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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
2:1
Конец матча

Стадион:
Саннефьёрд
0'
19' Красная карточка
Гуннарссон Патрик
25' Желтая карточка
Валес Марк
41' Желтая карточка
Фосс Сандер Моэн
44' Желтая карточка
Викстёль Рольф
1:0
49' Гол
Бериша Ветон
1:1
57' Гол
Кройцриглер Мартин
2:1
78' Гол
Бериша Ветон
90'+6
30
Гуннарссон
Патрик
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
23
Викстёль
Рольф
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
1
Стуревик
Якоб
23
Йонссон
Видар
3
Валес
Марк
5
Кройцриглер
Мартин
17
Фосс
Сандер
Моэн
6
Рисан
Сандер
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
Викинг
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Саннефьёрд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Т
3:0
Т
2:2
Т
2:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 15 (2) 0.71
Трипич Златко 7 (1) 0.33
Фридйонссон Самуэль 4 0.19
Танген Харальд 4 0.19
Кабран Кевин 2 0.1
Паттинама Шейн 2 0.1
Белл Джо 1 0.05
Викстёль Рольф 1 0.05
Веватне Вильяр 1 0.05
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Торстейнбё Фредерик 0 0
Лёкберг Кристоффер 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 8 0.38
Хансен Кристоффер 6 0.29
Тветер Александер Рууд 3 0.14
Рисан Сандер 2 0.1
Фосс Сандер Моэн 2 0.1
Валес Марк 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Кройцриглер Мартин 1 0.05
Гуссиос Сиверт 1 0.05
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 5 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Кабран Кевин 2 0
Паттинама Шейн 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Танген Харальд 1 0
Траоре Маи 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 5 0
Валес Марк 4 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Сингх Хармет 2 0
Куртович Виллиам 2 0
Йонссон Видар 2 0
Зе Эдуардо де Араужо 2 0
Ian Smeulers 0 1
Хансен Кристоффер 1 0
Бренден Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
6 В 1-ом тайме 9
17 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
9%
3
19%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
1
4%
5
31%
31-45
5
22%
3
19%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
7
30%
3
19%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-ом тайме 9
9 Во 2-ом тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
6
33%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
4
22%
3
15%
76-90

Забито

17
12
5 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Пропущено

23
16
10 В 1-ом тайме 6
13 Во 2-ом тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
3
19%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
5
22%
4
25%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
3
13%
5
31%
76-90

Забито

40
28
11 В 1-ом тайме 14
29 Во 2-ом тайме 14
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
8%
4
14%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
4
10%
8
29%
31-45
8
20%
7
25%
46-60
10
25%
3
11%
61-75
11
28%
4
14%
76-90

Пропущено

41
36
19 В 1-ом тайме 15
22 Во 2-ом тайме 21
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
3
7%
4
11%
1-15
4
10%
7
19%
16-30
12
29%
29%
4
11%
31-45
7
17%
9
25%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
7
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3
Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Викинг - Волеренга 4:1 Викинг - Эгерсунд 0:2 Хёугесунн - Викинг 4:2 Викинг - Мьёндален 2:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0
Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Саннефьёрд - Мольде 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Русенборг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 20 12 5 3 41 - 19 41
2. Мольде Заявка 20 11 5 4 48 - 25 38
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Викинг Заявка 21 10 5 6 41 - 40 35
5. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
6. Лиллестрём Заявка 21 10 4 7 33 - 28 34
7. Стрёмсгодсет Заявка 20 8 5 7 31 - 27 29
8. Хёугесунн Заявка 20 8 4 8 32 - 32 28
9. Волеренга Заявка 20 6 9 5 31 - 28 27
10. Одд Заявка 20 7 5 8 30 - 37 26
11. Саннефьёрд Заявка 21 7 4 10 27 - 37 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 21 6 5 10 22 - 33 23
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Стабек Заявка 20 4 5 11 26 - 41 17
15. Бранн Заявка 20 4 5 11 25 - 39 17
16. Мьёндален Заявка 20 2 8 10 22 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Викинг Заявка 11 7 2 2 24 - 17 23
6. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
7. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
10. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
12. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Стрёмсгодсет Заявка 10 1 3 6 6 - 19 6
16. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 21 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 15 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 11 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
Где смотреть матч Викинг 2:1 Саннефьёрд онлайн




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