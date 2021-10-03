Бразилия: Серия A 2021
Фламенго
3:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
1:0
5' ГолРибейро Эвертон
2:0
10' ГолЭнрике Бруно
3:0
45' ГолПерейра Андреас
51' Желтая карточкаNicolas Vichiatto
56' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
72' Желтая карточкаИсла Маурисио
90' Желтая карточкаNicolas Hernandez2
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
37
Lucas
Fasson
26
Erick2
32
Роша
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
-
37 Lucas FassonЗащитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Abner2
-
-
13 Khellven
-
-
-
-
17 Bissoli
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
5'
1:0
10'
2:0
45'
72'
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
60%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
36 матчей
41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|9
|0.45
|Габриэл Барбоза
|6 (2)
|0.3
|Педро Гильерме
|4
|0.2
|Michael 3
|4
|0.2
|Витиньо Виктор
|3
|0.15
|Муниз Родриго
|3
|0.15
|Рибейро Эвертон
|2
|0.1
|Перейра Андреас
|2
|0.1
|Энрике Густаво
|2
|0.1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.05
|Виллиан Арао
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|1
|0.05
|Луис Филипе
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|4
|0.18
|Renato Kayzer
|4
|0.18
|Nikao
|3 (1)
|0.14
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.14
|Витиньо Витор V
|2
|0.09
|Jadson I
|2
|0.09
|Роша Педро
|2
|0.09
|Bissoli
|2 (1)
|0.09
|Khellven
|1
|0.05
|Thiago Heleno
|1
|0.05
|Фернандо Матос
|1
|0.05
|Carlos Eduardo III
|1
|0.05
|Ivaldo
|1
|0.05
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.05
|Марсиньо Силва
|0
|0
|Abner2
|0
|0
|Энрике Педру II
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|5
|0
|Витиньо Виктор
|5
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Кайо Родриго
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|Max Alves
|2
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|Thiago Heleno
|3
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|3
|1
|Nikao
|4
|0
|Ivaldo
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Renato Kayzer
|2
|0
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Abner2
|2
|0
|Марсиньо Силва
|0
|1
|David Terans
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
5
33%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Забито
20
18
7 В 1-ом тайме 10
13 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
7
39%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
6
33%
61-75
7
35%
1
6%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
37
30
15 В 1-ом тайме 14
22 Во 2-ом тайме 16
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
5
14%
2
7%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
5
14%
10
33%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
8
22%
8
27%
61-75
11
30%
30%
4
13%
76-90
Пропущено
21
28
7 В 1-ом тайме 12
14 Во 2-ом тайме 16
10 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
2
10%
5
18%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
6
29%
5
18%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
5
24%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1
Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1 Коринтианс - Фламенго 1:3 Фламенго - АБК 6:0 Фламенго - Сан-Паулу 5:1 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Байя - Фламенго 0:5 Дефенса и Хустисия - Фламенго 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1
Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - ЛДУ Кито 4:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:0 ЛДУ Кито - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|15
|4
|3
|33 - 13
|49
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:1
|22
|12
|3
|7
|34 - 26
|39
|3.
|Фламенго
|20
|12
|2
|6
|39 - 19
|38
|4.
|Форталеза
|23
|10
|6
|7
|30 - 26
|36
|5.
|Брагантино
|22
|8
|10
|4
|34 - 26
|34
|6.
|Коринтианс
|23
|8
|10
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|22
|8
|8
|6
|26 - 23
|32
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|9
|3
|10
|29 - 29
|30
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|7
|9
|6
|20 - 20
|30
|11.
|Куяба
|23
|6
|11
|6
|23 - 24
|29
|12.
|Сан-Паулу
|23
|6
|10
|7
|19 - 24
|28
|13.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|14.
|Жувентуде
|1:1
|23
|6
|9
|8
|22 - 26
|27
|15.
|Америка Минейро
|23
|6
|9
|8
|21 - 24
|27
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Байя
|22
|6
|5
|11
|25 - 35
|23
|18.
|Гремио
|20
|6
|4
|10
|17 - 22
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|22
|3
|8
|11
|8 - 19
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|23
|1
|8
|14
|18 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:1
|12
|7
|2
|3
|21 - 17
|23
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|7.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|8.
|Жувентуде
|1:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|14.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|15.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|16.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|17.
|Брагантино
|11
|2
|7
|2
|17 - 16
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|11
|1
|4
|6
|2 - 7
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|11
|0
|3
|8
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Куяба
|11
|3
|7
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:1
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|Форталеза
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|14.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|3
|0
|8
|11 - 16
|9
|16.
|Жувентуде
|1:1
|11
|1
|6
|4
|9 - 13
|9
|17.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|4
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|9
|0
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|6
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Куяба
|Joao Lucas2
|8
|0