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США: МЛС 2021

2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:2
Перерыв

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
25' Гол
Руидиас Рауль
27' Желтая карточка
Жудсон
38' Желтая карточка
Руидиас Рауль
0:2
42' Пенальти
Руидиас Рауль
1
Марцинковски
Джеймс
93
Жудсон
13
Натан
Рафаэл
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
5
Ремеди
Эрик
14
Юилл
Джексон
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
7
Фьерро
Карлос
6
Салинас
Ши
28
Киканович
Бенджамин
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
27
О'Нил
Шейн
22
Роу
Келин
84
Атенсио
Джошуа
75
Лейва
Дэнни
94
Медранда
Джимми
7
Ролдан
Кристиан
12
Монтеро
Фреди
9
Руидиас
Рауль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс

16 матчей

68.8%
31.3%
-0.099999999999998%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
-12.6%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

0%
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

0%
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

0%
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

35 матчей

31.4%
22.9%
45.7%
11 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.1%
45.7%
37.2%
6 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

М
0:1
М
0:1
М
4:1
М
0:0
М
7:1
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
3:0
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
ОК
1:1
М
1:0
М
1:0
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:1
ОК
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
2:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хавьер-Эдуардо 11 (1) 0.41
Кауэлл Кейд 4 0.15
Эспиноса Кристиан 3 0.11
Киканович Бенджамин 2 0.07
Вондоловски Крис 2 0.07
Натан Рафаэл 2 0.07
Юилл Джексон 2 0.07
Аланис Освальдо 2 (2) 0.07
Лопес Маркос IV 1 0.04
Эбобисс Жереми 1 0.04
Марье Поль 1 0.04
Салинас Ши 0 0
Фьерро Карлос 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Юнгвирт Флориан 0 0
Бисон Таннер 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 15 (2) 0.58
Монтеро Фреди 6 0.23
Смит Брэд 3 0.12
Ролдан Кристиан 3 0.12
Joao Paulo I 2 0.08
Медранда Джимми 2 0.08
Брюин Уилл 2 0.08
Арреага Хавьер 2 0.08
Рольдан Александер 1 0.04
Роу Келин 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 11 0
Натан Рафаэл 6 1
Жудсон 6 1
Лопес Хавьер-Эдуардо 7 0
Эспиноса Кристиан 6 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Лопес Маркос IV 4 0
Вондоловски Крис 2 1
Риос Андрес 3 0
Марье Поль 3 0
Кауэлл Кейд 3 0
Фьерро Карлос 1 1
Салинас Ши 2 0
Аланис Освальдо 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Юилл Джексон 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 6 0
Руидиас Рауль 5 0
Joao Paulo I 5 0
Арреага Хавьер 5 0
Толо Нуху 3 0
Лейва Дэнни 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Рольдан Александер 2 0
Фрай Стефан 1 0
Смит Брэд 1 0
Медранда Джимми 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 22.58% (7) 16.13% (5) 9.68% (3) 25.81% (8) 9.68% (3) 16.13% (5)
 Сиэтл Саундерс 5.26% (2) 13.16% (5) 10.53% (4) 21.05% (8) 26.32% (10) 23.68% (9)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Лос-Анджелес Остин 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс
Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Ди Си Юнайтед Заявка 27 12 4 11 48 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
5. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити Заявка 27 10 9 8 39 - 40 39
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 26 15 6 5 40 - 21 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 27 13 4 10 43 - 43 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 27 11 6 10 44 - 42 39
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
7. Миннесота Юнайтед Заявка 26 10 7 9 30 - 32 37
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 26 8 10 8 31 - 34 34
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 27 8 9 10 34 - 40 33
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 27 9 6 12 38 - 39 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
12. Даллас Заявка 28 6 9 13 39 - 47 27
13. Остин Заявка 27 6 4 17 27 - 43 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 14 6 5 3 26 - 20 23
9. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 13 4 6 3 20 - 15 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 9 2 2 21 - 10 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 24 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 13 2 5 6 13 - 25 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Руидиас Рауль из команды Сиэтл Саундерс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Руидиас Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Жудсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Сиэтл Саундерс
7.20
3.55
2.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Сиэтл Саундерс онлайн




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