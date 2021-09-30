США: МЛС 2021
Лос-Анджелес
0:1
Перерыв
Стадион: Banc of California Stadium
Портленд Тимберс
25' Желтая карточкаПаредес Кристиан
29' Желтая карточкаПаласиос Диего
0:1
45' ГолЧара Йимми
45' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
45
Нгалина
Миши
12
Кларк
Стив
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Нгалина МишиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
25'
29'
45'
0:1
45'
История личных встреч
Лос-Анджелес
Портленд Тимберс
7 матчей
57.1%
42.9%
0%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
-14.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росси Диего
|6 (1)
|0.22
|Аранго Кристиан
|6 (3)
|0.22
|Вела Карлос
|5
|0.19
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.19
|Бэрд Кори
|3
|0.11
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.07
|Мусовски Дэниел
|2
|0.07
|Фалл Мамаду
|2
|0.07
|Родригес Брайан II
|2
|0.07
|Ким Мун-Хван
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Паласиос Диего
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
|Опоку Квадво
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.41
|Асприлья Дайрон
|7 (1)
|0.26
|Чара Йимми
|5
|0.19
|Эбобисс Жереми
|4
|0.15
|Бланко Себастьян
|3
|0.11
|Лориа Марвин
|2
|0.07
|Валери Диего
|2 (1)
|0.07
|George Fochive
|2
|0.07
|Паредес Кристиан
|2
|0.07
|Уильямсон Эрик
|1
|0.04
|Чара Диего
|1
|0.04
|Туилома Билл
|1
|0.04
|Незгода Ярослав
|1
|0.04
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Бонилья Пабло
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|7
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|Дюк Брайс
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Daniel Crisostomo
|2
|0
|Ромеро Томас
|2
|0
|Аранго Кристиан
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Чара Диего
|4
|1
|Валери Диего
|5
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Туилома Билл
|3
|1
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Бонилья Пабло
|3
|0
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|Портленд Тимберс
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Портленд Тимберс 6:1 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс Остин 3:1 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|48 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 40
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|40 - 21
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|27
|13
|4
|10
|43 - 43
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 42
|39
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 32
|37
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 40
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 39
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|39 - 47
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|27 - 43
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 15
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 10
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2