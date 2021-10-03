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США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
2:1
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
0:1
48' Гол
Малрейни Джейк
1:1
50' Гол
Киото Ромель
53' Желтая карточка
Уолкс Антон
2:1
55' Пенальти
Киото Ромель
78' Желтая карточка
Ibrahim Sunusi
87' Желтая карточка
Камашо Руди
90' Желтая карточка
Шуэньер Матьё
90'+7
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
2
Эрнандес
Рональд
11
Леннон
Брукс
9
Россетто
Матеус
5
Соса
Сантьяго
21
Белло
Джордж
8
Барко
Эсекьель
7
Мартинес
Хосеф
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Атланта Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Атланта Юнайтед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
4:1
М
2:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 8 (1) 0.29
Тойе Мейсон 7 (2) 0.25
Михайлович Джордже 4 0.14
Торрес Хоакин 4 0.14
Бро-Гийяр Закари 2 0.07
Йонсен Бьорн 2 0.07
Шуэньер Матьё 2 0.07
Ahmed Hussein Hafez 2 0.07
Ibrahim Sunusi 2 0.07
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.07
Пьетт Самуэль 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Струна Альяж 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Кицца Мустафа 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 10 (2) 0.36
Барко Эсекьель 7 (1) 0.25
Морено Марселино 7 (3) 0.25
Уолкс Антон 2 0.07
Малрейни Джейк 1 0.04
Белло Джордж 1 0.04
Хайндмен Эмерсон 1 0.04
Араужо Луис 1 0.04
Эрнандес Рональд 1 0.04
Конвей Джексон 1 0.04
Кэмпбелл Джордж 1 0.04
Лопез Эрик 1 0.04
Леннон Брукс 0 0
Alan Franco1 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Чол Мачоп 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 7 2
Ваньяма Виктор 8 1
Струна Альяж 6 0
Миллер Камаль 5 0
Пьетт Самуэль 4 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Уотерман Джоэль 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Михайлович Джордже 3 0
Шуэньер Матьё 3 0
Киото Ромель 2 0
Диоп Клемент 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Ibrahim Sunusi 1 0
Масьель Эмануэль 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Сантьяго 8 0
Alan Franco1 6 0
Морено Марселино 5 0
Лопез Эрик 4 0
Малрейни Джейк 2 1
Уолкс Антон 3 0
Барко Эсекьель 3 0
Белло Джордж 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Торрес Эрик 2 0
Хайндмен Эмерсон 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 0 1
Эрнандес Рональд 1 0
Дамм Хурхен 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Адамс Мохаммед 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
16
9 В 1-ом тайме 7
16 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
4%
4
25%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
6
24%
2
13%
46-60
8
32%
4
25%
61-75
2
8%
3
19%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-ом тайме 7
11 Во 2-ом тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
16%
2
9%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
3
16%
7
32%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
5
26%
4
18%
76-90

Забито

15
18
9 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 11
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
2
13%
2
11%
1-15
4
27%
4
22%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
6
33%
76-90

Пропущено

18
14
5 В 1-ом тайме 3
13 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
4
22%
6
43%
76-90

Забито

40
34
18 В 1-ом тайме 14
22 Во 2-ом тайме 20
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
3
8%
6
18%
1-15
8
20%
5
15%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
10
25%
6
18%
61-75
6
15%
9
26%
76-90

Пропущено

37
36
13 В 1-ом тайме 10
24 Во 2-ом тайме 26
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
3
8%
2
6%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
7
19%
9
25%
46-60
8
22%
7
19%
61-75
9
24%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4
Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
4. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
7. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
11. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 27 13 4 10 44 - 44 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 27 9 10 8 32 - 34 37
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 28 8 9 11 35 - 42 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
7. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 14 8 2 4 18 - 14 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 14 4 6 4 16 - 20 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
9. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед онлайн




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