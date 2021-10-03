Норвегия: Первый дивизион 2021
Олесунн
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Колор Лайн
Хам-Кам
11' Желтая карточкаЛима Эриксон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диа МамадуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Emil SildnesНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Davod Arzani
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
Ход матча
11'
История личных встреч
Олесунн
Хам-Кам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|14 (3)
|0.64
|Нордли Симен Болькан
|6
|0.27
|Кастро Никлас
|6
|0.27
|Kristoffer Oedemarksbakken
|4
|0.18
|Бармен Кристоффер
|4 (2)
|0.18
|Сегберг Эрленд
|3
|0.14
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0.09
|Дубвик Исак
|2
|0.09
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Фельман Давид
|1
|0.05
|Агдестейн Торбьорн
|1
|0.05
|Simen Rafn
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonas Enkerud
|12 (4)
|0.55
|Kristian Eriksen
|9
|0.41
|Emil Sildnes
|6
|0.27
|Aleksander Melgalvis
|4
|0.18
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0.14
|Albert Berisha
|3
|0.14
|Ruben Alegre Guerro
|3
|0.14
|Бейр Телониус
|3
|0.14
|Morten Bjoerlo
|2
|0.09
|Линдквист Расмус
|2
|0.09
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Niklas Rekdal
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Никлас
|4
|1
|Simen Rafn
|4
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Гроннер Йонас
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Сегберг Эрленд
|2
|0
|Дубвик Исак
|2
|0
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Morten Bjoerlo
|2
|1
|Aleksander Melgalvis
|3
|0
|Kristian Eriksen
|3
|0
|Лунд Юлиан Файе
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Ruben Alegre Guerro
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Steinar Stroemnes
|1
|0
|Niklas Rekdal
|1
|0
|Albert Berisha
|1
|0
|Samuel Rogers
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
21
15 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
5
19%
1
5%
1-15
6
22%
3
14%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
6
29%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
3
11%
3
14%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
19
27
9 В 1-ом тайме 17
10 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
11%
6
22%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
4
21%
9
33%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
5
26%
4
15%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
46
48
24 В 1-ом тайме 25
22 Во 2-ом тайме 23
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
7
15%
7
15%
1-15
9
20%
5
10%
16-30
8
17%
13
27%
31-45
7
15%
8
17%
46-60
7
15%
8
17%
61-75
8
17%
7
15%
76-90
Пропущено
28
17
15 В 1-ом тайме 9
13 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
4
14%
4
24%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
9
32%
2
12%
31-45
6
21%
3
18%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
3
11%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6
Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2 Санднес - Олесунн 0:0 Олесунн - Осане 2:0 Улленсакер-Киса - Олесунн 0:1 Олесунн - Стйордалс Блинк 5:1 Согндаль - Олесунн 2:0 Олесунн - Фредрикстад 2:2
Хам-Кам
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Хам-Кам - Санднес 3:1 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2 Стрёммен - Хам-Кам 0:0
Хам-Кам - Брюне 3:0 Осане - Хам-Кам 0:4 Хам-Кам - Старт 3:2 Ранхейм - Хам-Кам 0:4 Дьерв - Хам-Кам 0:2 Йёвик-Люн - Хам-Кам 0:3 Брумунддал - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Санднес - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Осане 1:2 Старт - Хам-Кам 1:4 Хам-Кам - Улленсакер-Киса 3:0 Рёуфосс - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Согндаль 2:1 Фредрикстад - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Стрёммен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|0:0
|22
|15
|4
|3
|48 - 17
|49
|2.
|Олесунн
|0:0
|22
|12
|7
|3
|46 - 28
|43
|3.
|Дьерв
|22
|12
|6
|4
|39 - 35
|42
|4.
|Фредрикстад
|22
|11
|6
|5
|46 - 31
|39
|5.
|КФУМ
|22
|9
|7
|6
|33 - 30
|34
|6.
|Согндаль
|22
|9
|6
|7
|31 - 24
|33
|7.
|Ранхейм
|22
|8
|6
|8
|43 - 41
|30
|8.
|Осане
|22
|8
|4
|10
|27 - 39
|28
|9.
|Рёуфосс
|22
|8
|4
|10
|38 - 36
|28
|10.
|Старт
|22
|7
|5
|10
|41 - 45
|26
|11.
|Санднес
|22
|7
|5
|10
|29 - 36
|26
|12.
|Брюне
|22
|7
|4
|11
|31 - 36
|25
|13.
|Стйордалс Блинк
|22
|7
|2
|13
|23 - 38
|23
|14.
|Улленсакер-Киса
|22
|6
|4
|12
|25 - 38
|22
|15.
|Гроруд
|22
|6
|3
|13
|31 - 46
|21
|16.
|Стрёммен
|22
|2
|11
|9
|20 - 31
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|11
|7
|4
|0
|27 - 12
|25
|2.
|Хам-Кам
|0:0
|11
|8
|1
|2
|27 - 12
|25
|3.
|Фредрикстад
|11
|7
|3
|1
|25 - 11
|24
|4.
|КФУМ
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|5.
|Дьерв
|11
|6
|4
|1
|19 - 14
|22
|6.
|Ранхейм
|12
|6
|3
|3
|27 - 21
|21
|7.
|Согндаль
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|8.
|Рёуфосс
|11
|6
|0
|5
|23 - 17
|18
|9.
|Брюне
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|10.
|Санднес
|11
|5
|2
|4
|19 - 18
|17
|11.
|Стйордалс Блинк
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|12.
|Осане
|11
|5
|1
|5
|16 - 22
|16
|13.
|Стрёммен
|11
|2
|6
|3
|9 - 11
|12
|14.
|Улленсакер-Киса
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|15.
|Гроруд
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Старт
|11
|2
|3
|6
|19 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|0:0
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|2.
|Дьерв
|11
|6
|2
|3
|20 - 21
|20
|3.
|Олесунн
|0:0
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Старт
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|5.
|Фредрикстад
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|6.
|Согндаль
|10
|4
|1
|5
|13 - 11
|13
|7.
|Осане
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|8.
|КФУМ
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|9.
|Улленсакер-Киса
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|10.
|Гроруд
|12
|3
|2
|7
|18 - 27
|11
|11.
|Рёуфосс
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|12.
|Ранхейм
|10
|2
|3
|5
|16 - 20
|9
|13.
|Санднес
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|14.
|Брюне
|11
|2
|1
|8
|11 - 22
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|12
|2
|0
|10
|10 - 30
|6
|16.
|Стрёммен
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гроруд
|Oscar Aga
|18
|5
|3
|2.
|Олесунн
|Хеуген Сигурд
|14
|3
|3
|3.
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|12
|4
|9
|4.
|Ранхейм
|Мелькерсен Элиас Хофф
|12
|2
|0
|5.
|Фредрикстад
|Nicolay Solberg
|11
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Осане
|Martin Ueland
|5
|1
|2.
|Рёуфосс
|Nicolai Fremstad
|6
|0
|3.
|Улленсакер-Киса
|Henning Toensberg Andresen
|6
|0
|4.
|Гроруд
|Christos Zafeiris
|6
|0
|5.
|Улленсакер-Киса
|Сундли Мортен
|4
|1