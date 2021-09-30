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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вернаму
3:2
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
11' Гол
Удденес Оскар
2:0
13' Гол
Йоханссон Оскар
2:1
39' Гол
Эдлунд Олле
3:1
45' Гол
Christian Moses
3:1
45' Не забитый пенальти
Dusan Jajic
51' Желтая карточка
Hugo Andersson2
53' Желтая карточка
Кенндал Уильям
3:2
74' Гол
Проделль Виктор
90'+3
1
Эрикссон
Филип
20
Винст
Фредди
3
Hugo
Andersson2
5
Ларссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
8
Кенндал
Уильям
10
Брэндон
Эрик
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
29
Christian
Moses
17
Удденес
Оскар
13
Свенссон
Даниэль
II
22
Daniel
Hermansson
26
Бьерклунд
Калле
20
Сабах
Лоусон
21
Ског
Эмиль
10
Троне
Филип
15
Эдлунд
Олле
27
Али
Таха
Абди
11
Гефверт
Симон
23
Dusan
Jajic
6
Йоханссон
Саймон
Вернаму
4-3-3
Вестерос
4-4-2

История личных встреч

Вернаму
Вестерос

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
С
2:3
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 6 0.26
Удденес Оскар 4 0.17
Бечирович Эдвин 4 0.17
Christian Moses 3 0.13
Магаши Абдуссалам 3 0.13
Дзабич Робин 3 0.13
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Винст Фредди 1 0.04
Вилар Бернардо 1 0.04
Стивенс Джоэл 1 0.04
Камара Креспо 1 0.04
Эрикссон Виктор 1 0.04
Брэндон Эрик 1 (1) 0.04
Де Врис Фрэнсис 0 0
Исмаил Исса 0 0
Ларссон Виктор 0 0
Сундгрен Альбин 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьорндал Эрик 6 0.26
Йоханссон Саймон 4 0.17
Проделль Виктор 4 0.17
Лагербильке Густав 3 (2) 0.13
Троне Филип 2 0.09
Dusan Jajic 2 0.09
Эдлунд Олле 2 0.09
Али Таха Абди 1 0.04
Спэн Брайан 1 0.04
Видхольт Вильям 1 0.04
Гефверт Симон 0 0
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндехолл Чарли 8 0
Винст Фредди 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Удденес Оскар 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Бечирович Эдвин 1 1
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Стивенс Джоэл 1 0
Christian Moses 1 0
Камара Креспо 1 0
Исмаил Исса 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Сундгрен Альбин 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Троне Филип 9 0
Энгстрём Давид 4 0
Сабах Лоусон 3 0
Спэн Брайан 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Бьорндал Эрик 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Ског Эмиль 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Али Таха Абди 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вернаму 16.67% (5) 23.33% (7) 10% (3) 10% (3) 3.33% (1) 36.67% (11)
Вестерос 7.69% (2) 11.54% (3) 23.08% (6) 26.92% (7) 19.23% (5) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Вернаму Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Треллеборг 2:3 Вернаму Вернаму 1:1 Эргрюте Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Эстер 2:0 Вернаму
Акрополис 1:2 Вернаму Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму
Вестерос Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Вестерос 1:2 Сундсвалль Акрополис 0:2 Вестерос Вестерос 1:1 Норрбю Эстер 1:1 Вестерос
Вестерос 1:3 Фалькенберг Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 23 14 4 5 31 - 19 46
2. Хельсинборг Заявка 23 11 7 5 35 - 19 40
3. Сундсвалль Заявка 22 12 4 6 33 - 22 40
4. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
6. Норрбю Заявка 23 9 8 6 30 - 24 35
7. Йёнчёпинг Заявка 22 9 5 8 28 - 27 32
8. Эстер Заявка 23 8 7 8 20 - 19 31
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 22 7 7 8 31 - 27 28
10. Эргрюте Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
11. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
12. Браге Заявка 23 6 7 10 28 - 33 25
13. Акрополис Заявка 23 6 7 10 22 - 36 25
14. Фалькенберг Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд Заявка 23 6 3 14 27 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
12. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
13. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
14. Браге Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
15. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
16. Акрополис Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
4. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
13. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 10 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
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