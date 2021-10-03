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Бразилия: Серия A 2021

2021
Шапекоэнсе
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
20' Желтая карточка
Leo Gomes
0:1
36' Гол
Ригони Эмилиано
68' Желтая карточка
Antonio Galeano
1:1
76' Гол
Mike I
90'+7
1
Keiller
2
Matheus
Ribeiro
4
Каду
Рикардо
II
34
Derlan
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
8
Алан
Сантос
16
Leo
Gomes
88
Деннер
17
Mike
I
7
Bruno
Silva3
9
Anselmo
I
1
Tiago
Luis
Volpi
5
Арболеда
Роберт
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
27
Antonio
Galeano
14
Lizeiro
25
Rodrigo
Nestor
34
Welington
11
Лусиано
Невес
23
Eder1
77
Ригони
Эмилиано
Шапекоэнсе
4-1-3-2
Сан-Паулу
3-4-3

История личных встреч

Шапекоэнсе
Сан-Паулу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
СA
4:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шапекоэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anselmo I 4 (2) 0.17
Перотти Педро 3 0.13
Mike I 2 0.09
Ignacio2 2 0.09
Жеуванио 2 0.09
Раванелли Феррейра 1 (1) 0.04
Kaio Nunes 1 0.04
Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.04
Anderson Leite 1 0.04
Derlan 1 0.04
Иордания 0 0
Деннер 0 0
Лима Северино 0 0
Bruno Silva3 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ригони Эмилиано 4 0.17
Pablo I 3 (1) 0.13
Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.09
Igor Gomes 2 0.09
Eder1 1 0.04
Габриэл Барбоза 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Martin Nicolas Benitez 1 0.04
Арболеда Роберт 1 0.04
Витор Буэно 1 0.04
Лусиано Невес 1 0.04
Rodrigo Nestor 0 0

Карточки

Шапекоэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anselmo I 6 0
Derlan 5 0
Bruno Silva3 2 1
Лима Северино 3 0
Мойзес 3 0
Раванелли Феррейра 3 0
Anderson Leite 3 0
Иордания 1 1
Каду Рикардо II 1 1
Деннер 2 0
Жеуванио 2 0
Fernandinho IX 2 0
Gabriel Dal Toe Busanello 2 0
Гуэдеш Элдер 1 0
Ronei 1 0
Esekel Kriado II 1 0
Keiller 1 0
Leo Gomes 1 0
Ignacio2 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейналдо Мануэл 7 0
Leo XV 6 0
Igor Vinicius 6 0
Миранда Жоао 5 0
Martin Nicolas Benitez 3 1
Welington 4 0
Bruno VI 4 0
Ригони Эмилиано 2 1
Rodrigo Nestor 2 1
Antonio Galeano 3 0
Lizeiro 3 0
Igor Gomes 3 0
Лусиано Невес 2 0
Luan5 2 0
Эрнанес Лима 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Tiago Luis Volpi 1 0
Рохас Хоао II 1 0
Lucas Perri 1 0
Невес Габриэль 1 0
Eder1 1 0
Marcus Alencar 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

18
16
12 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
5
31%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 3
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

18
8
10 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
5
63%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-ом тайме 11
12 Во 2-ом тайме 8
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
1
6%
5
26%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
7
39%
4
21%
76-90

Пропущено

36
24
22 В 1-ом тайме 9
14 Во 2-ом тайме 15
14 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
7
19%
0
0%
1-15
5
14%
7
29%
29%
16-30
10
28%
2
8%
31-45
3
8%
2
8%
46-60
6
17%
8
33%
61-75
5
14%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2
Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Форталеза - Шапекоэнсе 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Шапекоэнсе 2:2 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Минейро - Шапекоэнсе 1:1 Сан-Паулу - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Сеара 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1
Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Васко да Гама - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Сан-Паулу - Байя 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 15 4 3 33 - 13 49
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:1 22 12 3 7 34 - 26 39
3. Фламенго 20 12 2 6 39 - 19 38
4. Форталеза 23 10 6 7 30 - 26 36
5. Брагантино 22 8 10 4 34 - 26 34
6. Коринтианс 23 8 10 5 24 - 21 34
7. Интернасьонал Порту Алегре 22 8 8 6 26 - 23 32
8. Флуминенсе 22 8 8 6 24 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 22 9 3 10 29 - 29 30
10. Атлетико Гойяненсе 22 7 9 6 20 - 20 30
11. Куяба 23 6 11 6 23 - 24 29
12. Сан-Паулу 23 6 10 7 19 - 24 28
13. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
14. Жувентуде 1:1 23 6 9 8 22 - 26 27
15. Америка Минейро 23 6 9 8 21 - 24 27
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Байя 22 6 5 11 25 - 35 23
18. Гремио 20 6 4 10 17 - 22 22
19. Спорт Ресифи 22 3 8 11 8 - 19 17
20. Шапекоэнсе 23 1 8 14 18 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 8 1 1 20 - 5 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:1 12 7 2 3 21 - 17 23
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Форталеза 11 6 3 2 17 - 10 21
7. Флуминенсе 11 5 4 2 12 - 10 19
8. Жувентуде 1:1 12 5 3 4 13 - 13 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
11. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
12. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
13. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
14. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
15. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
16. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
17. Брагантино 11 2 7 2 17 - 16 13
18. Атлетико Гойяненсе 11 2 7 2 7 - 8 13
19. Спорт Ресифи 11 1 4 6 2 - 7 7
20. Шапекоэнсе 11 0 3 8 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
5. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
6. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 14 - 13 17
7. Куяба 11 3 7 1 10 - 7 16
8. Палмейрас Сан-Паулу 1:1 10 5 1 4 13 - 9 16
9. Форталеза 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Америка Минейро 11 2 5 4 11 - 16 11
13. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
14. Байя 11 2 3 6 10 - 18 9
15. Атлетико Паранаэнсе 11 3 0 8 11 - 16 9
16. Жувентуде 1:1 11 1 6 4 9 - 13 9
17. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 4
3. Фламенго Энрике Бруно 9 0 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 6
5. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Куяба Joao Lucas2 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ригони Эмилиано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Лео Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шапекоэнсе 1:1 Сан-Паулу онлайн




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