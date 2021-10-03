США: МЛС 2021
Портленд Тимберс
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Провиденс
Интер Майами
6' Желтая карточкаФигаль Хорхе
12
Кларк
Стив
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
23
Чара
Йимми
32
Марсман
Ник
26
Грегоре
14
Чапман
Джей
20
Шеа
Брек
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
85 Макгро ЗакЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
-
20 Шеа БрекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
6'
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.39
|Асприлья Дайрон
|8 (1)
|0.29
|Чара Йимми
|5
|0.18
|Эбобисс Жереми
|4
|0.14
|Бланко Себастьян
|3
|0.11
|Лориа Марвин
|2
|0.07
|Валери Диего
|2 (1)
|0.07
|George Fochive
|2
|0.07
|Паредес Кристиан
|2
|0.07
|Уильямсон Эрик
|1
|0.04
|Чара Диего
|1
|0.04
|Туилома Билл
|1
|0.04
|Незгода Ярослав
|1
|0.04
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Бонилья Пабло
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|10 (2)
|0.37
|Робинсон Робби
|4
|0.15
|Писарро Родольфо
|3
|0.11
|Шеа Брек
|2
|0.07
|Васильев Индиана
|2
|0.07
|Федерико Игуаин
|1
|0.04
|Морган Льюис
|1
|0.04
|Гиббс Киран
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Грегоре
|0
|0
|Пирес Леандро
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|Матуиди Блез
|0
|0
|Чапман Джей
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Валери Диего
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Чара Диего
|4
|1
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Туилома Билл
|3
|1
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Бонилья Пабло
|3
|0
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|12
|2
|Пирес Леандро
|12
|0
|Фигаль Хорхе
|7
|1
|Матуиди Блез
|5
|0
|Робинсон Робби
|4
|0
|Чапман Джей
|3
|0
|Шоукросс Райан
|1
|1
|Гиббс Киран
|2
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Леердам Келвин
|2
|0
|Ульоа Виктор
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Карранса Хулиан
|2
|0
|Федерико Игуаин
|1
|0
|Шеа Брек
|1
|0
|Джонс Джовин
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
8
12 В 1-ом тайме 2
16 Во 2-ом тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
11%
1
13%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
5
18%
1
13%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
2
25%
61-75
6
21%
4
50%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 13
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
2
13%
7
39%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Пропущено
26
30
14 В 1-ом тайме 15
12 Во 2-ом тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
19%
5
17%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
3
12%
6
20%
61-75
5
19%
6
20%
76-90
Забито
44
26
20 В 1-ом тайме 7
24 Во 2-ом тайме 19
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 11
6
14%
2
8%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
7
16%
4
15%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
8
18%
9
35%
61-75
8
18%
7
27%
76-90
Пропущено
44
40
23 В 1-ом тайме 19
21 Во 2-ом тайме 21
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
7
16%
5
13%
1-15
9
20%
6
15%
16-30
7
16%
8
20%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
6
14%
8
20%
61-75
10
23%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1
Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 0:3 Чикаго Файр - Интер Майами 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 26
|42
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|25 - 41
|33
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|28
|13
|5
|10
|44 - 44
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 34
|37
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 19
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|8 - 10
|16
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1