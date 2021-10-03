Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Минейро
0:0
Второй тайм: 47'
Интернасьонал Порту Алегре
27' Желтая карточкаСарачо Федерико
43' Желтая карточкаДурадо Родриго
22
Эверсон
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
18
Саша
Эдуардо
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
27 Calebe
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
27'
43'
История личных встреч
Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
30 матчей
33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|8 (2)
|0.36
|Саварино Джефферсон
|4
|0.18
|Фернандес Игнасио
|3
|0.14
|Сарачо Федерико
|3
|0.14
|Варгас Эдуардо
|2 (2)
|0.09
|Коста Диего
|2
|0.09
|Натан Аллан
|2
|0.09
|Саша Эдуардо
|1
|0.05
|Nathan VI
|1
|0.05
|Dylan Borrero
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|Antonio Neto
|1
|0.05
|Jair II
|1
|0.05
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.05
|Че Че
|1
|0.05
|Арана Гильерме
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.41
|Yuri Alberto
|7
|0.32
|Дурадо Родриго
|2
|0.09
|Patrick I
|1
|0.05
|Герреро Паоло
|1
|0.05
|Кайо Ранхел
|1
|0.05
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.05
|Меркадо Габриэль
|1
|0.05
|Rodrigo I
|1
|0.05
|Bruno Praxedes
|1
|0.05
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|4
|1
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Че Че
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Додо Родолфо
|2
|0
|Nathan VI
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Дурадо Родриго
|5
|0
|Куэста Виктор
|5
|0
|Yuri Alberto
|5
|0
|Moises VII
|3
|1
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Саравия Ренсо
|0
|1
|Уго Витор
|0
|1
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
9 В 1-ом тайме 8
10 Во 2-ом тайме 7
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
6
32%
4
27%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
5
45%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 7
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
33
27
13 В 1-ом тайме 13
20 Во 2-ом тайме 14
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
2
6%
5
19%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
6
18%
6
22%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
9
27%
5
19%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-ом тайме 12
7 Во 2-ом тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
7
33%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
42%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0
Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Минейро 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|22
|14
|5
|3
|32 - 13
|47
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|12
|2
|7
|33 - 25
|38
|3.
|Форталеза
|23
|10
|6
|7
|30 - 26
|36
|4.
|Фламенго
|19
|11
|2
|6
|36 - 19
|35
|5.
|Брагантино
|22
|8
|10
|4
|34 - 26
|34
|6.
|Коринтианс
|23
|8
|10
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|22
|8
|9
|5
|26 - 22
|33
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|9
|3
|9
|29 - 26
|30
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|7
|9
|6
|20 - 20
|30
|11.
|Куяба
|23
|6
|11
|6
|23 - 24
|29
|12.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|13.
|Сан-Паулу
|22
|6
|9
|7
|18 - 23
|27
|14.
|Америка Минейро
|23
|6
|9
|8
|21 - 24
|27
|15.
|Жувентуде
|22
|6
|8
|8
|21 - 25
|26
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Байя
|22
|6
|5
|11
|25 - 35
|23
|18.
|Гремио
|20
|6
|4
|10
|17 - 22
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|22
|3
|8
|11
|8 - 19
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|1
|7
|14
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|6.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|7.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|8.
|Фламенго
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|14.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|15.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|16.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|17.
|Брагантино
|11
|2
|7
|2
|17 - 16
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|11
|1
|4
|6
|2 - 7
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|5.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Куяба
|11
|3
|7
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|Форталеза
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|16.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Куяба
|Joao Lucas2
|8
|0