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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Сарпсборг-08
1:0
Перерыв

Стадион:
Лиллестрём
0'
1:0
28' Гол
Линнсет Йонатан
36' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
21
Кристиансен
Андерс
II
5
Эдегор
Магнар
24
Дюрестам
Микаэль
28
Карамоко
Бенджамин
32
Вишне
Эйрик
20
Салетрос
Антон
77
Чанаджия
Дарио
25
Майгор
Миккел
16
Томассен
Йоахим
29
Коне
Ибраима
11
Линнсет
Йонатан
1
Knut-Andre
Skjaerstein
4
Гарнас
Эспен
22
Слёрдаль
Филип
24
Петтерссон
Том
26
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
21
Magnus
Knudsen
5
Драгснес
Ветле
90
Густавссон
Даниэль
11
Свендсен
Тобиас
10
Ольсен
Томас
Сарпсборг-08
3-5-2
Лиллестрём
3-4-3

Ход матча

28'
Линнсет Йонатан
(Салетрос Антон)
1:0
36'
Чанаджия Дарио
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

История личных встреч

Сарпсборг-08
Лиллестрём

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Т
2:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:2
ТМК
0:3
К
3:2
Т
3:3
Т
1:2
ТМК
4:0
Т
3:0
Т
4:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
1:3
ТМС
1:3
ТМК
1:3
Т
3:2
КН
0:2
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 9 (1) 0.43
Линнсет Йонатан 3 0.14
Томассен Йоахим 2 0.1
Упсет Кристиан 2 0.1
Салетрос Антон 1 0.05
Хальворсен Уле Йорген 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 18 (3) 0.86
Густавссон Даниэль 2 0.1
Петтерссон Том 2 0.1
Рангер Ларс 2 0.1
Осен Йермунд 1 0.05
Кайринен Каан 1 0.05
Мэтью Ифиний 1 0.05
Огбу Иго 1 0.05
Хелланн Поль-Андре 1 0.05
Гарнас Эспен 1 0.05
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.05
Драгснес Ветле 0 0
Эриксен Кент Хавард 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Эд Эскил 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 4 1
Салетрос Антон 3 1
Томассен Йоахим 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Солтведт Йоахим 2 0
Карамоко Бенджамин 2 0
Линнсет Йонатан 2 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 6 0
Гарнас Эспен 4 0
Огбу Иго 4 0
Эд Эскил 3 0
Ольсен Томас 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Густавссон Даниэль 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Слёрдаль Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
6 В 1-ом тайме 9
5 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
5
29%
29%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
5
33%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 10
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
4
29%
76-90

Пропущено

24
12
7 В 1-ом тайме 6
17 Во 2-ом тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
4
33%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
6
25%
3
25%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Забито

18
31
9 В 1-ом тайме 13
9 Во 2-ом тайме 18
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
2
11%
3
10%
1-15
5
28%
6
19%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
4
22%
6
19%
61-75
5
28%
5
16%
76-90

Пропущено

34
27
11 В 1-ом тайме 12
23 Во 2-ом тайме 15
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
2
6%
3
11%
1-15
2
6%
6
22%
16-30
7
21%
3
11%
31-45
9
26%
4
15%
46-60
6
18%
3
11%
61-75
8
24%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Русенборг - Сарпсборг-08 0:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3
Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1 Лиллестрём - Русенборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 20 12 5 3 41 - 19 41
2. Мольде Заявка 20 11 5 4 48 - 25 38
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
5. Лиллестрём 0:1 Заявка 21 10 4 7 32 - 27 34
6. Викинг 0:0 Заявка 21 9 6 6 39 - 39 33
7. Стрёмсгодсет Заявка 20 8 5 7 31 - 27 29
8. Хёугесунн Заявка 20 8 4 8 32 - 32 28
9. Волеренга Заявка 20 6 9 5 31 - 28 27
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 21 7 5 9 26 - 35 26
11. Одд Заявка 20 7 5 8 30 - 37 26
12. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 21 6 5 10 21 - 32 23
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Стабек Заявка 20 4 5 11 26 - 41 17
15. Бранн Заявка 20 4 5 11 25 - 39 17
16. Мьёндален Заявка 20 2 8 10 22 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
6. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
7. Викинг 0:0 Заявка 11 6 3 2 22 - 16 21
8. Лиллестрём 0:1 Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 9 16
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
12. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг 0:0 Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Саннефьёрд 0:0 Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
10. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 1:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Стрёмсгодсет Заявка 10 1 3 6 6 - 19 6
16. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 21 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 11 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Чанаджия Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Линнсет Йонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Лиллестрём
2.15
4.31
9.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём онлайн




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