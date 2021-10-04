  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
10' Желтая карточка
Араухо Хулиан
0:1
11' Гол
Фалл Мамаду
18' Желтая карточка
Грандсир Самуэль
1:1
19' Гол
Грандсир Самуэль
22' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
30' Желтая карточка
Депай Ник
44' Желтая карточка
Daniel Crisostomo
74'
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
20
Депай
Ник
15
Хямяляйнен
Нико
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
26
Альварес
Эфраин
7
Васкес
Виктор
II
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
1
Блэкмен
Джамал
5
Фалл
Мамаду
94
Мурильо
Хесус
32
Фарфан
Марко
7
Блессинг
Латиф
15
Daniel
Crisostomo
20
Атуэста
Эдуард
44
Эдвардс
Рахим
11
Сифуэнтес
Хосе
17
Родригес
Брайан
II
29
Аранго
Кристиан
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Лос-Анджелес
3-4-1-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 12 0.43
Равелсон Райан 5 0.18
Кабрал Кевин 4 0.14
Васкес Виктор II 3 0.11
Грандсир Самуэль 3 0.11
Кьестан Саша 3 (2) 0.11
Йовелич Деян 2 0.07
Альварес Эфраин 2 0.07
Ллетгет Себастьян 1 0.04
Зубак Итан 1 0.04
Дос Сантос Хонатан 1 0.04
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росси Диего 6 (1) 0.21
Аранго Кристиан 6 (3) 0.21
Сифуэнтес Хосе 5 0.18
Вела Карлос 5 0.18
Бэрд Кори 3 0.11
Мусовски Дэниел 3 0.11
Фалл Мамаду 3 0.11
Атуэста Эдуард 2 (1) 0.07
Родригес Брайан II 2 0.07
Ким Мун-Хван 1 0.04
Блессинг Латиф 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Паласиос Диего 0 0
Сегура Эдди 0 0
Опоку Квадво 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Хулиан 6 0
Дос Сантос Хонатан 5 0
Вильяфана Хорхе 4 0
Депай Ник 4 0
Уильямс Дэррик 2 1
Грандсир Самуэль 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Кьестан Саша 2 0
Йовелич Деян 2 0
Салдана Адам 2 0
Чичарито 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Равелсон Райан 1 0
Кулибали Сега 1 0
Акоста Данило 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Харви Карлос 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 7 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Блэкмон Тристан 2 1
Эдвардс Рахим 3 0
Атуэста Эдуард 3 0
Daniel Crisostomo 3 0
Дюк Брайс 3 0
Ибеага Себастьен 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Росси Диего 2 0
Бэрд Кори 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Ромеро Томас 2 0
Фарфан Марко 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Паласиос Диего 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
11 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 6
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
3
27%
16-30
5
24%
2
18%
31-45
5
24%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Пропущено

15
20
5 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
13%
4
20%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
5
33%
4
20%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-ом тайме 11
11 Во 2-ом тайме 15
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
13%
5
19%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
19%
6
23%
61-75
6
38%
5
19%
76-90

Пропущено

30
22
11 В 1-ом тайме 9
19 Во 2-ом тайме 13
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
6
27%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
5
17%
8
36%
46-60
7
23%
2
9%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Забито

37
37
16 В 1-ом тайме 16
21 Во 2-ом тайме 21
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
4
11%
5
14%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
7
19%
6
16%
31-45
7
19%
6
16%
46-60
6
16%
8
22%
61-75
8
22%
7
19%
76-90

Пропущено

45
42
16 В 1-ом тайме 16
29 Во 2-ом тайме 26
14 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 22
4
9%
4
10%
1-15
7
16%
8
19%
16-30
5
11%
4
10%
31-45
8
18%
13
31%
46-60
12
27%
6
14%
61-75
9
20%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион Заявка 27 11 9 7 36 - 26 42
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
11. Интер Майами Заявка 27 9 5 13 25 - 42 32
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
2. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 27 9 10 8 34 - 34 37
9. Лос-Анджелес 1:1 Заявка 28 9 7 12 40 - 41 34
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
5. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8. Лос-Анджелес 1:1 Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами Заявка 13 4 3 6 8 - 11 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес 1:1 Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Даниэль Крисостомо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Депай Ник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Эдвардс Рахим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Грандсир Самуэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Грандсир Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Мамаду Фалль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Араухо Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Лос-Анджелес
4.17
3.70
3.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 