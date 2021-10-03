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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
1:1
Второй тайм: 55'
Жувентуде
0'
0:1
6' Гол
Guilherme Castilho
1:1
29' Гол
Данило
55'
21
Перейра
Вевертон
25
Менино
Габриэль
4
Кушчевич
Бенхамин
15
Гомес
Густаво
6
Жорже
Марко
28
Данило
Ларанжера
7
Рони
III
14
Скарпа
Густаво
8
Рафаэл
Жозе
11
Уэсли
Лопес
10
Адриано
Луис
32
Douglas
Friedrich
88
Мичел
Маседо
3
Juan
Quintero
II
34
Vitor
Mendes
66
Виллиам
Матеус
99
Guilherme
Castilho
16
Jadson
III
78
Dawhan
77
Marcos
Vinicios
19
Roberson
7
Capixaba1
Палмейрас Сан-Паулу
4-1-4-1
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:3
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Брено 5 0.23
Вейга Рафаэль 4 0.18
Виллиан Сикейра 4 0.18
Скарпа Густаво 3 0.14
Уэсли Лопес 3 0.14
Дейверсон Силва 2 0.09
Адриано Луис 2 0.09
Данило Ларанжера 2 0.09
Менино Габриэль 2 0.09
Гомес Густаво 1 0.05
Луан Гарсия IV 1 0.05
Рони III 1 0.05
Луис Виктор 0 0
Данило Барбоза 0 0
Dudu X 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Peixoto 7 (2) 0.3
Ricardo Bueno 5 (1) 0.22
Guilherme Castilho 3 0.13
Wagner V 2 0.09
Paulo1 2 0.09
Wescley V 1 0.04
Dawhan 1 0.04
Энрике Пауло 0 0
Capixaba1 0 0
Marcos Vinicios 0 0
Виллиам Матеус 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 5 0
Уэсли Лопес 4 0
Рафаэл Жозе 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Renan Victor 3 0
Луис Виктор 1 1
Кушчевич Бенхамин 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Менино Габриэль 2 0
Гомес Густаво 1 0
Майке Роша 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Castilho 5 2
Vitor Mendes 7 0
Рафаэль Форстер 3 1
Виллиам Матеус 4 0
Marcos Vinicios 4 0
Elton I 3 0
Matheus Jesus 3 0
Paulo1 3 0
Capixaba1 3 0
Энрике Пауло 2 0
Marcelo Carne 2 0
Wescley V 2 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
Dawhan 2 0
Мичел Маседо 1 0
Ricardo Bueno 1 0
Douglas Friedrich 1 0
Jadson III 1 0
Wagner V 1 0
Matheus Peixoto 1 0
Fernando Pacheco2 1 0
Alyson1 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
13 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 3
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
6
33%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
22%
1
14%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 9
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
4
36%
5
33%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
2
18%
6
55%
76-90

Забито

29
22
18 В 1-ом тайме 10
11 Во 2-ом тайме 12
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
8
28%
1
5%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
5
17%
7
32%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
8
28%
6
27%
76-90

Пропущено

29
24
11 В 1-ом тайме 3
18 Во 2-ом тайме 21
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
4
14%
1
4%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
6
21%
6
25%
46-60
6
21%
5
21%
61-75
6
21%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 2:0 Спорт Ресифи - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Жувентуде
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Сантос 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя - Жувентуде 1:0 Сеара - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Гремио 2:0 Жувентуде - Фламенго 1:0 Америка Минейро - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Спорт Ресифи 1:0 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Жувентуде 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 15 4 3 33 - 13 49
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:1 22 12 3 7 34 - 26 39
3. Фламенго 20 12 2 6 39 - 19 38
4. Форталеза 23 10 6 7 30 - 26 36
5. Брагантино 22 8 10 4 34 - 26 34
6. Коринтианс 23 8 10 5 24 - 21 34
7. Интернасьонал Порту Алегре 22 8 8 6 26 - 23 32
8. Флуминенсе 22 8 8 6 24 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 22 9 3 10 29 - 29 30
10. Атлетико Гойяненсе 22 7 9 6 20 - 20 30
11. Куяба 23 6 11 6 23 - 24 29
12. Сан-Паулу 23 6 10 7 19 - 24 28
13. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
14. Жувентуде 1:1 23 6 9 8 22 - 26 27
15. Америка Минейро 23 6 9 8 21 - 24 27
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Байя 22 6 5 11 25 - 35 23
18. Гремио 20 6 4 10 17 - 22 22
19. Спорт Ресифи 22 3 8 11 8 - 19 17
20. Шапекоэнсе 23 1 8 14 18 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 8 1 1 20 - 5 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:1 12 7 2 3 21 - 17 23
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Форталеза 11 6 3 2 17 - 10 21
7. Флуминенсе 11 5 4 2 12 - 10 19
8. Жувентуде 1:1 12 5 3 4 13 - 13 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
11. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
12. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
13. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
14. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
15. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
16. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
17. Брагантино 11 2 7 2 17 - 16 13
18. Атлетико Гойяненсе 11 2 7 2 7 - 8 13
19. Спорт Ресифи 11 1 4 6 2 - 7 7
20. Шапекоэнсе 11 0 3 8 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
5. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
6. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 14 - 13 17
7. Куяба 11 3 7 1 10 - 7 16
8. Палмейрас Сан-Паулу 1:1 10 5 1 4 13 - 9 16
9. Форталеза 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Америка Минейро 11 2 5 4 11 - 16 11
13. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
14. Байя 11 2 3 6 10 - 18 9
15. Атлетико Паранаэнсе 11 3 0 8 11 - 16 9
16. Жувентуде 1:1 11 1 6 4 9 - 13 9
17. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 4
3. Фламенго Энрике Бруно 9 0 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 6
5. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Куяба Joao Lucas2 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Данило бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Гильерме Кастильо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Жувентуде
1.72
4.60
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Жувентуде онлайн




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