США: МЛС 2021
Орландо Сити
2:1
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Ди Си Юнайтед
0:1
6' ГолГрессель Юлиан
1:1
17' ГолЯнссон Робин
20' Желтая карточкаАльфаро Тони
67' Желтая карточкаКаноуз Расселл
90' Желтая карточкаХамид Билл
2:1
90' ГолДайк Дэрил
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
14
Найяр
Энди
29
Рейна
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
6'
0:1
17'
1:1
20'
67'
82'
90'
90'
2:1
История личных встреч
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.32
|Дайк Дэрил
|6 (1)
|0.21
|Мишель Бенжи
|4
|0.14
|Акинделе Тешо
|3
|0.11
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.11
|Урсо Жуниор
|3
|0.11
|Мюллер Крис
|2
|0.07
|Тейшейра Руан
|2
|0.07
|Карлос Антонио
|2
|0.07
|Янссон Робин
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|Перейра Маурисио
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Мас Эмануэль
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|17 (8)
|0.61
|Арриола Пол
|5
|0.18
|Рейна Йорди
|4
|0.14
|Nigel Robertha
|3
|0.11
|Грессель Юлиан
|2
|0.07
|Флорес Эдисон
|2
|0.07
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.07
|Абила Рамон
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|2
|0.07
|Найяр Энди
|1
|0.04
|Морено Хуниор
|1
|0.04
|Каноуз Расселл
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Альфаро Тони
|1
|0.04
|Йоу Гриффин
|1
|0.04
|Фелипе
|1
|0.04
|Брийян Фредерик
|1
|0.04
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.04
|Перес Эдриен
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Ньеман Моузес
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|5
|1
|Янссон Робин
|6
|0
|Урсо Жуниор
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Шлегель Родриго
|5
|0
|Мюллер Крис
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перея Андрес
|2
|1
|Мендес Джегсон
|3
|0
|Смит Кайл
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Росель Ориоль
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альфаро Тони
|7
|0
|Грессель Юлиан
|5
|0
|Найяр Энди
|4
|0
|Брийян Фредерик
|4
|0
|Морено Хуниор
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|Паредес Кевин
|4
|0
|Мора Хосеф
|2
|1
|Ньеман Моузес
|2
|1
|Хамид Билл
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
25
13 В 1-ом тайме 12
13 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
4
15%
5
20%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
6
23%
2
8%
46-60
2
8%
5
20%
61-75
5
19%
6
24%
76-90
Пропущено
13
26
5 В 1-ом тайме 12
8 Во 2-ом тайме 14
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
23%
4
15%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
4
31%
3
12%
61-75
3
23%
9
35%
76-90
Забито
17
28
7 В 1-ом тайме 17
10 Во 2-ом тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
18%
5
18%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
18%
8
29%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
6
35%
5
18%
76-90
Пропущено
26
11
12 В 1-ом тайме 8
14 Во 2-ом тайме 3
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
12%
2
18%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
7
27%
3
27%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
5
19%
3
27%
76-90
Забито
43
53
20 В 1-ом тайме 29
23 Во 2-ом тайме 24
11 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
7
16%
10
19%
1-15
6
14%
6
11%
16-30
7
16%
13
25%
31-45
9
21%
5
9%
46-60
3
7%
8
15%
61-75
11
26%
11
21%
76-90
Пропущено
39
37
17 В 1-ом тайме 20
22 Во 2-ом тайме 17
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
6
15%
6
16%
1-15
3
8%
7
19%
16-30
8
21%
7
19%
31-45
4
10%
2
5%
46-60
10
26%
3
8%
61-75
8
21%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Торонто - Орландо Сити 2:3
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 0:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 34
|37
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 42
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 20
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1