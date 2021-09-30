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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
1:1
Конец матча
Эстер
0'
1:0
25' Гол
Коффей Эшли
1:1
57' Гол
Вестермарк Йеспер
64' Желтая карточка
Редин Понтус
67' Желтая карточка
Рочестер Соренсен Марк
90'+5
31
Уикс
Джош
21
Маннс
Йеспер
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
16
Рафаэль
Йорк
24
Гётессон
Виктор
8
Алсанати
Андре
22
Туре
Ибрахим
17
Лушаку
Исмет
14
Линнер
Альбин
9
Коффей
Эшли
25
Нилльсон
Маттиас
14
Сильверхолт
Оливер
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
27
Нордстрём
Билли
9
Рочестер
Соренсен
Марк
23
Кусу
Манассе
2
Павич
Маттиас
10
Вестермарк
Йеспер
19
Мортенсен
Николас
16
Магнуссон
Исак
Сирианска Эскильстуна
4-5-1
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Эстер

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.41
Коффей Эшли 6 0.27
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.14
Алсанати Андре 3 (1) 0.14
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.09
Гётессон Виктор 2 0.09
Якубу Алию 2 0.09
Линнер Альбин 1 0.05
Базе Марван 1 0.05
Ларссон Адам 1 0.05
Мишель Феликс 1 0.05
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 6 0.26
Рочестер Соренсен Марк 2 0.09
Кин Джеймс 2 0.09
Вестермарк Йеспер 2 0.09
Магнуссон Исак 2 0.09
Эрнблом Филип 2 (1) 0.09
Павич Маттиас 1 0.04
Муянич Амел 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Юханссон Карл 0 0
Нордстрём Билли 0 0
Энгквист Эмиль 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 6 1
Такахаши Кадзуки 6 0
Рафаэль Йорк 5 0
Коффей Эшли 5 0
Туре Ибрахим 3 0
Маннс Йеспер 3 0
Форс Виктор 3 0
Алсанати Андре 3 0
Редин Понтус 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Сабах Лоусон 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортенсен Николас 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Карлссон Монц 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Хейкссон Алекс 3 0
Варманен Тату 3 0
Стенберг Джон 3 0
Рочестер Соренсен Марк 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Энгквист Эмиль 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 19.35% (6) 12.9% (4) 12.9% (4) 6.45% (2) 19.35% (6) 29.03% (9)
 Эстер 5.26% (1) 15.79% (3) 5.26% (1) 31.58% (6) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Mjoelby AI/FF 6:0 Сирианска Эскильстуна Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:4 Мутала Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд
Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Сюрианска 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Эскильстуна Сити Риннинге 6:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль
Эстер Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эстер 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 0:2 Эстер Эстер 2:0 Вернаму Эстер 1:1 Вестерос
Треллеборг 1:0 Эстер Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 23 14 4 5 31 - 19 46
2. Хельсинборг Заявка 23 11 7 5 35 - 19 40
3. Сундсвалль Заявка 22 12 4 6 33 - 22 40
4. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
6. Норрбю Заявка 23 9 8 6 30 - 24 35
7. Йёнчёпинг Заявка 22 9 5 8 28 - 27 32
8. Эстер Заявка 23 8 7 8 20 - 19 31
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 22 7 7 8 31 - 27 28
10. Эргрюте Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
11. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
12. Браге Заявка 23 6 7 10 28 - 33 25
13. Акрополис Заявка 23 6 7 10 22 - 36 25
14. Фалькенберг Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд Заявка 23 6 3 14 27 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
12. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
13. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
14. Браге Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
15. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
16. Акрополис Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
4. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
13. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 10 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер онлайн




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