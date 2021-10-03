Бразилия: Серия A 2021
Палмейрас Сан-Паулу
1:1
Второй тайм: 55'
Жувентуде
0:1
6' ГолGuilherme Castilho
1:1
29' ГолДанило
7
Рони
III
11
Уэсли
Лопес
10
Адриано
Луис
88
Мичел
Маседо
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
78
Dawhan
19
Roberson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
-
7 Рони IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
43 Dudu X
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
78 DawhanПолузащитник
- Нападающий
-
19 RobersonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
53 ДидиЗащитник
- Защитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
10 Wescley V
-
20 Wagner V
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
Ход матча
6'
29'
1:1
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Брено
|5
|0.23
|Вейга Рафаэль
|4
|0.18
|Виллиан Сикейра
|4
|0.18
|Скарпа Густаво
|3
|0.14
|Уэсли Лопес
|3
|0.14
|Дейверсон Силва
|2
|0.09
|Адриано Луис
|2
|0.09
|Данило Ларанжера
|2
|0.09
|Менино Габриэль
|2
|0.09
|Гомес Густаво
|1
|0.05
|Луан Гарсия IV
|1
|0.05
|Рони III
|1
|0.05
|Луис Виктор
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Dudu X
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.3
|Ricardo Bueno
|5 (1)
|0.22
|Guilherme Castilho
|3
|0.13
|Wagner V
|2
|0.09
|Paulo1
|2
|0.09
|Wescley V
|1
|0.04
|Dawhan
|1
|0.04
|Энрике Пауло
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Marcos Vinicios
|0
|0
|Виллиам Матеус
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|5
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Renan Victor
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Castilho
|5
|2
|Vitor Mendes
|7
|0
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|Виллиам Матеус
|4
|0
|Marcos Vinicios
|4
|0
|Elton I
|3
|0
|Matheus Jesus
|3
|0
|Paulo1
|3
|0
|Capixaba1
|3
|0
|Энрике Пауло
|2
|0
|Marcelo Carne
|2
|0
|Wescley V
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|Dawhan
|2
|0
|Мичел Маседо
|1
|0
|Ricardo Bueno
|1
|0
|Douglas Friedrich
|1
|0
|Jadson III
|1
|0
|Wagner V
|1
|0
|Matheus Peixoto
|1
|0
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|Alyson1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
7
13 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 3
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
6
33%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
22%
1
14%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
4
31%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 9
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
4
36%
5
33%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
2
18%
6
55%
76-90
Забито
29
22
18 В 1-ом тайме 10
11 Во 2-ом тайме 12
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
8
28%
1
5%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
5
17%
7
32%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
8
28%
6
27%
76-90
Пропущено
29
24
11 В 1-ом тайме 3
18 Во 2-ом тайме 21
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
4
14%
1
4%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
6
21%
6
25%
46-60
6
21%
5
21%
61-75
6
21%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 2:0 Спорт Ресифи - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Сантос 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя - Жувентуде 1:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Гремио 2:0 Жувентуде - Фламенго 1:0 Америка Минейро - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Спорт Ресифи 1:0 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Жувентуде 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|15
|4
|3
|33 - 13
|49
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:1
|22
|12
|3
|7
|34 - 26
|39
|3.
|Фламенго
|20
|12
|2
|6
|39 - 19
|38
|4.
|Форталеза
|23
|10
|6
|7
|30 - 26
|36
|5.
|Брагантино
|22
|8
|10
|4
|34 - 26
|34
|6.
|Коринтианс
|23
|8
|10
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|22
|8
|8
|6
|26 - 23
|32
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|9
|3
|10
|29 - 29
|30
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|7
|9
|6
|20 - 20
|30
|11.
|Куяба
|23
|6
|11
|6
|23 - 24
|29
|12.
|Сан-Паулу
|23
|6
|10
|7
|19 - 24
|28
|13.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|14.
|Жувентуде
|1:1
|23
|6
|9
|8
|22 - 26
|27
|15.
|Америка Минейро
|23
|6
|9
|8
|21 - 24
|27
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Байя
|22
|6
|5
|11
|25 - 35
|23
|18.
|Гремио
|20
|6
|4
|10
|17 - 22
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|22
|3
|8
|11
|8 - 19
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|23
|1
|8
|14
|18 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:1
|12
|7
|2
|3
|21 - 17
|23
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|7.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|8.
|Жувентуде
|1:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|14.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|15.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|16.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|17.
|Брагантино
|11
|2
|7
|2
|17 - 16
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|11
|1
|4
|6
|2 - 7
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|11
|0
|3
|8
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Куяба
|11
|3
|7
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:1
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|Форталеза
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|14.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|3
|0
|8
|11 - 16
|9
|16.
|Жувентуде
|1:1
|11
|1
|6
|4
|9 - 13
|9
|17.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|4
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|9
|0
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|6
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Куяба
|Joao Lucas2
|8
|0