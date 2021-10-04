Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

29' Г О О О О Л - Данило бьет в цель!

6' Г О О О О Л - Гильерме Кастильо бьет в цель!