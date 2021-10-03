США: МЛС 2021
Даллас
0:0
Конец матча
Стадион: Тойота
Миннесота Юнайтед
16' Желтая карточкаСервания Брандон
34' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
89' Красная карточкаEmanuel Reynoso2
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
16
Пепи
Рикардо
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
11 Шен СаболчНападающий
-
Главный тренер: Marco Ferruzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Агудело ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
История личных встреч
Даллас
Миннесота Юнайтед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|13
|0.45
|Обриан Ядер
|8
|0.28
|Феррейра Хесус
|6
|0.21
|Хара Франко
|4 (1)
|0.14
|Холлингсхед Райан
|2
|0.07
|Рикаурте Андрес
|1
|0.03
|Помикал Пакстон
|1
|0.03
|Берджесс Нкоси
|1
|0.03
|Брессан Матеус
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Шен Саболч
|0
|0
|Че Джастин
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|Мунджома Эдди
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|7
|0.26
|Emanuel Reynoso2
|4
|0.15
|Эну Адриен
|4
|0.15
|Финлей Итан
|3
|0.11
|Фрагапане Франко
|2
|0.07
|Дотсон Хассани
|2
|0.07
|Абила Рамон
|2
|0.07
|Коллман Брент
|2
|0.07
|Хансен Николай
|1
|0.04
|Трапп Уилл
|1
|0.04
|Дибасси Бакай
|1
|0.04
|Гаспер Чейз
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|0
|0
|Метанир Ромен
|0
|0
|Макмастер Джастин
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|7
|1
|Хара Франко
|6
|0
|Брессан Матеус
|6
|0
|Обриан Ядер
|6
|0
|Хеджес Мэтт
|5
|0
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Шен Саболч
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Маурер Джимми
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Мунджома Эдди
|2
|0
|Помикал Пакстон
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Эльмедхар Калиль
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспер Чейз
|7
|0
|Алонсо Освальдо
|6
|0
|Emanuel Reynoso2
|4
|1
|Дибасси Бакай
|5
|0
|Трапп Уилл
|4
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Хейс Джекори
|3
|0
|Абила Рамон
|1
|1
|Метанир Ромен
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Лод Робин
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
9 В 1-ом тайме 9
10 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
3
16%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
3
16%
2
14%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
19%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
2
13%
6
25%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 9
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
15%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
5
25%
4
24%
76-90
Пропущено
31
7
12 В 1-ом тайме 6
19 Во 2-ом тайме 1
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 5
4
13%
2
29%
1-15
6
19%
1
14%
16-30
2
6%
3
43%
31-45
9
29%
29%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
3
10%
1
14%
76-90
Забито
39
31
17 В 1-ом тайме 17
22 Во 2-ом тайме 14
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
6
15%
6
19%
1-15
3
8%
7
23%
16-30
8
21%
4
13%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
6
15%
7
23%
61-75
8
21%
6
19%
76-90
Пропущено
47
31
21 В 1-ом тайме 17
26 Во 2-ом тайме 14
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 16
7
15%
5
16%
1-15
8
17%
3
10%
16-30
6
13%
9
29%
29%
31-45
10
21%
3
10%
46-60
11
23%
4
13%
61-75
5
11%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 34
|37
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 42
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 20
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1