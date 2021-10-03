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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Минейро
1:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
27' Желтая карточка
Сарачо Федерико
43' Желтая карточка
Дурадо Родриго
51' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
60' Желтая карточка
Арана Гильерме
1:0
79' Гол
Keno
89' Желтая карточка
Куэста Виктор
90' Желтая карточка
Алонсо Хуниор
90'+6
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
26
Фернандес
Игнасио
7
Халк
Живанилдо
18
Саша
Эдуардо
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Атлетико Минейро
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

30 матчей

33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
КСМР
0:1
К
2:2
К
1:2
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:3
КЛ
3:1
КЛ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
0:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 8 (2) 0.36
Саварино Джефферсон 4 0.18
Фернандес Игнасио 3 0.14
Сарачо Федерико 3 0.14
Варгас Эдуардо 2 (2) 0.09
Коста Диего 2 0.09
Натан Аллан 2 0.09
Саша Эдуардо 1 0.05
Nathan VI 1 0.05
Dylan Borrero 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Antonio Neto 1 0.05
Keno 1 0.05
Jair II 1 0.05
Gabriel Paulista XVI 1 0.05
Че Че 1 0.05
Арана Гильерме 0 0
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.41
Yuri Alberto 7 0.32
Дурадо Родриго 2 0.09
Patrick I 1 0.05
Герреро Паоло 1 0.05
Кайо Ранхел 1 0.05
Тайсон Фреда 1 0.05
Тьяго Гальярдо 1 0.05
Меркадо Габриэль 1 0.05
Rodrigo I 1 0.05
Bruno Praxedes 1 0.05
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 4 1
Арана Гильерме 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Jair II 3 0
Че Че 3 0
Igor Rabello 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Додо Родолфо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Nathan VI 2 0
Маррони 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Guga3 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Дурадо Родриго 5 0
Yuri Alberto 5 0
Moises VII 3 1
Рибейро Лукас 3 1
Эденилсон дос Сантос 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Паулиньо Виктор 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Саравия Ренсо 0 1
Уго Витор 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Jose Gabriel 1 0
José Maurisio3 1 0
Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-ом тайме 8
11 Во 2-ом тайме 7
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
3
20%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
6
30%
4
27%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
5
42%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
25%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 7
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

34
27
13 В 1-ом тайме 13
21 Во 2-ом тайме 14
16 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
2
6%
5
19%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
6
18%
6
22%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
10
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

12
22
5 В 1-ом тайме 12
7 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
3
25%
7
32%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
42%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0
Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Минейро 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Шапекоэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 15 4 3 33 - 13 49
2. Палмейрас Сан-Паулу 21 12 2 7 33 - 25 38
3. Форталеза 23 10 6 7 30 - 26 36
4. Фламенго 19 11 2 6 36 - 19 35
5. Брагантино 22 8 10 4 34 - 26 34
6. Коринтианс 23 8 10 5 24 - 21 34
7. Интернасьонал Порту Алегре 22 8 8 6 26 - 23 32
8. Флуминенсе 22 8 8 6 24 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 21 9 3 9 29 - 26 30
10. Атлетико Гойяненсе 22 7 9 6 20 - 20 30
11. Куяба 23 6 11 6 23 - 24 29
12. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
13. Сан-Паулу 22 6 9 7 18 - 23 27
14. Америка Минейро 23 6 9 8 21 - 24 27
15. Жувентуде 22 6 8 8 21 - 25 26
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Байя 22 6 5 11 25 - 35 23
18. Гремио 20 6 4 10 17 - 22 22
19. Спорт Ресифи 22 3 8 11 8 - 19 17
20. Шапекоэнсе 22 1 7 14 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 8 1 1 20 - 5 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
5. Форталеза 11 6 3 2 17 - 10 21
6. Флуминенсе 11 5 4 2 12 - 10 19
7. Жувентуде 12 5 3 4 13 - 13 18
8. Фламенго 10 6 0 4 16 - 12 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
11. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
12. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
13. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
14. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
15. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
16. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
17. Брагантино 11 2 7 2 17 - 16 13
18. Атлетико Гойяненсе 11 2 7 2 7 - 8 13
19. Спорт Ресифи 11 1 4 6 2 - 7 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
5. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
6. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 14 - 13 17
7. Куяба 11 3 7 1 10 - 7 16
8. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 1 4 13 - 9 16
9. Форталеза 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Америка Минейро 11 2 5 4 11 - 16 11
13. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
16. Байя 11 2 3 6 10 - 18 9
17. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 6
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Куяба Joao Lucas2 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Феррейра Мариано уходит с поля. Гуга выходит вместо него
  • Желтая карточка
    27'
    Сарачо Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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