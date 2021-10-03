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США: МЛС 2021

2021
Портленд Тимберс
1:0
Конец матча

Стадион:
Интер Майами
0'
6' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
67' Желтая карточка
Чара Диего
1:0
83' Гол
Незгода Ярослав
90'+9
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
27
Асприлья
Дайрон
20
George
Fochive
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
9
Мора
Фелипе
23
Чара
Йимми
32
Марсман
Ник
6
Пирес
Леандро
5
Фигаль
Хорхе
4
Макоун
Кристиан
7
Морган
Льюис
26
Грегоре
14
Чапман
Джей
20
Шеа
Брек
10
Писарро
Родольфо
9
Игуаин
Гонсало
19
Робинсон
Робби
Портленд Тимберс
4-4-2
Интер Майами
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 11 (1) 0.39
Асприлья Дайрон 8 (1) 0.29
Чара Йимми 5 0.18
Эбобисс Жереми 4 0.14
Бланко Себастьян 3 0.11
Лориа Марвин 2 0.07
Валери Диего 2 (1) 0.07
George Fochive 2 0.07
Незгода Ярослав 2 0.07
Паредес Кристиан 2 0.07
Уильямсон Эрик 1 0.04
Чара Диего 1 0.04
Туилома Билл 1 0.04
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Мабьяла Ларрис 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Бонилья Пабло 0 0
Santiago Moreno 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 10 (2) 0.37
Робинсон Робби 4 0.15
Писарро Родольфо 3 0.11
Шеа Брек 2 0.07
Васильев Индиана 2 0.07
Федерико Игуаин 1 0.04
Морган Льюис 1 0.04
Гиббс Киран 1 0.04
Макоун Кристиан 1 (1) 0.04
Грегоре 0 0
Пирес Леандро 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Фигаль Хорхе 0 0
Матуиди Блез 0 0
Чапман Джей 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 8 0
Чара Диего 5 1
Валери Диего 6 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Браво Клаудио III 5 0
Туилома Билл 3 1
Бланко Себастьян 4 0
Ванранкин Хосе Карлос 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Асприлья Дайрон 3 0
Бонилья Пабло 3 0
Самбрано Ренсо 2 0
Кларк Стив 1 0
Чара Йимми 1 0
Лориа Марвин 1 0
Бодили Блейк 1 0
Уильямсон Эрик 1 0
Santiago Moreno 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 12 2
Пирес Леандро 12 0
Фигаль Хорхе 7 1
Матуиди Блез 5 0
Робинсон Робби 4 0
Чапман Джей 3 0
Шоукросс Райан 1 1
Гиббс Киран 2 0
Игуаин Гонсало 2 0
Леердам Келвин 2 0
Ульоа Виктор 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Макоун Кристиан 2 0
Карранса Хулиан 2 0
Федерико Игуаин 1 0
Шеа Брек 1 0
Джонс Джовин 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Sami Guediri 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
8
12 В 1-ом тайме 2
17 Во 2-ом тайме 6
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 22
3
10%
1
13%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
5
17%
1
13%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
6
21%
2
25%
61-75
7
24%
4
50%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 13
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
2
13%
7
39%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

26
30
14 В 1-ом тайме 15
12 Во 2-ом тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
19%
5
17%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
3
12%
6
20%
61-75
5
19%
6
20%
76-90

Забито

45
26
20 В 1-ом тайме 7
25 Во 2-ом тайме 19
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
6
13%
2
8%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
7
16%
4
15%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
8
18%
9
35%
61-75
9
20%
7
27%
76-90

Пропущено

44
41
23 В 1-ом тайме 19
21 Во 2-ом тайме 22
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
7
16%
5
12%
1-15
9
20%
6
15%
16-30
7
16%
8
20%
31-45
5
11%
5
12%
46-60
6
14%
8
20%
61-75
10
23%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1
Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 0:3 Чикаго Файр - Интер Майами 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион Заявка 27 11 9 7 36 - 26 42
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
11. Интер Майами Заявка 27 9 5 13 25 - 42 32
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
2. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 27 9 10 8 34 - 34 37
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
5. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами Заявка 13 4 3 6 8 - 11 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    6'
    Фигаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:0 Интер Майами онлайн




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