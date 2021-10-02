США: МЛС 2021
Остин
2:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Q2 Stadium
Реал Солт-Лейк
1:0
17' ГолДомингес Сесильо
2:0
55' ГолДомингес Сесильо
2:1
64' ГолКрейлах Дамир
41
Стувер
Брэд
21
Колманич
Жан
99
Джитте
Мусса
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
22
Эррера
Аарон
13
Беслер
Ник
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Поудер НоаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
Ход матча
17'
1:0
55'
64'
2:1
История личных встреч
Остин
Реал Солт-Лейк
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Сесильо
|7 (1)
|0.25
|Фагундес Диего
|6
|0.21
|Ринг Александр
|4
|0.14
|Дриусси Себастьян
|3
|0.11
|Галлахер Джон
|3
|0.11
|Почеттино Томас
|2
|0.07
|Касканте Хулио
|1
|0.04
|Хименес Эктор
|1
|0.04
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.04
|Джитте Мусса
|1
|0.04
|Страуд Джаред
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейлах Дамир
|12
|0.43
|Руснак Альберт
|7 (2)
|0.25
|Рубин Рубио
|7
|0.25
|Джулио Андерсон
|7
|0.25
|Мерам Джастин
|2
|0.07
|Вуд Бобби
|2
|0.07
|Глэд Джастин
|2
|0.07
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|Jony Menendez
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|Холт Эрик
|1
|0.04
|Руис Пабло
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Луис Эвертон
|0
|0
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Александр
|4
|2
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Страуд Джаред
|5
|0
|Касканте Хулио
|3
|1
|Фагундес Диего
|4
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Домингес Сесильо
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Романа Джохан
|3
|0
|Беслер Мэтт
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Freddy Kleemann
|1
|0
|Aedan Stanley
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейлах Дамир
|8
|0
|Глэд Джастин
|6
|1
|Руис Пабло
|6
|0
|Руснак Альберт
|6
|0
|Луис Эвертон
|6
|0
|Эррера Аарон
|6
|0
|Мерам Джастин
|5
|0
|Тоя Донни
|4
|0
|Беслер Ник
|4
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Морган Эштон
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Jony Menendez
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Даткович Тони
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Поудер Ноа
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
|Очоа Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
23
12 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 13
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
5
25%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
25%
6
26%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
3
15%
6
26%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-ом тайме 9
12 Во 2-ом тайме 18
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
3
11%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
5
24%
2
7%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
3
14%
7
26%
61-75
3
14%
6
22%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-ом тайме 12
3 Во 2-ом тайме 10
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
1
14%
4
18%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
6
27%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
0
0%
6
27%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-ом тайме 4
13 Во 2-ом тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
5
23%
6
43%
76-90
Забито
27
45
16 В 1-ом тайме 22
11 Во 2-ом тайме 23
10 Забивали первыми 14
14 Не забивали 4
6
22%
5
11%
1-15
4
15%
5
11%
16-30
6
22%
12
27%
31-45
3
11%
8
18%
46-60
5
19%
3
7%
61-75
3
11%
12
27%
76-90
Пропущено
43
41
18 В 1-ом тайме 13
25 Во 2-ом тайме 28
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
3
7%
4
10%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
10
23%
3
7%
31-45
9
21%
8
20%
46-60
8
19%
8
20%
61-75
8
19%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2
Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Коламбус Кру 0:0 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|48 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 40
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:2 Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 32
|37
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 41
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|39 - 47
|27
|13.
|Остин
|2:1 Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1:2 Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 15
|18
|12.
|Остин
|2:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|2:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2