уорнер Коллен
90' Желтая карточка
Домингес Сесильо
90'+5
22
Ярброуг
Вильям
33
Бейташур
Стивен
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
66
Эстевес
Лукас
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
32
Уорнер
Коллен
7
Льюис
Джонатан
20
Мескида
Николас
31
Тарбелл
Эндрю
24
Лима
Ник
8
Ринг
Александр
3
Романа
Джохан
2
Manny
Perez
7
Почеттино
Томас
15
Даниэль
Перейра
16
Хименес
Эктор
17
Галлахер
Джон
27
Orrin
McKinze
Gaines
20
Страуд
Джаред
Колорадо Рэпидс
5-3-2
Остин
3-4-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Остин

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0%
-100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:1
М
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 7 0.27
Льюис Джонатан 5 (1) 0.19
Рубио Диего 4 0.15
Шиньяшики Андре 4 0.15
Бассетт Коул 3 0.12
Гальван Бриан 2 0.08
Уилсон Дэнни 2 0.08
Розенберри Киган 2 0.08
Абубакар Лалас 2 0.08
Мескида Николас 1 0.04
Акоста Келлин 1 0.04
Кайе Марк-Энтони 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Баджи Доминик 1 0.04
Трасти Остон 1 0.04
Прайс Джек 0 0
Бенезе Николя 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагундес Диего 6 0.22
Домингес Сесильо 5 (1) 0.19
Ринг Александр 4 0.15
Дриусси Себастьян 3 0.11
Галлахер Джон 3 0.11
Почеттино Томас 2 0.07
Касканте Хулио 1 0.04
Хименес Эктор 1 0.04
Orrin McKinze Gaines 1 0.04
Джитте Мусса 1 0.04
Страуд Джаред 0 0
Лима Ник 0 0
Колманич Жан 0 0
Редес Родни 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 6 0
Прайс Джек 6 0
Уорнер Коллен 5 0
Абубакар Лалас 5 0
Рубио Диего 4 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Шиньяшики Андре 3 0
Мескида Николас 2 0
Акоста Келлин 2 0
Барриос Майкл 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бассетт Коул 2 0
Намли Юнес 1 0
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 4 2
Даниэль Перейра 5 0
Страуд Джаред 5 0
Касканте Хулио 3 1
Фагундес Диего 4 0
Лима Ник 4 0
Домингес Сесильо 3 0
Почеттино Томас 3 0
Романа Джохан 3 0
Беслер Мэтт 2 0
Хименес Эктор 2 0
Колманич Жан 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Дриусси Себастьян 1 0
Стувер Брэд 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Freddy Kleemann 1 0
Aedan Stanley 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 8.11% (3) 16.22% (6) 13.51% (5) 24.32% (9) 21.62% (8) 16.22% (6)
Остин 22.22% (6) 14.81% (4) 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс
Остин Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Остин 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 1:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 3:0 Остин
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Ди Си Юнайтед Заявка 27 12 4 11 48 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
5. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити Заявка 27 10 9 8 39 - 40 39
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 26 15 6 5 40 - 21 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 27 13 4 10 43 - 43 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 27 11 6 10 44 - 42 39
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
7. Миннесота Юнайтед Заявка 26 10 7 9 30 - 32 37
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 26 8 10 8 31 - 34 34
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 27 8 9 10 34 - 40 33
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 27 9 6 12 38 - 39 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
12. Даллас Заявка 28 6 9 13 39 - 47 27
13. Остин Заявка 27 6 4 17 27 - 43 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 14 6 5 3 26 - 20 23
9. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 13 4 6 3 20 - 15 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 9 2 2 21 - 10 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 24 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 13 2 5 6 13 - 25 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Льюис Джонатан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Лима Ник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Orrin McKinze Gaines получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 3:0 Остин онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 