Швеция: Суперэттан 2021
1:0
11' ГолУдденес Оскар
2:0
13' ГолЙоханссон Оскар
2:1
39' ГолЭдлунд Олле
3:1
45' ГолChristian Moses
3:1
45' Не забитый пенальтиDusan Jajic
51' Желтая карточкаHugo Andersson2
53' Желтая карточкаКенндал Уильям
3:2
74' ГолПроделль Виктор
20
Винст
Фредди
10
Брэндон
Эрик
20
Сабах
Лоусон
21
Ског
Эмиль
10
Троне
Филип
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Исмаил ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзабич РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Dusan JajicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
11'
1:0
13'
2:0
39'
2:1
45'
3:1
45'
3:1
51'
53'
74'
3:2
История личных встреч
Вернаму
Вестерос
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|6
|0.26
|Удденес Оскар
|4
|0.17
|Бечирович Эдвин
|4
|0.17
|Christian Moses
|3
|0.13
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.13
|Дзабич Робин
|3
|0.13
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Винст Фредди
|1
|0.04
|Вилар Бернардо
|1
|0.04
|Стивенс Джоэл
|1
|0.04
|Камара Креспо
|1
|0.04
|Эрикссон Виктор
|1
|0.04
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.04
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Исмаил Исса
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьорндал Эрик
|6
|0.26
|Йоханссон Саймон
|4
|0.17
|Проделль Виктор
|4
|0.17
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.13
|Троне Филип
|2
|0.09
|Dusan Jajic
|2
|0.09
|Эдлунд Олле
|2
|0.09
|Али Таха Абди
|1
|0.04
|Спэн Брайан
|1
|0.04
|Видхольт Вильям
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|Винст Фредди
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Удденес Оскар
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Троне Филип
|9
|0
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Бьорндал Эрик
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вернаму
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|10% (3)
|10% (3)
|3.33% (1)
|36.67% (11)
|Вестерос
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Вернаму Последние 20 матчей: +12 =4 -4Треллеборг 2:3 Вернаму Вернаму 1:1 Эргрюте Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Эстер 2:0 Вернаму
Акрополис 1:2 Вернаму Вернаму 2:0 Ландскруна Улларедс 0:3 Вернаму Сундсвалль 2:0 Вернаму Вернаму 1:1 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму
Вестерос Последние 20 матчей: +4 =7 -9Вестерос 1:2 Сундсвалль Акрополис 0:2 Вестерос Вестерос 1:1 Норрбю Эстер 1:1 Вестерос
Вестерос 1:3 Фалькенберг Браге 3:3 Вестерос Соллентуна 2:1 Вестерос Ландскруна 1:0 Вестерос Вестерос 2:3 Акрополис Вестерос 3:1 Ландскруна Норрбю 4:1 Вестерос Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|31 - 19
|46
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|35 - 19
|40
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|33 - 22
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|6.
|Норрбю
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|30 - 24
|35
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|28 - 27
|32
|8.
|Эстер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 19
|31
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 27
|28
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|11.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|12.
|Браге
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 33
|25
|13.
|Акрополис
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 36
|25
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 39
|23
|15.
|Вестерос
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|26 - 35
|23
|16.
|Васалунд
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|27 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|12.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|13.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|14.
|Браге
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|15.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|16.
|Акрополис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Норрбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 11
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|11
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|10
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0