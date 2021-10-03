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США: МЛС 2021

2021
Ванкувер Уайткэпс
3:0
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
19' Желтая карточка
Овусу Леонард
1:0
26' Гол
Уайт Брайан
57' Желтая карточка
Ремеди Эрик
57' Желтая карточка
Юнгвирт Флориан
2:0
59' Гол
Уайт Брайан
3:0
73' Гол
Уайт Брайан
79' Желтая карточка
Натан Рафаэл
90' Желтая карточка
Салинас Ши
90' Желтая карточка
 90'+5
16
Крепо
Максим
26
Юнгвирт
Флориан
15
Роуз
Энди
28
Нервински
Джейк
6
Гашпар
Бруну
31
Тейберт
Расселл
17
Овусу
Леонард
11
Дахоме
Кристиан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
7
Кайседо
Дейбер
1
Марцинковски
Джеймс
2
Luciano
Andres
Abecasis
13
Натан
Рафаэл
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
28
Киканович
Бенджамин
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
3:4
М
3:1
М
1:3
М
2:1
М
2:3
М
2:2
М
5:0
М
1:1
М
3:2
М
0:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
0:0
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 9 0.33
Дахоме Кристиан 8 (3) 0.3
Кайседо Дейбер 4 0.15
Каваллини Лукас 3 0.11
Голд Райан 2 0.07
Роуз Энди 2 0.07
Годой Эрик 1 0.04
Бикел Жаниу 1 0.04
Нервински Джейк 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Тейберт Расселл 0 0
Браун Джавейн 0 0
Александр Кайо 0 0
Рапосо Райан 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хавьер-Эдуардо 11 (1) 0.39
Кауэлл Кейд 4 0.14
Эспиноса Кристиан 3 0.11
Киканович Бенджамин 2 0.07
Вондоловски Крис 2 0.07
Натан Рафаэл 2 0.07
Юилл Джексон 2 0.07
Аланис Освальдо 2 (2) 0.07
Юнгвирт Флориан 1 0.04
Лопес Маркос IV 1 0.04
Эбобисс Жереми 1 0.04
Марье Поль 1 0.04
Салинас Ши 0 0
Фьерро Карлос 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Бальдисимо Майкл 6 0
Александр Кайо 5 0
Бикел Жаниу 4 0
Дахоме Кристиан 4 0
Кайседо Дейбер 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Браун Джавейн 2 0
Овусу Леонард 2 0
Рикеттс Тосайн 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Роуз Энди 1 0
Годой Эрик 1 0
Крепо Максим 1 0
Нервински Джейк 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 12 0
Натан Рафаэл 7 1
Жудсон 7 1
Лопес Хавьер-Эдуардо 7 0
Эспиноса Кристиан 6 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Лопес Маркос IV 4 0
Вондоловски Крис 2 1
Салинас Ши 3 0
Риос Андрес 3 0
Марье Поль 3 0
Кауэлл Кейд 3 0
Фьерро Карлос 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Аланис Освальдо 2 0
Эбобисс Жереми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
3 В 1-ом тайме 6
17 Во 2-ом тайме 10
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
0
0%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
6
30%
4
25%
46-60
6
30%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
7
32%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
3
21%
2
9%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-ом тайме 10
10 Во 2-ом тайме 8
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
0
0%
4
22%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
6
40%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

19
23
12 В 1-ом тайме 12
7 Во 2-ом тайме 11
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
4
17%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
7
37%
5
22%
31-45
1
5%
5
22%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
3
16%
3
13%
76-90

Забито

35
34
8 В 1-ом тайме 16
27 Во 2-ом тайме 18
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
0
0%
7
21%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
4
11%
4
12%
31-45
12
34%
8
24%
46-60
8
23%
5
15%
61-75
7
20%
5
15%
76-90

Пропущено

33
45
19 В 1-ом тайме 23
14 Во 2-ом тайме 22
17 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 22
4
12%
6
13%
1-15
4
12%
5
11%
16-30
11
33%
12
27%
31-45
3
9%
10
22%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
6
18%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
4. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
7. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
11. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 27 13 4 10 44 - 44 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 27 9 10 8 34 - 34 37
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
7. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
8. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Леонард Овусу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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