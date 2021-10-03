США: МЛС 2021
Нью-Йорк Сити
0:0
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена
Нэшвилл
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
15
Миллер
Эрик
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексНападающий
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Риос ДаниэльНападающий
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (3)
|0.46
|Медина Хесус
|8
|0.29
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.25
|Паркс Китон
|4
|0.14
|Хавьер Тиаго
|3
|0.11
|Родригес Сантьяго
|3
|0.11
|Моралес Максимильяно
|2
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|1
|0.04
|Talles Magno
|1
|0.04
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|Джонсон Шон
|0
|0
|Барраса Луис
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|13 (1)
|0.46
|Сапонг Чарльз
|10
|0.36
|Леаль Рэндэлл
|6
|0.21
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.11
|Кадис Хондер
|2
|0.07
|Циммерман Уолкер
|2
|0.07
|Хакенсон Люк
|2
|0.07
|Махер Джек
|1
|0.04
|Джонстон Алистер
|1
|0.04
|Анибаба Жалил
|1
|0.04
|Риос Даниэль
|1
|0.04
|Данлади Абу
|1
|0.04
|Анунга Брайан
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Годой Анибал
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|8
|0
|Асеведо Николас
|6
|1
|Моралес Альфредо
|5
|1
|Шано Максим
|5
|1
|Медина Хесус
|6
|0
|Паркс Китон
|2
|2
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|1
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|5
|1
|Годой Анибал
|5
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Мукхтар Хани
|4
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Хакенсон Люк
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
13
10 В 1-ом тайме 4
18 Во 2-ом тайме 9
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
3
23%
31-45
7
25%
2
15%
46-60
5
18%
3
23%
61-75
6
21%
4
31%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
5
38%
2
20%
76-90
Забито
16
33
9 В 1-ом тайме 17
7 Во 2-ом тайме 16
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
4
25%
7
21%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
2
13%
4
12%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
3
19%
7
21%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-ом тайме 9
12 Во 2-ом тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
5
31%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
1
5%
3
19%
76-90
Забито
44
46
19 В 1-ом тайме 21
25 Во 2-ом тайме 25
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
6
14%
8
17%
1-15
6
14%
5
11%
16-30
7
16%
8
17%
31-45
9
20%
6
13%
46-60
7
16%
8
17%
61-75
9
20%
11
24%
76-90
Пропущено
32
26
11 В 1-ом тайме 13
21 Во 2-ом тайме 13
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
3
9%
6
23%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
6
19%
6
23%
46-60
9
28%
2
8%
61-75
6
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2
Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Нэшвилл - Торонто 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 34
|37
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1