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США: МЛС 2021

2021
Остин
2:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
41
Стувер
Брэд
21
Колманич
Жан
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
16
Хименес
Эктор
7
Почеттино
Томас
8
Ринг
Александр
14
Фагундес
Диего
25
Дриусси
Себастьян
10
Домингес
Сесильо
99
Джитте
Мусса
1
Очоа
Дэвид
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
4
Тоя
Донни
22
Эррера
Аарон
6
Руис
Пабло
13
Беслер
Ник
9
Мерам
Джастин
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
29
Джулио
Андерсон
Остин
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2

История личных встреч

Остин
Реал Солт-Лейк

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Сесильо 7 (1) 0.25
Фагундес Диего 6 0.21
Ринг Александр 4 0.14
Дриусси Себастьян 3 0.11
Галлахер Джон 3 0.11
Почеттино Томас 2 0.07
Касканте Хулио 1 0.04
Хименес Эктор 1 0.04
Orrin McKinze Gaines 1 0.04
Джитте Мусса 1 0.04
Страуд Джаред 0 0
Лима Ник 0 0
Колманич Жан 0 0
Редес Родни 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейлах Дамир 12 0.43
Руснак Альберт 7 (2) 0.25
Рубин Рубио 7 0.25
Джулио Андерсон 7 0.25
Мерам Джастин 2 0.07
Вуд Бобби 2 0.07
Глэд Джастин 2 0.07
Эррера Аарон 1 0.04
Jony Menendez 1 0.04
Чанг Майкель 1 0.04
Холт Эрик 1 0.04
Руис Пабло 0 0
Броди Эндрю 0 0
Луис Эвертон 0 0
Беслер Ник 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 4 2
Даниэль Перейра 5 0
Страуд Джаред 5 0
Касканте Хулио 3 1
Фагундес Диего 4 0
Лима Ник 4 0
Домингес Сесильо 3 0
Почеттино Томас 3 0
Романа Джохан 3 0
Беслер Мэтт 2 0
Хименес Эктор 2 0
Колманич Жан 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Дриусси Себастьян 1 0
Стувер Брэд 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Freddy Kleemann 1 0
Aedan Stanley 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейлах Дамир 8 0
Глэд Джастин 6 1
Руис Пабло 6 0
Руснак Альберт 6 0
Луис Эвертон 6 0
Эррера Аарон 6 0
Мерам Джастин 5 0
Тоя Донни 4 0
Беслер Ник 4 0
Сильва Марсело 2 0
Морган Эштон 2 0
Чанг Майкель 2 0
Jony Menendez 2 0
Холт Эрик 2 0
Даткович Тони 1 0
Броди Эндрю 1 0
Поудер Ноа 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Очоа Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
23
12 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 13
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
5
25%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
25%
6
26%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
3
15%
6
26%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-ом тайме 9
12 Во 2-ом тайме 18
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
3
11%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
5
24%
2
7%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
3
14%
7
26%
61-75
3
14%
6
22%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-ом тайме 12
3 Во 2-ом тайме 10
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
1
14%
4
18%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
6
27%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
0
0%
6
27%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-ом тайме 4
13 Во 2-ом тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
5
23%
6
43%
76-90

Забито

27
45
16 В 1-ом тайме 22
11 Во 2-ом тайме 23
10 Забивали первыми 14
14 Не забивали 4
6
22%
5
11%
1-15
4
15%
5
11%
16-30
6
22%
12
27%
31-45
3
11%
8
18%
46-60
5
19%
3
7%
61-75
3
11%
12
27%
76-90

Пропущено

43
41
18 В 1-ом тайме 13
25 Во 2-ом тайме 28
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
3
7%
4
10%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
10
23%
3
7%
31-45
9
21%
8
20%
46-60
8
19%
8
20%
61-75
8
19%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2
Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Коламбус Кру 0:0 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Ди Си Юнайтед Заявка 27 12 4 11 48 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
5. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити Заявка 27 10 9 8 39 - 40 39
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 27 13 4 10 44 - 44 43
5. Реал Солт-Лейк 1:2 Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
7. Миннесота Юнайтед Заявка 26 10 7 9 30 - 32 37
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 26 8 10 8 31 - 34 34
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 27 8 9 10 35 - 41 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
12. Даллас Заявка 28 6 9 13 39 - 47 27
13. Остин 2:1 Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 1:2 Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 13 4 6 3 20 - 15 18
12. Остин 2:1 Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Реал Солт-Лейк 1:2 Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 13 2 5 6 13 - 25 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин 2:1 Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Домингес Сесильо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.34
5.04
2.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 2:1 Реал Солт-Лейк онлайн




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