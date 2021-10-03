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США: МЛС 2021

2021
Торонто
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
9' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
0:1
16' Гол
Берич Роберт
36'
25
Боно
Александер
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
92
Лоуренс
Кемар
22
Ларьи
Ричи
99
Ачара
Ифунаньячи
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
24
Шаффельбург
Джейкоб
30
Сотельдо
Йеферсон
32
Слонина
Габриел
4
Каппелхоф
Йохан
22
Пинеда
Маурисио
3
Борнштейн
Джонатан
31
Federico
Navarro
14
Эспиноса
Джон
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
6
Наварро
Мигель
21
Герберс
Фабиан
27
Берич
Роберт
Торонто
4-5-1
Чикаго Файр
3-1-4-2

История личных встреч

Торонто
Чикаго Файр

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
1:2
М
2:2
М
1:3
М
3:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.14
Шаффельбург Джейкоб 3 0.11
Акинола Айо 3 0.11
Сотельдо Йеферсон 2 0.07
Гонсалес Омар 2 0.07
Ачара Ифунаньячи 2 0.07
Алтидор Жози 2 0.07
Ларьи Ричи 2 0.07
Дельгадо Марко 2 (1) 0.07
Посуэло Алехандро 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Маллинс Патрик 1 0.04
Тсубаса Эндо 1 0.04
Делеон Ник 1 0.04
Лоуренс Кемар 1 0.04
Присо-Мбонге Ральф 1 0.04
Люк Сингх 1 0.04
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоянович Лука 7 0.24
Берич Роберт 5 0.17
Алиседа Игнасио 3 0.1
Секулич Борис 2 0.07
Франковски Пшемыслав 2 0.07
Хименес Гастон 2 0.07
Медран Альваро 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Кальво Франсиско 1 0.03
Federico Navarro 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Герберс Фабиан 0 0
Иванов Станислав III 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Гонсалес Омар 5 0
Сотельдо Йеферсон 5 0
Дельгадо Марко 5 0
Завалета Эрик 2 1
Ларьи Ричи 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Лоуренс Кемар 1 1
Мавинга Крис 2 0
Ауро Альваро 2 0
Боно Александер 2 0
Окелло Нобл 0 1
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Делеон Ник 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Маллинс Патрик 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Люк Сингх 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Медран Альваро 5 0
Теран Карлос 5 0
Каппелхоф Йохан 3 1
Омсберг Уайетт 2 1
Хименес Гастон 3 0
Секулич Борис 3 0
Стоянович Лука 3 0
Наварро Мигель 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Борнштейн Джонатан 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Federico Navarro 2 0
Оффор Чинонсо 2 0
Берич Роберт 1 0
Кальво Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-ом тайме 3
11 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 22
3
18%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
24%
3
38%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-ом тайме 15
10 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
22%
6
26%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
4
22%
2
9%
76-90

Забито

14
21
8 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 12
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
21%
4
19%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Пропущено

35
19
16 В 1-ом тайме 8
19 Во 2-ом тайме 11
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
7
20%
4
21%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
7
20%
2
11%
61-75
7
20%
6
32%
76-90

Забито

31
29
14 В 1-ом тайме 12
17 Во 2-ом тайме 17
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 11
6
19%
5
17%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
3
10%
7
24%
31-45
6
19%
6
21%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
7
23%
5
17%
76-90

Пропущено

53
42
24 В 1-ом тайме 23
29 Во 2-ом тайме 19
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 21
11
21%
10
24%
1-15
6
11%
5
12%
16-30
7
13%
8
19%
31-45
7
13%
6
14%
46-60
11
21%
5
12%
61-75
11
21%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1
Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Торонто - Цинциннати 0:2 Нэшвилл - Торонто 3:2 Торонто - Орландо Сити 2:3
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 27 11 9 7 34 - 26 42
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру 0:1 Заявка 28 9 7 12 32 - 37 34
11. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
12. Чикаго Файр 1:0 Заявка 29 8 6 15 29 - 43 30
13. Торонто 0:1 Заявка 28 5 7 16 31 - 54 22
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:0 Заявка 28 15 7 6 49 - 29 52
2. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 27 13 4 10 44 - 44 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 27 9 10 8 34 - 34 37
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 29 5 12 12 31 - 43 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 15 9 3 3 20 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
9. Коламбус Кру 0:1 Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр 1:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто 0:1 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:0 Заявка 15 8 5 2 28 - 14 29
2. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
4. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
5. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру 0:1 Заявка 15 2 4 9 9 - 19 10
13. Торонто 0:1 Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр 1:0 Заявка 13 2 1 10 7 - 25 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити 2:0 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:2 Заявка 15 0 6 9 12 - 26 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Чикаго Файр
3.29
3.96
3.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 0:1 Чикаго Файр онлайн




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