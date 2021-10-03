США: МЛС 2021
Клёб де Фут Монреаль
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Сапуто
Атланта Юнайтед
0:1
48' ГолМалрейни Джейк
1:1
50' ГолКиото Ромель
53' Желтая карточкаУолкс Антон
2:1
55' ПенальтиКиото Ромель
78' Желтая карточкаIbrahim Sunusi
87' Желтая карточкаКамашо Руди
90' Желтая карточкаШуэньер Матьё
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Табла БаллуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Араужо ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
Ход матча
48'
0:1
50'
1:1
53'
55'
2:1
78'
87'
90'
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Атланта Юнайтед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|8 (1)
|0.29
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.25
|Михайлович Джордже
|4
|0.14
|Торрес Хоакин
|4
|0.14
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.07
|Йонсен Бьорн
|2
|0.07
|Шуэньер Матьё
|2
|0.07
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.07
|Ibrahim Sunusi
|2
|0.07
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.07
|Пьетт Самуэль
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Струна Альяж
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|Уртадо Эрик
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Кицца Мустафа
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|10 (2)
|0.36
|Барко Эсекьель
|7 (1)
|0.25
|Морено Марселино
|7 (3)
|0.25
|Уолкс Антон
|2
|0.07
|Малрейни Джейк
|1
|0.04
|Белло Джордж
|1
|0.04
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.04
|Араужо Луис
|1
|0.04
|Эрнандес Рональд
|1
|0.04
|Конвей Джексон
|1
|0.04
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.04
|Лопез Эрик
|1
|0.04
|Леннон Брукс
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Чол Мачоп
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|7
|2
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|Струна Альяж
|6
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|Уотерман Джоэль
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Кицца Мустафа
|1
|0
|Ibrahim Sunusi
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Сантьяго
|8
|0
|Alan Franco1
|6
|0
|Морено Марселино
|5
|0
|Лопез Эрик
|4
|0
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Уолкс Антон
|3
|0
|Барко Эсекьель
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Торрес Эрик
|2
|0
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Дамм Хурхен
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
15
9 В 1-ом тайме 7
14 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
4%
4
27%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
8
35%
4
27%
61-75
2
9%
3
20%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
3
17%
4
20%
61-75
5
28%
4
20%
76-90
Забито
15
18
9 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 11
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
2
13%
2
11%
1-15
4
27%
4
22%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
6
33%
76-90
Пропущено
18
14
5 В 1-ом тайме 3
13 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
4
22%
6
43%
76-90
Забито
38
33
18 В 1-ом тайме 14
20 Во 2-ом тайме 19
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 8
3
8%
6
18%
1-15
8
21%
5
15%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
4
11%
4
12%
46-60
10
26%
6
18%
61-75
6
16%
9
27%
76-90
Пропущено
36
34
13 В 1-ом тайме 10
23 Во 2-ом тайме 24
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
3
8%
2
6%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
6
17%
7
21%
46-60
8
22%
7
21%
61-75
9
25%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4
Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|28
|12
|5
|11
|49 - 40
|41
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|5.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|28
|10
|10
|8
|40 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 30
|32
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|27
|4
|9
|14
|28 - 51
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 41
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|8.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 19
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|21 - 29
|11
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2