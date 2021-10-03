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США: МЛС 2021

2021
Орландо Сити
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
6' Гол
Грессель Юлиан
1:1
17' Гол
Янссон Робин
20' Желтая карточка
Альфаро Тони
68'
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
19
Мишель
Бенжи
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
14
Найяр
Энди
7
Арриола
Пол
29
Рейна
Йорди
9
Камара
Ола
Орландо Сити
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Орландо Сити
Ди Си Юнайтед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
0:1
М
1:0
М
1:2
М
3:2
ОК
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
0:1
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 9 (2) 0.32
Дайк Дэрил 5 (1) 0.18
Мишель Бенжи 4 0.14
Акинделе Тешо 3 0.11
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.11
Урсо Жуниор 3 0.11
Мюллер Крис 2 0.07
Тейшейра Руан 2 0.07
Карлос Антонио 2 0.07
Янссон Робин 2 0.07
Перея Андрес 2 0.07
Перейра Маурисио 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Мас Эмануэль 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 17 (8) 0.61
Арриола Пол 5 0.18
Рейна Йорди 4 0.14
Nigel Robertha 3 0.11
Грессель Юлиан 2 0.07
Флорес Эдисон 2 0.07
Асад Ямиль 2 (1) 0.07
Абила Рамон 2 0.07
Паредес Кевин 2 0.07
Найяр Энди 1 0.04
Морено Хуниор 1 0.04
Каноуз Расселл 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Альфаро Тони 1 0.04
Йоу Гриффин 1 0.04
Фелипе 1 0.04
Брийян Фредерик 1 0.04
Хайнс-Айк Брендан 1 0.04
Перес Эдриен 0 0
Drew Skundrich 0 0
Ньеман Моузес 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 1
Янссон Робин 6 0
Урсо Жуниор 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Шлегель Родриго 5 0
Мюллер Крис 5 0
Нани Луиш 3 1
Перея Андрес 2 1
Мендес Джегсон 3 0
Смит Кайл 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Росель Ориоль 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Raul Aguilera 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альфаро Тони 7 0
Грессель Юлиан 5 0
Найяр Энди 4 0
Брийян Фредерик 4 0
Морено Хуниор 4 0
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Паредес Кевин 4 0
Мора Хосеф 2 1
Ньеман Моузес 2 1
Асад Ямиль 3 0
Хамид Билл 2 0
Рейна Йорди 2 0
Арриола Пол 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Каноуз Расселл 2 0
Drew Skundrich 2 0
Nigel Robertha 1 0
Пинс Донован 1 0
Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
24
12 В 1-ом тайме 11
12 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
17%
4
17%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
4
17%
6
25%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-ом тайме 11
8 Во 2-ом тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
4
33%
3
13%
61-75
3
25%
8
33%
76-90

Забито

17
28
7 В 1-ом тайме 17
10 Во 2-ом тайме 11
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
3
18%
5
18%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
18%
8
29%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
6
35%
5
18%
76-90

Пропущено

26
11
12 В 1-ом тайме 8
14 Во 2-ом тайме 3
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
12%
2
18%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
7
27%
3
27%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
3
27%
76-90

Забито

41
52
19 В 1-ом тайме 28
22 Во 2-ом тайме 24
11 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
7
17%
9
17%
1-15
5
12%
6
12%
16-30
7
17%
13
25%
31-45
9
22%
5
10%
46-60
3
7%
8
15%
61-75
10
24%
11
21%
76-90

Пропущено

38
35
16 В 1-ом тайме 19
22 Во 2-ом тайме 16
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
5
13%
6
17%
1-15
3
8%
6
17%
16-30
8
21%
7
20%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
10
26%
3
9%
61-75
8
21%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Торонто - Орландо Сити 2:3
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 0:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 28 12 5 11 49 - 40 41
4. Клёб де Фут Монреаль 2:1 Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
5. Орландо Сити 1:1 Заявка 28 10 10 8 40 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
7. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
8. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 27 8 8 11 32 - 30 32
11. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати 0:0 Заявка 27 4 9 14 28 - 51 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 27 13 4 10 44 - 44 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 26 8 10 8 31 - 34 34
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 27 8 9 10 35 - 41 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Даллас 0:0 Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Клёб де Фут Монреаль 2:1 Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
5. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
6. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
7. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
8. Орландо Сити 1:1 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати 0:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 13 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас 0:0 Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Орландо Сити 1:1 Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
6. Клёб де Фут Монреаль 2:1 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 14 3 3 8 16 - 19 12
9. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати 0:0 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 15 2 5 8 21 - 29 11
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас 0:0 Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Альфаро Тони уходит с поля. Мора Хосеф выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Альфаро Тони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Янссон Робин бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Хулиан Грессел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Ди Си Юнайтед
3.37
3.70
4.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед онлайн




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