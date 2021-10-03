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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
0:0
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
70' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
88' Желтая карточка
Грей Тэйвон
90'+3
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
20
Годой
Анибал
27
Анунга
Брайан
23
Вашингтон
Тейлор
19
Мьюл
Алекс
17
Сапонг
Чарльз
10
Мукхтар
Хани
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нэшвилл
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Нэшвилл

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (3) 0.46
Медина Хесус 8 0.29
Тажури-Шради Исмаэль 7 0.25
Паркс Китон 4 0.14
Хавьер Тиаго 3 0.11
Родригес Сантьяго 3 0.11
Моралес Максимильяно 2 0.07
Тораринссон Гудмундур 1 0.04
Амундсен Мальте 1 0.04
Talles Magno 1 0.04
Моралес Альфредо 0 0
Тиннерхольм Антон 0 0
Джонсон Шон 0 0
Барраса Луис 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 13 (1) 0.46
Сапонг Чарльз 10 0.36
Леаль Рэндэлл 6 0.21
Мьюл Алекс 3 (1) 0.11
Кадис Хондер 2 0.07
Циммерман Уолкер 2 0.07
Хакенсон Люк 2 0.07
Махер Джек 1 0.04
Джонстон Алистер 1 0.04
Анибаба Жалил 1 0.04
Риос Даниэль 1 0.04
Данлади Абу 1 0.04
Анунга Брайан 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Ловитц Дэниел 0 0
Маккарти Дакс 0 0
David Romney 0 0
Годой Анибал 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нилис Дилан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 8 0
Асеведо Николас 6 1
Моралес Альфредо 5 1
Шано Максим 5 1
Медина Хесус 6 0
Паркс Китон 2 2
Сэндс Джеймс 5 0
Моралес Максимильяно 3 1
Хавьер Тиаго 3 1
Тораринссон Гудмундур 4 0
Ибеага Себастьен 3 0
Жассон Андрес 3 0
Тиннерхольм Антон 2 0
Калленс Александр 2 0
Тажури-Шради Исмаэль 2 0
Джонсон Шон 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 5 1
Годой Анибал 5 0
Ловитц Дэниел 5 0
Мьюл Алекс 5 0
Мукхтар Хани 4 0
Анунга Брайан 4 0
Хакенсон Люк 4 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Лаграсса Мэтт 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Уиллис Джо 1 0
Циммерман Уолкер 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
13
10 В 1-ом тайме 4
18 Во 2-ом тайме 9
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
3
23%
31-45
7
25%
2
15%
46-60
5
18%
3
23%
61-75
6
21%
4
31%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
5
38%
2
20%
76-90

Забито

16
33
9 В 1-ом тайме 17
7 Во 2-ом тайме 16
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
4
25%
7
21%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
2
13%
4
12%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
3
19%
7
21%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-ом тайме 9
12 Во 2-ом тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
5%
5
31%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
1
5%
3
19%
76-90

Забито

44
46
19 В 1-ом тайме 21
25 Во 2-ом тайме 25
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
6
14%
8
17%
1-15
6
14%
5
11%
16-30
7
16%
8
17%
31-45
9
20%
6
13%
46-60
7
16%
8
17%
61-75
9
20%
11
24%
76-90

Пропущено

32
26
11 В 1-ом тайме 13
21 Во 2-ом тайме 13
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
3
9%
6
23%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
6
19%
6
23%
46-60
9
28%
2
8%
61-75
6
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2
Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Нэшвилл - Торонто 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
4. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
5. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
7. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
11. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 27 13 4 10 44 - 44 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 27 9 10 8 34 - 34 37
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
7. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
8. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Тиннерхольм Антон уходит с поля. Тейвон Грэй выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:0 Нэшвилл онлайн




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