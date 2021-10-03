Бразилия: Серия A 2021
Фламенго
3:0
Второй тайм: 85'
Атлетико Паранаэнсе
1:0
5' ГолРибейро Эвертон
2:0
10' ГолЭнрике Бруно
3:0
45' ГолПерейра Андреас
51' Желтая карточкаNicolas Vichiatto
56' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
72' Желтая карточкаИсла Маурисио
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
37
Lucas
Fasson
26
Erick2
32
Роша
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
-
37 Lucas FassonЗащитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Abner2
-
-
13 Khellven
-
-
-
-
17 Bissoli
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
5'
1:0
10'
2:0
45'
72'
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
60%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
36 матчей
41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|9
|0.45
|Габриэл Барбоза
|6 (2)
|0.3
|Педро Гильерме
|4
|0.2
|Michael 3
|4
|0.2
|Витиньо Виктор
|3
|0.15
|Муниз Родриго
|3
|0.15
|Рибейро Эвертон
|2
|0.1
|Перейра Андреас
|2
|0.1
|Энрике Густаво
|2
|0.1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.05
|Виллиан Арао
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|1
|0.05
|Луис Филипе
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|4
|0.18
|Renato Kayzer
|4
|0.18
|Nikao
|3 (1)
|0.14
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.14
|Витиньо Витор V
|2
|0.09
|Jadson I
|2
|0.09
|Роша Педро
|2
|0.09
|Bissoli
|2 (1)
|0.09
|Khellven
|1
|0.05
|Thiago Heleno
|1
|0.05
|Фернандо Матос
|1
|0.05
|Carlos Eduardo III
|1
|0.05
|Ivaldo
|1
|0.05
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.05
|Марсиньо Силва
|0
|0
|Abner2
|0
|0
|Энрике Педру II
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|5
|0
|Витиньо Виктор
|5
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Кайо Родриго
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|Max Alves
|2
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|Thiago Heleno
|3
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|3
|1
|Nikao
|4
|0
|Ivaldo
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Renato Kayzer
|2
|0
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Abner2
|2
|0
|Марсиньо Силва
|0
|1
|David Terans
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
5
36%
2
17%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
3
21%
5
42%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
20
18
7 В 1-ом тайме 10
13 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
7
39%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
6
33%
61-75
7
35%
1
6%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
34
30
12 В 1-ом тайме 14
22 Во 2-ом тайме 16
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
9%
2
7%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
4
12%
10
33%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
8
24%
8
27%
61-75
11
32%
4
13%
76-90
Пропущено
21
25
7 В 1-ом тайме 9
14 Во 2-ом тайме 16
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
2
10%
3
12%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
6
29%
5
20%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
5
24%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1
Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Байя - Фламенго 0:5 Дефенса и Хустисия - Фламенго 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - ЛДУ Кито 4:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:0 ЛДУ Кито - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|15
|4
|3
|33 - 13
|49
|2.
|Фламенго
|3:0
|20
|12
|2
|6
|39 - 19
|38
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|12
|2
|7
|33 - 25
|38
|4.
|Форталеза
|23
|10
|6
|7
|30 - 26
|36
|5.
|Брагантино
|22
|8
|10
|4
|34 - 26
|34
|6.
|Коринтианс
|23
|8
|10
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|22
|8
|8
|6
|26 - 23
|32
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:3
|22
|9
|3
|10
|29 - 29
|30
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|7
|9
|6
|20 - 20
|30
|11.
|Куяба
|23
|6
|11
|6
|23 - 24
|29
|12.
|Сан-Паулу
|1:1
|23
|6
|10
|7
|19 - 24
|28
|13.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|14.
|Америка Минейро
|23
|6
|9
|8
|21 - 24
|27
|15.
|Жувентуде
|22
|6
|8
|8
|21 - 25
|26
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Байя
|22
|6
|5
|11
|25 - 35
|23
|18.
|Гремио
|20
|6
|4
|10
|17 - 22
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|22
|3
|8
|11
|8 - 19
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|1:1
|23
|1
|8
|14
|18 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Фламенго
|3:0
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:3
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|7.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|8.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|11.
|Сан-Паулу
|1:1
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|14.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|15.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|16.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|17.
|Брагантино
|11
|2
|7
|2
|17 - 16
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|11
|1
|4
|6
|2 - 7
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|1:1
|11
|0
|3
|8
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|5.
|Фламенго
|3:0
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Куяба
|11
|3
|7
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|Форталеза
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|1:1
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|14.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|15.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:3
|11
|3
|0
|8
|11 - 16
|9
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|1:1
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|4
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|9
|0
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|6
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Куяба
|Joao Lucas2
|8
|0