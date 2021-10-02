Норвегия: Типпелиген 2021
Викинг
2:1
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena
Саннефьёрд
19' Красная карточкаГуннарссон Патрик
25' Желтая карточкаВалес Марк
41' Желтая карточкаФосс Сандер Моэн
44' Желтая карточкаВикстёль Рольф
1:0
49' ГолБериша Ветон
1:1
57' ГолКройцриглер Мартин
2:1
78' ГолБериша Ветон
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
41 Heine Larsen
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
Ход матча
25'
41'
44'
49'
1:0
57'
78'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Викинг
Саннефьёрд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|15 (2)
|0.71
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.33
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.19
|Танген Харальд
|4
|0.19
|Кабран Кевин
|2
|0.1
|Паттинама Шейн
|2
|0.1
|Белл Джо
|1
|0.05
|Викстёль Рольф
|1
|0.05
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Лёкберг Кристоффер
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|8
|0.38
|Хансен Кристоффер
|6
|0.29
|Тветер Александер Рууд
|3
|0.14
|Рисан Сандер
|2
|0.1
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.1
|Валес Марк
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|1
|0.05
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.05
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.05
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Кабран Кевин
|2
|0
|Паттинама Шейн
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|5
|0
|Валес Марк
|4
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Куртович Виллиам
|2
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|2
|0
|Ian Smeulers
|0
|1
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Бренден Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
6 В 1-ом тайме 9
17 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
9%
3
19%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
1
4%
5
31%
31-45
5
22%
3
19%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
7
30%
3
19%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-ом тайме 9
9 Во 2-ом тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
6
33%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
4
22%
3
15%
76-90
Забито
17
12
5 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-ом тайме 6
13 Во 2-ом тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
3
19%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
5
22%
4
25%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
3
13%
5
31%
76-90
Забито
40
28
11 В 1-ом тайме 14
29 Во 2-ом тайме 14
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
8%
4
14%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
4
10%
8
29%
31-45
8
20%
7
25%
46-60
10
25%
3
11%
61-75
11
28%
4
14%
76-90
Пропущено
41
36
19 В 1-ом тайме 15
22 Во 2-ом тайме 21
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
3
7%
4
11%
1-15
4
10%
7
19%
16-30
12
29%
29%
4
11%
31-45
7
17%
9
25%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
7
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3
Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Викинг - Волеренга 4:1 Викинг - Эгерсунд 0:2 Хёугесунн - Викинг 4:2 Викинг - Мьёндален 2:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0
Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Саннефьёрд - Мольде 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Русенборг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|41 - 19
|41
|2.
|Мольде
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|48 - 25
|38
|3.
|Русенборг
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|43 - 26
|37
|4.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|28 - 25
|35
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|33 - 28
|34
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 27
|29
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|9.
|Волеренга
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|31 - 28
|27
|10.
|Одд
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 37
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|14.
|Стабек
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|26 - 41
|17
|15.
|Бранн
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 39
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|22 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|12.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|6
|16.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|21
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|11
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0