Бразилия: Серия A 2021
Шапекоэнсе
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
20' Желтая карточкаLeo Gomes
0:1
36' ГолРигони Эмилиано
68' Желтая карточкаAntonio Galeano
1:1
76' ГолMike I
1
Keiller
34
Derlan
16
Leo
Gomes
88
Деннер
17
Mike
I
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
14
Lizeiro
34
Welington
23
Eder1
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 DerlanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Leo GomesПолузащитник
-
88 ДеннерПолузащитник
-
17 Mike IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
-
23 Rene JuniorПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Паулу ЖоауПолузащитник
-
15 RoneiПолузащитник
- Полузащитник
-
50 ЖеуваниоНападающий
- Нападающий
-
-
80 Mancha
-
21 Ignacio2
-
96 Kaio Nunes
-
Главный тренер: Pintado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Luan5
-
3 Bruno VI
-
18 Lucas Perri
-
-
26 Igor Gomes
-
19 Shaylon
-
-
9 Pablo I
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
20'
36'
0:1
65'
68'
72'
История личных встреч
Шапекоэнсе
Сан-Паулу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шапекоэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anselmo I
|4 (2)
|0.17
|Перотти Педро
|3
|0.13
|Mike I
|2
|0.09
|Ignacio2
|2
|0.09
|Жеуванио
|2
|0.09
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.04
|Kaio Nunes
|1
|0.04
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.04
|Anderson Leite
|1
|0.04
|Derlan
|1
|0.04
|Иордания
|0
|0
|Деннер
|0
|0
|Лима Северино
|0
|0
|Bruno Silva3
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ригони Эмилиано
|4
|0.17
|Pablo I
|3 (1)
|0.13
|Рейналдо Мануэл
|2 (2)
|0.09
|Igor Gomes
|2
|0.09
|Eder1
|1
|0.04
|Габриэл Барбоза
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.04
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|Витор Буэно
|1
|0.04
|Лусиано Невес
|1
|0.04
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Карточки
Шапекоэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anselmo I
|6
|0
|Derlan
|5
|0
|Bruno Silva3
|2
|1
|Лима Северино
|3
|0
|Мойзес
|3
|0
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|Anderson Leite
|3
|0
|Иордания
|1
|1
|Каду Рикардо II
|1
|1
|Деннер
|2
|0
|Жеуванио
|2
|0
|Fernandinho IX
|2
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|2
|0
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|Ronei
|1
|0
|Esekel Kriado II
|1
|0
|Keiller
|1
|0
|Leo Gomes
|1
|0
|Ignacio2
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейналдо Мануэл
|7
|0
|Leo XV
|6
|0
|Igor Vinicius
|6
|0
|Миранда Жоао
|5
|0
|Martin Nicolas Benitez
|3
|1
|Welington
|4
|0
|Bruno VI
|4
|0
|Ригони Эмилиано
|2
|1
|Rodrigo Nestor
|2
|1
|Antonio Galeano
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Эрнанес Лима
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|Рохас Хоао II
|1
|0
|Lucas Perri
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Eder1
|1
|0
|Marcus Alencar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
18
16
12 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
5
31%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 3
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90
Пропущено
18
8
10 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
5
63%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-ом тайме 11
12 Во 2-ом тайме 8
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
1
6%
5
26%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
4
21%
76-90
Пропущено
36
24
22 В 1-ом тайме 9
14 Во 2-ом тайме 15
14 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
7
19%
0
0%
1-15
5
14%
7
29%
29%
16-30
10
28%
2
8%
31-45
3
8%
2
8%
46-60
6
17%
8
33%
61-75
5
14%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2
Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Форталеза - Шапекоэнсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Шапекоэнсе 2:2 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Минейро - Шапекоэнсе 1:1 Сан-Паулу - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Сеара 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1
Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Васко да Гама - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Сан-Паулу - Байя 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|15
|4
|3
|33 - 13
|49
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:1
|22
|12
|3
|7
|34 - 26
|39
|3.
|Фламенго
|20
|12
|2
|6
|39 - 19
|38
|4.
|Форталеза
|23
|10
|6
|7
|30 - 26
|36
|5.
|Брагантино
|22
|8
|10
|4
|34 - 26
|34
|6.
|Коринтианс
|23
|8
|10
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|22
|8
|8
|6
|26 - 23
|32
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|9
|3
|10
|29 - 29
|30
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|7
|9
|6
|20 - 20
|30
|11.
|Куяба
|23
|6
|11
|6
|23 - 24
|29
|12.
|Сан-Паулу
|23
|6
|10
|7
|19 - 24
|28
|13.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|14.
|Жувентуде
|1:1
|23
|6
|9
|8
|22 - 26
|27
|15.
|Америка Минейро
|23
|6
|9
|8
|21 - 24
|27
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Байя
|22
|6
|5
|11
|25 - 35
|23
|18.
|Гремио
|20
|6
|4
|10
|17 - 22
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|22
|3
|8
|11
|8 - 19
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|23
|1
|8
|14
|18 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:1
|12
|7
|2
|3
|21 - 17
|23
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|7.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|8.
|Жувентуде
|1:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|14.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|15.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|16.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|17.
|Брагантино
|11
|2
|7
|2
|17 - 16
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|11
|1
|4
|6
|2 - 7
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|11
|0
|3
|8
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Куяба
|11
|3
|7
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:1
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|Форталеза
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|14.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|3
|0
|8
|11 - 16
|9
|16.
|Жувентуде
|1:1
|11
|1
|6
|4
|9 - 13
|9
|17.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|4
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|9
|0
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|6
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Куяба
|Joao Lucas2
|8
|0