США: МЛС 2021
Ванкувер Уайткэпс
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Би-Си Плэйс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
19' Желтая карточкаОвусу Леонард
1:0
26' ГолУайт Брайан
16
Крепо
Максим
15
Роуз
Энди
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
-
25 Риос АндресНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
19'
26'
1:0
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дахоме Кристиан
|8 (3)
|0.3
|Уайт Брайан
|7
|0.26
|Кайседо Дейбер
|4
|0.15
|Каваллини Лукас
|3
|0.11
|Голд Райан
|2
|0.07
|Роуз Энди
|2
|0.07
|Годой Эрик
|1
|0.04
|Бикел Жаниу
|1
|0.04
|Нервински Джейк
|1
|0.04
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Тейберт Расселл
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Александр Кайо
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|11 (1)
|0.39
|Кауэлл Кейд
|4
|0.14
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.11
|Киканович Бенджамин
|2
|0.07
|Вондоловски Крис
|2
|0.07
|Натан Рафаэл
|2
|0.07
|Юилл Джексон
|2
|0.07
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.07
|Юнгвирт Флориан
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|1
|0.04
|Эбобисс Жереми
|1
|0.04
|Марье Поль
|1
|0.04
|Салинас Ши
|0
|0
|Фьерро Карлос
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|6
|0
|Бальдисимо Майкл
|6
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Бикел Жаниу
|4
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|0
|Кайседо Дейбер
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Овусу Леонард
|2
|0
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Роуз Энди
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|11
|0
|Жудсон
|7
|1
|Натан Рафаэл
|6
|1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|7
|0
|Эспиноса Кристиан
|6
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Лопес Маркос IV
|4
|0
|Вондоловски Крис
|2
|1
|Риос Андрес
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|Фьерро Карлос
|1
|1
|Салинас Ши
|2
|0
|Аланис Освальдо
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
2 В 1-ом тайме 6
15 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
0
0%
3
19%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
5
29%
29%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-ом тайме 10
7 Во 2-ом тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
7
37%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-ом тайме 10
10 Во 2-ом тайме 8
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
0
0%
4
22%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
6
40%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
19
23
12 В 1-ом тайме 12
7 Во 2-ом тайме 11
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
4
17%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
7
37%
5
22%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
3
16%
3
13%
76-90
Забито
32
34
7 В 1-ом тайме 16
25 Во 2-ом тайме 18
6 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
0
0%
7
21%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
11
34%
8
24%
46-60
7
22%
5
15%
61-75
7
22%
5
15%
76-90
Пропущено
33
42
19 В 1-ом тайме 22
14 Во 2-ом тайме 20
17 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
4
12%
6
14%
1-15
4
12%
4
10%
16-30
11
33%
12
29%
31-45
3
9%
9
21%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
6
18%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 34
|37
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 42
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 20
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1