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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
3:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
5' Гол
Рибейро Эвертон
2:0
10' Гол
Энрике Бруно
3:0
45' Гол
Перейра Андреас
51' Желтая карточка
Nicolas Vichiatto
56' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
72' Желтая карточка
Исла Маурисио
90' Желтая карточка
Nicolas Hernandez2
90'+5
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
18
Перейра
Андреас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
1
Дос
Сантос
Адербар
34
Энрике
Педру
II
37
Lucas
Fasson
2
Nicolas
Hernandez2
26
Erick2
88
Christian
Cardoso
18
Лео
Ситтадини
8
Nicolas
Vichiatto
96
Carlos
Eduardo
III
32
Роша
Педро
79
Renato
Kayzer
Фламенго
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
60%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

36 матчей

41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 9 0.45
Габриэл Барбоза 6 (2) 0.3
Педро Гильерме 4 0.2
Michael 3 4 0.2
Витиньо Виктор 3 0.15
Муниз Родриго 3 0.15
Рибейро Эвертон 2 0.1
Перейра Андреас 2 0.1
Энрике Густаво 2 0.1
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.05
Виллиан Арао 1 0.05
Тьяго Маия 1 0.05
Луис Филипе 0 0
Исла Маурисио 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 4 0.18
Renato Kayzer 4 0.18
Nikao 3 (1) 0.14
Nascimento Leite Matheus3 3 0.14
Витиньо Витор V 2 0.09
Jadson I 2 0.09
Роша Педро 2 0.09
Bissoli 2 (1) 0.09
Khellven 1 0.05
Thiago Heleno 1 0.05
Фернандо Матос 1 0.05
Carlos Eduardo III 1 0.05
Ivaldo 1 0.05
Christian Cardoso 1 0.05
Richard Almeida de Oliveira2 1 0.05
Марсиньо Силва 0 0
Abner2 0 0
Энрике Педру II 0 0
Лео Ситтадини 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 5 0
Витиньо Виктор 5 0
Энрике Бруно 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Кайо Родриго 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Котулио Матеус 3 0
Габриэл Барбоза 1 1
Max Alves 2 0
Луис Филипе 1 0
Лео Перейра 1 0
Марсело Родиней 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nascimento Leite Matheus3 5 0
Thiago Heleno 3 1
Richard Almeida de Oliveira2 3 1
Nikao 4 0
Ivaldo 3 0
Christian Cardoso 3 0
Erick2 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Лео Ситтадини 2 0
Renato Kayzer 2 0
Nicolas Vichiatto 2 0
Abner2 2 0
Марсиньо Силва 0 1
David Terans 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Bissoli 1 0
Khellven 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Nicolas Hernandez2 1 0
Bento Krepski 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
8 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
5
33%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Забито

20
18
7 В 1-ом тайме 10
13 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
7
39%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
6
33%
61-75
7
35%
1
6%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

37
30
15 В 1-ом тайме 14
22 Во 2-ом тайме 16
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
5
14%
2
7%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
5
14%
10
33%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
8
22%
8
27%
61-75
11
30%
30%
4
13%
76-90

Пропущено

21
28
7 В 1-ом тайме 12
14 Во 2-ом тайме 16
10 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
2
10%
5
18%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
6
29%
5
18%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
5
24%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1
Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Байя - Фламенго 0:5 Дефенса и Хустисия - Фламенго 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - ЛДУ Кито 4:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:0 ЛДУ Кито - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 15 4 3 33 - 13 49
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:1 22 12 3 7 34 - 26 39
3. Фламенго 20 12 2 6 39 - 19 38
4. Форталеза 23 10 6 7 30 - 26 36
5. Брагантино 22 8 10 4 34 - 26 34
6. Коринтианс 23 8 10 5 24 - 21 34
7. Интернасьонал Порту Алегре 22 8 8 6 26 - 23 32
8. Флуминенсе 22 8 8 6 24 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 22 9 3 10 29 - 29 30
10. Атлетико Гойяненсе 22 7 9 6 20 - 20 30
11. Куяба 23 6 11 6 23 - 24 29
12. Сан-Паулу 23 6 10 7 19 - 24 28
13. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
14. Жувентуде 1:1 23 6 9 8 22 - 26 27
15. Америка Минейро 23 6 9 8 21 - 24 27
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Байя 22 6 5 11 25 - 35 23
18. Гремио 20 6 4 10 17 - 22 22
19. Спорт Ресифи 22 3 8 11 8 - 19 17
20. Шапекоэнсе 23 1 8 14 18 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 8 1 1 20 - 5 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:1 12 7 2 3 21 - 17 23
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Форталеза 11 6 3 2 17 - 10 21
7. Флуминенсе 11 5 4 2 12 - 10 19
8. Жувентуде 1:1 12 5 3 4 13 - 13 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
11. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
12. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
13. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
14. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
15. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
16. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
17. Брагантино 11 2 7 2 17 - 16 13
18. Атлетико Гойяненсе 11 2 7 2 7 - 8 13
19. Спорт Ресифи 11 1 4 6 2 - 7 7
20. Шапекоэнсе 11 0 3 8 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
5. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
6. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 14 - 13 17
7. Куяба 11 3 7 1 10 - 7 16
8. Палмейрас Сан-Паулу 1:1 10 5 1 4 13 - 9 16
9. Форталеза 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Америка Минейро 11 2 5 4 11 - 16 11
13. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
14. Байя 11 2 3 6 10 - 18 9
15. Атлетико Паранаэнсе 11 3 0 8 11 - 16 9
16. Жувентуде 1:1 11 1 6 4 9 - 13 9
17. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 4
3. Фламенго Энрике Бруно 9 0 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 6
5. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Куяба Joao Lucas2 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Перейра Андреас бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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