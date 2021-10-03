США: МЛС 2021
Торонто
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: БМО Филд
Чикаго Файр
9' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
0:1
16' ГолБерич Роберт
96
Ауро
Альваро
22
Ларьи
Ричи
27
Берич
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Нападающий
-
18 Делеон НикНападающий
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Монис АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Ход матча
16'
0:1
История личных встреч
Торонто
Чикаго Файр
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
28 матчей
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|4
|0.14
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.11
|Акинола Айо
|3
|0.11
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.07
|Гонсалес Омар
|2
|0.07
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0.07
|Алтидор Жози
|2
|0.07
|Ларьи Ричи
|2
|0.07
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.07
|Посуэло Алехандро
|1
|0.04
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Маллинс Патрик
|1
|0.04
|Тсубаса Эндо
|1
|0.04
|Делеон Ник
|1
|0.04
|Лоуренс Кемар
|1
|0.04
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.04
|Люк Сингх
|1
|0.04
|Ауро Альваро
|0
|0
|Морроу Джастин
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стоянович Лука
|7
|0.24
|Берич Роберт
|5
|0.17
|Алиседа Игнасио
|3
|0.1
|Секулич Борис
|2
|0.07
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.07
|Хименес Гастон
|2
|0.07
|Медран Альваро
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Кальво Франсиско
|1
|0.03
|Federico Navarro
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Иванов Станислав III
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэдли Майкл
|7
|0
|Гонсалес Омар
|5
|0
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0
|Дельгадо Марко
|5
|0
|Завалета Эрик
|2
|1
|Ларьи Ричи
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|1
|Мавинга Крис
|2
|0
|Ауро Альваро
|2
|0
|Боно Александер
|2
|0
|Окелло Нобл
|0
|1
|Алтидор Жози
|1
|0
|Морроу Джастин
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Делеон Ник
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Маллинс Патрик
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Люк Сингх
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Медран Альваро
|5
|0
|Теран Карлос
|5
|0
|Каппелхоф Йохан
|3
|1
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|Хименес Гастон
|3
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Стоянович Лука
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Federico Navarro
|2
|0
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-ом тайме 3
11 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 22
3
18%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
4
24%
3
38%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-ом тайме 15
10 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
22%
6
26%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
4
22%
2
9%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 12
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
21%
4
19%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Пропущено
35
19
16 В 1-ом тайме 8
19 Во 2-ом тайме 11
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
7
20%
4
21%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
5
14%
2
11%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
7
20%
2
11%
61-75
7
20%
6
32%
76-90
Забито
31
29
14 В 1-ом тайме 12
17 Во 2-ом тайме 17
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 11
6
19%
5
17%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
3
10%
7
24%
31-45
6
19%
6
21%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
7
23%
5
17%
76-90
Пропущено
53
42
24 В 1-ом тайме 23
29 Во 2-ом тайме 19
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 21
11
21%
10
24%
1-15
6
11%
5
12%
16-30
7
13%
8
19%
31-45
7
13%
6
14%
46-60
11
21%
5
12%
61-75
11
21%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1
Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Торонто - Цинциннати 0:2 Нэшвилл - Торонто 3:2 Торонто - Орландо Сити 2:3
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|34 - 26
|42
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 37
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|12.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|29
|8
|6
|15
|29 - 43
|30
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|28
|5
|7
|16
|31 - 54
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0 Заявка
|28
|15
|7
|6
|49 - 29
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 34
|37
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|29
|5
|12
|12
|31 - 43
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 19
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 25
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:2 Заявка
|15
|0
|6
|9
|12 - 26
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|5
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1