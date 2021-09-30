Швеция: Суперэттан 2021
Сирианска Эскильстуна
1:1
Конец матча
Эстер
1:0
25' ГолКоффей Эшли
1:1
57' ГолВестермарк Йеспер
64' Желтая карточкаРедин Понтус
67' Желтая карточкаРочестер Соренсен Марк
31
Уикс
Джош
21
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
22
Туре
Ибрахим
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
- Нападающий
-
10 Базе МарванНападающий
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Лима ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
25'
1:0
57'
64'
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Эстер
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
0%
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.41
|Коффей Эшли
|6
|0.27
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.14
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.14
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.09
|Гётессон Виктор
|2
|0.09
|Якубу Алию
|2
|0.09
|Линнер Альбин
|1
|0.05
|Базе Марван
|1
|0.05
|Ларссон Адам
|1
|0.05
|Мишель Феликс
|1
|0.05
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|6
|0.26
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.09
|Кин Джеймс
|2
|0.09
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.09
|Магнуссон Исак
|2
|0.09
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.09
|Павич Маттиас
|1
|0.04
|Муянич Амел
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Юханссон Карл
|0
|0
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|6
|1
|Такахаши Кадзуки
|6
|0
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Коффей Эшли
|5
|0
|Туре Ибрахим
|3
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Форс Виктор
|3
|0
|Алсанати Андре
|3
|0
|Редин Понтус
|3
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Сабах Лоусон
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Карлссон Монц
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Варманен Тату
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|29.03% (9)
|Эстер
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +6 =4 -10Mjoelby AI/FF 6:0 Сирианска Эскильстуна Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:4 Мутала Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд
Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Сюрианска 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Эскильстуна Сити Риннинге 6:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге Худдинге 4:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Арамеиска-Сюрьянска Сундсвалль 3:1 Сирианска Эскильстуна Сильвия 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Норрбю Сирианска Эскильстуна 6:1 Тюресё Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:3 Вяермбольс Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль
Эстер Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эстер 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 0:2 Эстер Эстер 2:0 Вернаму Эстер 1:1 Вестерос
Треллеборг 1:0 Эстер Эстер 0:0 Эргрюте Хускварна 0:3 Эстер Йёнчёпинг 2:1 Эстер Эстер 0:0 Треллеборг Акрополис 1:0 Эстер Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|31 - 19
|46
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|35 - 19
|40
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|33 - 22
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|6.
|Норрбю
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|30 - 24
|35
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|28 - 27
|32
|8.
|Эстер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 19
|31
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 27
|28
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|11.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|12.
|Браге
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 33
|25
|13.
|Акрополис
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 36
|25
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 39
|23
|15.
|Вестерос
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|26 - 35
|23
|16.
|Васалунд
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|27 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|12.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|13.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|14.
|Браге
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|15.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|16.
|Акрополис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Норрбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 11
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|11
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|10
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0