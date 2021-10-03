США: МЛС 2021
Цинциннати
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: TQL Stadium
Нью-Йорк Ред Буллз
52' Желтая карточкаРейес Андрес
14
Хагглунд
Ник
33
Станко
Калеб
23
Атанга
Исаак
7
Кубо
Юя
15
Нилис
Шон
27
Дэвис
Шон
II
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Tyrone Marshall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brenner da Silva
|7 (1)
|0.26
|Акоста Лусиано
|6
|0.22
|Барреаль Альваро
|3
|0.11
|Матаррита Рональд
|2
|0.07
|Медунянин Харис
|2
|0.07
|Вальесилья Эксон
|2
|0.07
|Васкес Брэндон
|1
|0.04
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|Кастильо Эдгар
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1
|0.04
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|Крус Аллан
|1
|0.04
|Кэмерон Джефф
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|7 (3)
|0.26
|Fabio da Silva2
|5
|0.19
|Кларк Кейден
|4
|0.15
|Кассерес Кристиан
|4
|0.15
|Фернандес Омир
|3
|0.11
|Рейес Андрес
|2
|0.07
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Барлоу Том
|1
|0.04
|Гутман Эндрю
|1
|0.04
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Уайт Брайан
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальесилья Эксон
|7
|0
|Кубо Юя
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Матаррита Рональд
|5
|0
|Крус Аллан
|5
|0
|Кастильо Эдгар
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Вало Флориан
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|9
|0
|Йервуд Дрю
|7
|1
|Рейес Андрес
|5
|1
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Дэвис Шон II
|5
|0
|Тарек Амро
|4
|0
|Климала Патрик
|4
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Fabio da Silva2
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Нилис Шон
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
5 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
3
23%
3
16%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-ом тайме 7
11 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
6
30%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
5
31%
31-45
4
20%
5
31%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
3
15%
1
6%
76-90
Пропущено
37
11
18 В 1-ом тайме 4
19 Во 2-ом тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
7
19%
0
0%
1-15
5
14%
1
9%
16-30
6
16%
3
27%
31-45
6
16%
2
18%
46-60
7
19%
1
9%
61-75
6
16%
4
36%
76-90
Забито
29
32
14 В 1-ом тайме 15
15 Во 2-ом тайме 17
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
8
28%
4
13%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
5
17%
8
25%
31-45
6
21%
7
22%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
4
14%
4
13%
76-90
Пропущено
50
30
23 В 1-ом тайме 14
27 Во 2-ом тайме 16
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 18
8
16%
4
13%
1-15
6
12%
3
10%
16-30
9
18%
7
23%
31-45
8
16%
5
17%
46-60
10
20%
4
13%
61-75
9
18%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0
Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Торонто - Цинциннати 0:2 Чикаго Файр - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 0:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|28
|12
|5
|11
|49 - 40
|41
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|5.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|28
|10
|10
|8
|40 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 30
|32
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|27
|4
|9
|14
|28 - 51
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 41
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|8.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 19
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|21 - 29
|11
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2