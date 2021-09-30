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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
0:1
Перерыв

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
25' Желтая карточка
Паредес Кристиан
29' Желтая карточка
Паласиос Диего
0:1
45' Гол
Чара Йимми
45' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
1
Блэкмен
Джамал
5
Фалл
Мамаду
94
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
12
Паласиос
Диего
20
Атуэста
Эдуард
8
Хинелья
Франсиско
29
Аранго
Кристиан
44
Эдвардс
Рахим
45
Нгалина
Миши
11
Сифуэнтес
Хосе
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
27
Асприлья
Дайрон
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
9
Мора
Фелипе
Лос-Анджелес
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Портленд Тимберс

7 матчей

57.1%
42.9%
0%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
-14.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:2
ОК
0:1
М
2:3
М
4:1
ОК
3:2
М
0:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росси Диего 6 (1) 0.22
Аранго Кристиан 6 (3) 0.22
Вела Карлос 5 0.19
Сифуэнтес Хосе 5 0.19
Бэрд Кори 3 0.11
Атуэста Эдуард 2 (1) 0.07
Мусовски Дэниел 2 0.07
Фалл Мамаду 2 0.07
Родригес Брайан II 2 0.07
Ким Мун-Хван 1 0.04
Блессинг Латиф 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Паласиос Диего 0 0
Сегура Эдди 0 0
Опоку Квадво 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 11 (1) 0.41
Асприлья Дайрон 7 (1) 0.26
Чара Йимми 5 0.19
Эбобисс Жереми 4 0.15
Бланко Себастьян 3 0.11
Лориа Марвин 2 0.07
Валери Диего 2 (1) 0.07
George Fochive 2 0.07
Паредес Кристиан 2 0.07
Уильямсон Эрик 1 0.04
Чара Диего 1 0.04
Туилома Билл 1 0.04
Незгода Ярослав 1 0.04
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Мабьяла Ларрис 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Бонилья Пабло 0 0
Santiago Moreno 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 7 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Блэкмон Тристан 2 1
Атуэста Эдуард 3 0
Дюк Брайс 3 0
Ибеага Себастьен 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Росси Диего 2 0
Бэрд Кори 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Daniel Crisostomo 2 0
Ромеро Томас 2 0
Аранго Кристиан 1 0
Фарфан Марко 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Паласиос Диего 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 8 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Чара Диего 4 1
Валери Диего 5 0
Браво Клаудио III 5 0
Туилома Билл 3 1
Бланко Себастьян 4 0
Ванранкин Хосе Карлос 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Асприлья Дайрон 3 0
Бонилья Пабло 3 0
Самбрано Ренсо 2 0
Кларк Стив 1 0
Чара Йимми 1 0
Лориа Марвин 1 0
Бодили Блейк 1 0
Уильямсон Эрик 1 0
Santiago Moreno 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 13.89% (5) 13.89% (5) 16.67% (6) 13.89% (5) 22.22% (8) 19.44% (7)
 Портленд Тимберс 14.63% (6) 14.63% (6) 14.63% (6) 17.07% (7) 19.51% (8) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Остин 1:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес 4:0 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Портленд Тимберс 6:1 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо 0:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс Остин 3:1 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Ди Си Юнайтед Заявка 27 12 4 11 48 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
5. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити Заявка 27 10 9 8 39 - 40 39
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 26 15 6 5 40 - 21 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 27 13 4 10 43 - 43 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 27 11 6 10 44 - 42 39
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
7. Миннесота Юнайтед Заявка 26 10 7 9 30 - 32 37
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 26 8 10 8 31 - 34 34
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 27 8 9 10 34 - 40 33
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 27 9 6 12 38 - 39 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
12. Даллас Заявка 28 6 9 13 39 - 47 27
13. Остин Заявка 27 6 4 17 27 - 43 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 14 6 5 3 26 - 20 23
9. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 13 4 6 3 20 - 15 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 9 2 2 21 - 10 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 24 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 13 2 5 6 13 - 25 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Асприлья Дайрон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Чара Йимми бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Паласиос Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Паредес Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Портленд Тимберс
1.87
4.40
4.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс онлайн




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