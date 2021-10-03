  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Даллас
0:0
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
16' Желтая карточка
Сервания Брандон
34' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
89' Красная карточка
Emanuel Reynoso2
90'+8
99
Фелипе
Мегиоларо
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
12
Холлингсхед
Райан
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
7
Обриан
Ядер
9
Феррейра
Хесус
19
Помикал
Пакстон
16
Пепи
Рикардо
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
17
Лод
Робин
Даллас
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Миннесота Юнайтед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
3:1
М
5:3
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
4:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 13 0.45
Обриан Ядер 8 0.28
Феррейра Хесус 6 0.21
Хара Франко 4 (1) 0.14
Холлингсхед Райан 2 0.07
Рикаурте Андрес 1 0.03
Помикал Пакстон 1 0.03
Берджесс Нкоси 1 0.03
Брессан Матеус 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Шен Саболч 0 0
Че Джастин 0 0
Акоста Бриан 0 0
Фелипе Мегиоларо 0 0
Мунджома Эдди 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 7 0.26
Emanuel Reynoso2 4 0.15
Эну Адриен 4 0.15
Финлей Итан 3 0.11
Фрагапане Франко 2 0.07
Дотсон Хассани 2 0.07
Абила Рамон 2 0.07
Коллман Брент 2 0.07
Хансен Николай 1 0.04
Трапп Уилл 1 0.04
Дибасси Бакай 1 0.04
Гаспер Чейз 1 0.04
Грегуш Ян 0 0
Метанир Ромен 0 0
Макмастер Джастин 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 7 1
Хара Франко 6 0
Брессан Матеус 6 0
Обриан Ядер 6 0
Хеджес Мэтт 5 0
Рикаурте Андрес 5 0
Твумаси Эма 5 0
Шен Саболч 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Факундо Киньон 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Маурер Джимми 2 0
Варгас Фредди 2 0
Сервания Брандон 2 0
Мунджома Эдди 2 0
Помикал Пакстон 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Фелипе Мегиоларо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Эльмедхар Калиль 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспер Чейз 7 0
Алонсо Освальдо 6 0
Emanuel Reynoso2 4 1
Дибасси Бакай 5 0
Трапп Уилл 4 0
Боксолл Михаэл 3 0
Хейс Джекори 3 0
Абила Рамон 1 1
Метанир Ромен 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Грегуш Ян 1 0
Лод Робин 1 0
Эну Адриен 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Коллман Брент 1 0
Дотсон Хассани 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-ом тайме 9
10 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
3
16%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
3
16%
2
14%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
19%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
2
13%
6
25%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 9
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
15%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Пропущено

31
7
12 В 1-ом тайме 6
19 Во 2-ом тайме 1
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 5
4
13%
2
29%
1-15
6
19%
1
14%
16-30
2
6%
3
43%
31-45
9
29%
29%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
3
10%
1
14%
76-90

Забито

39
31
17 В 1-ом тайме 17
22 Во 2-ом тайме 14
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
6
15%
6
19%
1-15
3
8%
7
23%
16-30
8
21%
4
13%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
6
15%
7
23%
61-75
8
21%
6
19%
76-90

Пропущено

47
31
21 В 1-ом тайме 17
26 Во 2-ом тайме 14
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 16
7
15%
5
16%
1-15
8
17%
3
10%
16-30
6
13%
9
29%
29%
31-45
10
21%
3
10%
46-60
11
23%
4
13%
61-75
5
11%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Даллас - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
4. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
7. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
11. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 27 13 4 10 44 - 44 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 27 9 10 8 32 - 34 37
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 28 8 9 11 35 - 42 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
7. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 14 8 2 4 18 - 14 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 14 4 6 4 16 - 20 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
9. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Сервания Брандон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Даллас 0:0 Миннесота Юнайтед онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 