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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Олесунн
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Хам-Кам
0'
11' Желтая карточка
Лима Эриксон
17'
13
Лэнсинг
Майкл
16
Хатлехоль
Йёрген
3
Янсен
Квинт
5
Фельман
Давид
18
Олафссон
Давид-Кристьян
7
Лима
Эриксон
6
Сегберг
Эрленд
14
Torbjoern
Kallevaag
29
Бармен
Кристоффер
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
96
Ахен
Николас
4
Samuel
Rogers
5
Steinar
Stroemnes
58
Hasan
Kurucay
33
Aleksander
Melgalvis
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
11
Morten
Bjoerlo
22
Линдквист
Расмус
6
Kristian
Eriksen
9
Jonas
Enkerud
10
Emil
Sildnes
Олесунн
4-2-3-1
Хам-Кам
3-4-3

Ход матча

11'
Лима Эриксон
 

История личных встреч

Олесунн
Хам-Кам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
2:3
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 14 (3) 0.64
Нордли Симен Болькан 6 0.27
Кастро Никлас 6 0.27
Kristoffer Oedemarksbakken 4 0.18
Бармен Кристоффер 4 (2) 0.18
Сегберг Эрленд 3 0.14
Torbjoern Kallevaag 2 0.09
Дубвик Исак 2 0.09
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.05
Янсен Квинт 1 0.05
Фельман Давид 1 0.05
Агдестейн Торбьорн 1 0.05
Simen Rafn 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonas Enkerud 12 (4) 0.55
Kristian Eriksen 9 0.41
Emil Sildnes 6 0.27
Aleksander Melgalvis 4 0.18
Kristian Loenstad Onsrud 3 0.14
Albert Berisha 3 0.14
Ruben Alegre Guerro 3 0.14
Бейр Телониус 3 0.14
Morten Bjoerlo 2 0.09
Линдквист Расмус 2 0.09
Vetle Skjaervik 1 0.05
Niklas Rekdal 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Никлас 4 1
Simen Rafn 4 0
Лима Эриксон 4 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Хеуген Сигурд 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Гроннер Йонас 2 0
Фельман Давид 2 0
Сегберг Эрленд 2 0
Дубвик Исак 2 0
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Диа Мамаду 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Morten Bjoerlo 2 1
Aleksander Melgalvis 3 0
Kristian Eriksen 3 0
Лунд Юлиан Файе 3 0
Hasan Kurucay 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Ruben Alegre Guerro 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Steinar Stroemnes 1 0
Niklas Rekdal 1 0
Albert Berisha 1 0
Samuel Rogers 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
21
15 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
5
19%
1
5%
1-15
6
22%
3
14%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
6
29%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
3
11%
3
14%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

19
27
9 В 1-ом тайме 17
10 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
11%
6
22%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
4
21%
9
33%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
5
26%
4
15%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

46
48
24 В 1-ом тайме 25
22 Во 2-ом тайме 23
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
7
15%
7
15%
1-15
9
20%
5
10%
16-30
8
17%
13
27%
31-45
7
15%
8
17%
46-60
7
15%
8
17%
61-75
8
17%
7
15%
76-90

Пропущено

28
17
15 В 1-ом тайме 9
13 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
4
14%
4
24%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
9
32%
2
12%
31-45
6
21%
3
18%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
3
11%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6
Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2 Санднес - Олесунн 0:0 Олесунн - Осане 2:0 Улленсакер-Киса - Олесунн 0:1 Олесунн - Стйордалс Блинк 5:1 Согндаль - Олесунн 2:0 Олесунн - Фредрикстад 2:2
Хам-Кам
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Хам-Кам - Санднес 3:1 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2 Стрёммен - Хам-Кам 0:0
Хам-Кам - Брюне 3:0 Осане - Хам-Кам 0:4 Хам-Кам - Старт 3:2 Ранхейм - Хам-Кам 0:4 Дьерв - Хам-Кам 0:2 Йёвик-Люн - Хам-Кам 0:3 Брумунддал - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Санднес - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Осане 1:2 Старт - Хам-Кам 1:4 Хам-Кам - Улленсакер-Киса 3:0 Рёуфосс - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Согндаль 2:1 Фредрикстад - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Стрёммен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 0:0 22 15 4 3 48 - 17 49
2. Олесунн 0:0 22 12 7 3 46 - 28 43
3. Дьерв 22 12 6 4 39 - 35 42
4. Фредрикстад 22 11 6 5 46 - 31 39
5. КФУМ 22 9 7 6 33 - 30 34
6. Согндаль 22 9 6 7 31 - 24 33
7. Ранхейм 22 8 6 8 43 - 41 30
8. Осане 22 8 4 10 27 - 39 28
9. Рёуфосс 22 8 4 10 38 - 36 28
10. Старт 22 7 5 10 41 - 45 26
11. Санднес 22 7 5 10 29 - 36 26
12. Брюне 22 7 4 11 31 - 36 25
13. Стйордалс Блинк 22 7 2 13 23 - 38 23
14. Улленсакер-Киса 22 6 4 12 25 - 38 22
15. Гроруд 22 6 3 13 31 - 46 21
16. Стрёммен 22 2 11 9 20 - 31 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 11 7 4 0 27 - 12 25
2. Хам-Кам 0:0 11 8 1 2 27 - 12 25
3. Фредрикстад 11 7 3 1 25 - 11 24
4. КФУМ 11 7 2 2 19 - 11 23
5. Дьерв 11 6 4 1 19 - 14 22
6. Ранхейм 12 6 3 3 27 - 21 21
7. Согндаль 12 5 5 2 18 - 13 20
8. Рёуфосс 11 6 0 5 23 - 17 18
9. Брюне 11 5 3 3 20 - 14 18
10. Санднес 11 5 2 4 19 - 18 17
11. Стйордалс Блинк 10 5 2 3 13 - 8 17
12. Осане 11 5 1 5 16 - 22 16
13. Стрёммен 11 2 6 3 9 - 11 12
14. Улленсакер-Киса 11 3 2 6 12 - 15 11
15. Гроруд 10 3 1 6 13 - 19 10
16. Старт 11 2 3 6 19 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 0:0 11 7 3 1 21 - 5 24
2. Дьерв 11 6 2 3 20 - 21 20
3. Олесунн 0:0 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Старт 11 5 2 4 22 - 18 17
5. Фредрикстад 11 4 3 4 21 - 20 15
6. Согндаль 10 4 1 5 13 - 11 13
7. Осане 11 3 3 5 11 - 17 12
8. КФУМ 11 2 5 4 14 - 19 11
9. Улленсакер-Киса 11 3 2 6 13 - 23 11
10. Гроруд 12 3 2 7 18 - 27 11
11. Рёуфосс 11 2 4 5 15 - 19 10
12. Ранхейм 10 2 3 5 16 - 20 9
13. Санднес 11 2 3 6 10 - 18 9
14. Брюне 11 2 1 8 11 - 22 7
15. Стйордалс Блинк 12 2 0 10 10 - 30 6
16. Стрёммен 11 0 5 6 11 - 20 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гроруд Oscar Aga 18 5 3
2. Олесунн Хеуген Сигурд 14 3 3
3. Хам-Кам Jonas Enkerud 12 4 9
4. Ранхейм Мелькерсен Элиас Хофф 12 2 0
5. Фредрикстад Nicolay Solberg 11 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Осане Martin Ueland 5 1
2. Рёуфосс Nicolai Fremstad 6 0
3. Улленсакер-Киса Henning Toensberg Andresen 6 0
4. Гроруд Christos Zafeiris 6 0
5. Улленсакер-Киса Сундли Мортен 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Лима Эриксон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Хам-Кам
1.87
4.06
4.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олесунн 0:0 Хам-Кам онлайн




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