США: МЛС 2021
Спортинг Канзас-Сити
4:2
Конец матча
Стадион: Children's Mercy Park
Хьюстон Динамо
16' Желтая карточкаДжункуа Сэм
1:0
16' ПенальтиРассел Джонни
2:0
26' ГолСаллой Даниэль
27' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
2:1
51' ГолПико Фабрис
53' Желтая карточкаВера Матиас
3:1
57' ГолКинда Гади
3:2
76' ГолКинтеро Дарвин
85' Желтая карточкаЗуси Грэм
4:2
90' ГолРассел Джонни
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
32
Маури
Хосе
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
29
Джункуа
Сэм
12
Бэрд
Кори
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Бэрд КориНападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мортон КайлВратарь
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пашер ТайлерНападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
16'
16'
1:0
26'
2:0
27'
51'
2:1
53'
57'
3:1
76'
3:2
85'
90'
4:2
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
34 матча
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|16
|0.57
|Рассел Джонни
|10 (3)
|0.36
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.29
|Кинда Гади
|5 (1)
|0.18
|Шелтон Кири
|2
|0.07
|Бузио Джанлука
|2
|0.07
|Линдси Джейлин
|2
|0.07
|Дюк Кэмерон
|2
|0.07
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|Мартинш Луиш
|1
|0.04
|Маури Хосе
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Зуси Грэм
|0
|0
|Вальтер Реми
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|11 (3)
|0.38
|Урути Максимилиано
|6
|0.21
|Пашер Тайлер
|4
|0.14
|Вера Матиас
|3
|0.1
|Дорси Гриффин
|2
|0.07
|Родригес Мемо
|2
|0.07
|Кинтеро Дарвин
|2 (1)
|0.07
|Кристиан Рамирез
|1
|0.03
|Адальберто Карраскилья
|1
|0.03
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|Валентин Зарек
|0
|0
|Корона Джо
|0
|0
|Серен Дарвин
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Баямич Матео
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зуси Грэм
|7
|0
|Эспиноза Роджер
|5
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Вальтер Реми
|1
|1
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Пунчец Роберто
|2
|0
|Кинда Гади
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Барбер Грейсон
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|9
|0
|Вера Матиас
|8
|0
|Валентин Зарек
|5
|0
|Серен Дарвин
|3
|1
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Боньек Оскар
|4
|0
|Джонс Деррик
|4
|0
|Джункуа Сэм
|4
|0
|Корона Джо
|3
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Хадебе Тинейдж
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
14
13 В 1-ом тайме 7
17 Во 2-ом тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
4
13%
2
14%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
6
20%
4
29%
31-45
5
17%
4
29%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
7
23%
3
21%
76-90
Пропущено
16
28
8 В 1-ом тайме 15
8 Во 2-ом тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
19%
6
21%
1-15
4
25%
5
18%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
4
25%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
4
25%
3
11%
76-90
Забито
21
19
10 В 1-ом тайме 13
11 Во 2-ом тайме 6
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
14%
6
32%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
19%
4
21%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 12
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
5
29%
29%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
51
33
23 В 1-ом тайме 20
28 Во 2-ом тайме 13
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
7
14%
8
24%
1-15
7
14%
4
12%
16-30
9
18%
8
24%
31-45
9
18%
8
24%
46-60
10
20%
2
6%
61-75
9
18%
3
9%
76-90
Пропущено
31
45
13 В 1-ом тайме 20
18 Во 2-ом тайме 25
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
4
13%
9
20%
1-15
5
16%
7
16%
16-30
4
13%
4
9%
31-45
8
26%
9
20%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
7
23%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 3:2
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1
Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 26
|42
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|25 - 41
|33
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|28
|13
|5
|10
|44 - 44
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 34
|37
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 19
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|8 - 10
|16
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1