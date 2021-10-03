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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
0:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
52' Желтая карточка
Рейес Андрес
0:1
73' Гол
Гутман Эндрю
90' Желтая карточка
Матаррита Рональд
90' Желтая карточка
Акоста Лусиано
90'+6
22
Тытонь
Пшемыслав
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
3
Блэкетт
Тайлер
18
Матаррита
Рональд
33
Станко
Калеб
6
Медунянин
Харис
23
Атанга
Исаак
11
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
9
Brenner
da
Silva
13
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
5
Гутман
Эндрю
23
Кассерес
Кристиан
27
Дэвис
Шон
II
19
Кармона
Викельман
8
Амайя
Фрэнки
21
Фернандес
Омир
10
Климала
Патрик
Цинциннати
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 7 (1) 0.26
Акоста Лусиано 6 0.22
Барреаль Альваро 3 0.11
Матаррита Рональд 2 0.07
Медунянин Харис 2 0.07
Вальесилья Эксон 2 0.07
Васкес Брэндон 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Кастильо Эдгар 1 0.04
Локадия Юрген 1 0.04
Хагглунд Ник 1 0.04
Крус Аллан 1 0.04
Кэмерон Джефф 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 7 (3) 0.26
Fabio da Silva2 5 0.19
Кассерес Кристиан 4 0.15
Кларк Кейден 4 0.15
Фернандес Омир 3 0.11
Рейес Андрес 2 0.07
Гутман Эндрю 2 0.07
Данкан Кайл 1 0.04
Йервуд Дрю 1 0.04
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Кармона Викельман 1 0.04
Барлоу Том 1 0.04
Эдвардс Томас 0 0
Уайт Брайан 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальесилья Эксон 7 0
Кубо Юя 6 0
Матаррита Рональд 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Станко Калеб 5 0
Акоста Лусиано 5 0
Крус Аллан 5 0
Кастильо Эдгар 4 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 9 0
Йервуд Дрю 7 1
Рейес Андрес 5 1
Эдвардс Томас 6 0
Дэвис Шон II 5 0
Тарек Амро 4 0
Климала Патрик 4 0
Кассерес Кристиан 3 0
Fabio da Silva2 3 0
Кларк Кейден 3 0
Барлоу Том 2 0
Нилис Шон 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Толкин Джон 2 0
Лонг Аарон 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Диарра Юба 1 0
Амайя Фрэнки 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
17
5 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
1
11%
4
24%
61-75
1
11%
3
18%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-ом тайме 10
9 Во 2-ом тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-ом тайме 7
11 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
6
30%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
5
31%
31-45
4
20%
5
31%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
3
15%
1
6%
76-90

Пропущено

37
11
18 В 1-ом тайме 4
19 Во 2-ом тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
7
19%
0
0%
1-15
5
14%
1
9%
16-30
6
16%
3
27%
31-45
6
16%
2
18%
46-60
7
19%
1
9%
61-75
6
16%
4
36%
76-90

Забито

29
33
14 В 1-ом тайме 15
15 Во 2-ом тайме 18
10 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
8
28%
4
12%
1-15
1
3%
3
9%
16-30
5
17%
8
24%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
5
17%
7
21%
61-75
4
14%
4
12%
76-90

Пропущено

51
30
23 В 1-ом тайме 14
28 Во 2-ом тайме 16
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 18
8
16%
4
13%
1-15
6
12%
3
10%
16-30
9
18%
7
23%
31-45
8
16%
5
17%
46-60
11
22%
4
13%
61-75
9
18%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0
Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Торонто - Цинциннати 0:2 Чикаго Файр - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 0:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
4. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
7. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
11. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 27 13 4 10 44 - 44 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 27 9 10 8 32 - 34 37
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 28 8 9 11 35 - 42 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
7. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 14 8 2 4 18 - 14 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 14 4 6 4 16 - 20 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
9. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн




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