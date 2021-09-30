США: МЛС 2021
Колорадо Рэпидс
3:0
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Остин
28' Желтая карточкаOrrin McKinze Gaines
44' Желтая карточкаЛима Ник
1:0
45' ГолЛьюис Джонатан
2:0
46' ГолМескида Николас
3:0
59' ГолТрасти Остон
70' Желтая карточкаСтрауд Джаред
81' Желтая карточкаУорнер Коллен
90' Желтая карточкаДомингес Сесильо
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
24
Лима
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
-
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
44'
45'
1:0
46'
2:0
59'
3:0
70'
81'
90'
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Остин
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0%
-100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|7
|0.27
|Льюис Джонатан
|5 (1)
|0.19
|Рубио Диего
|4
|0.15
|Шиньяшики Андре
|4
|0.15
|Бассетт Коул
|3
|0.12
|Гальван Бриан
|2
|0.08
|Уилсон Дэнни
|2
|0.08
|Розенберри Киган
|2
|0.08
|Абубакар Лалас
|2
|0.08
|Мескида Николас
|1
|0.04
|Акоста Келлин
|1
|0.04
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Баджи Доминик
|1
|0.04
|Трасти Остон
|1
|0.04
|Прайс Джек
|0
|0
|Бенезе Николя
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагундес Диего
|6
|0.22
|Домингес Сесильо
|5 (1)
|0.19
|Ринг Александр
|4
|0.15
|Дриусси Себастьян
|3
|0.11
|Галлахер Джон
|3
|0.11
|Почеттино Томас
|2
|0.07
|Касканте Хулио
|1
|0.04
|Хименес Эктор
|1
|0.04
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.04
|Джитте Мусса
|1
|0.04
|Страуд Джаред
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|6
|0
|Прайс Джек
|6
|0
|Уорнер Коллен
|5
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Рубио Диего
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Александр
|4
|2
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Страуд Джаред
|5
|0
|Касканте Хулио
|3
|1
|Фагундес Диего
|4
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Домингес Сесильо
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Романа Джохан
|3
|0
|Беслер Мэтт
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Freddy Kleemann
|1
|0
|Aedan Stanley
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|Остин
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =8 -3Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс
Остин Последние 20 матчей: +4 =4 -12Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Остин 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 1:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 3:0 Остин
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|48 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 40
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|40 - 21
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|27
|13
|4
|10
|43 - 43
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 42
|39
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 32
|37
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 40
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 39
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|39 - 47
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|27 - 43
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 15
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 10
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2