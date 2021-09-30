США: МЛС 2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:3
Конец матча
Стадион: Earthquakes Stadium
Сиэтл Саундерс
0:1
25' ГолРуидиас Рауль
27' Желтая карточкаЖудсон
38' Желтая карточкаРуидиас Рауль
0:2
42' ПенальтиРуидиас Рауль
0:3
49' ГолРолдан Кристиан
1:3
51' Гол в свои воротаО'Нил Шейн
83' Желтая карточкаРольдан Александер
93
Жудсон
13
Натан
Рафаэл
14
Юилл
Джексон
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
22
Роу
Келин
75
Лейва
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
-
93 ЖудсонЗащитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
25'
0:1
27'
38'
42'
0:2
46'
49'
51'
1:3
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс
16 матчей
68.8%
31.3%
-0.099999999999998%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
-12.6%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
0%
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
0%
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
0%
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
35 матчей
31.4%
22.9%
45.7%
11 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.1%
45.7%
37.2%
6 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|11 (1)
|0.41
|Кауэлл Кейд
|4
|0.15
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.11
|Киканович Бенджамин
|2
|0.07
|Вондоловски Крис
|2
|0.07
|Натан Рафаэл
|2
|0.07
|Юилл Джексон
|2
|0.07
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.07
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|Эбобисс Жереми
|1
|0.04
|Марье Поль
|1
|0.04
|Салинас Ши
|0
|0
|Фьерро Карлос
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|16 (3)
|0.62
|Монтеро Фреди
|6
|0.23
|Ролдан Кристиан
|4
|0.15
|Смит Брэд
|3
|0.12
|Joao Paulo I
|2
|0.08
|Медранда Джимми
|2
|0.08
|Брюин Уилл
|2
|0.08
|Арреага Хавьер
|2
|0.08
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Роу Келин
|1
|0.04
|Гомес Еймар
|1
|0.04
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|11
|0
|Жудсон
|7
|1
|Натан Рафаэл
|6
|1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|7
|0
|Эспиноса Кристиан
|6
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Лопес Маркос IV
|4
|0
|Вондоловски Крис
|2
|1
|Риос Андрес
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|Фьерро Карлос
|1
|1
|Салинас Ши
|2
|0
|Аланис Освальдо
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|6
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|Joao Paulo I
|5
|0
|Арреага Хавьер
|5
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Рольдан Александер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|Сиэтл Саундерс
|4.88% (2)
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|21.95% (9)
|24.39% (10)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =9 -6Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Лос-Анджелес Остин 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 0:2 Портленд Тимберс
Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Даллас 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:6 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|48 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 40
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 42
|39
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 32
|37
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 41
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|39 - 47
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|27 - 43
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 15
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2