Норвегия: Типпелиген 2021
Сарпсборг-08
2:1
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 4937
Лиллестрём
1:0
28' ГолЛиннсет Йонатан
36' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
1:1
57' ГолОльсен Томас
2:1
64' ГолКоне Ибраима
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
28'
36'
57'
1:1
64'
2:1
76'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
История личных встреч
Сарпсборг-08
Лиллестрём
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|10 (1)
|0.48
|Линнсет Йонатан
|3
|0.14
|Томассен Йоахим
|2
|0.1
|Упсет Кристиан
|2
|0.1
|Салетрос Антон
|1
|0.05
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.05
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|19 (3)
|0.9
|Густавссон Даниэль
|2
|0.1
|Петтерссон Том
|2
|0.1
|Рангер Ларс
|2
|0.1
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|Мэтью Ифиний
|1
|0.05
|Кайринен Каан
|1
|0.05
|Огбу Иго
|1
|0.05
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.05
|Гарнас Эспен
|1
|0.05
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.05
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|4
|1
|Салетрос Антон
|3
|1
|Томассен Йоахим
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|6
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Огбу Иго
|4
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ольсен Томас
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
18
7 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
8%
2
11%
1-15
4
31%
5
28%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 10
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
4
29%
76-90
Пропущено
24
12
7 В 1-ом тайме 6
17 Во 2-ом тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
4
33%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
6
25%
3
25%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Забито
20
32
10 В 1-ом тайме 13
10 Во 2-ом тайме 19
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
2
10%
3
9%
1-15
6
30%
6
19%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
0
0%
8
25%
46-60
5
25%
6
19%
61-75
5
25%
5
16%
76-90
Пропущено
35
29
11 В 1-ом тайме 13
24 Во 2-ом тайме 16
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
2
6%
3
10%
1-15
2
6%
7
24%
16-30
7
20%
3
10%
31-45
10
29%
4
14%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
8
23%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Русенборг - Сарпсборг-08 0:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 0:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3
Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1 Лиллестрём - Русенборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|41 - 19
|41
|2.
|Мольде
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|48 - 25
|38
|3.
|Русенборг
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|43 - 26
|37
|4.
|Викинг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 40
|35
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|28 - 25
|35
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|33 - 28
|34
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 27
|29
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|9.
|Волеренга
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|31 - 28
|27
|10.
|Одд
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 37
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 37
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 33
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|14.
|Стабек
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|26 - 41
|17
|15.
|Бранн
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 39
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|22 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Викинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 17
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|12.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|6
|16.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|21
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|11
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0