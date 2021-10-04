США: МЛС 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Лос-Анджелес
10' Желтая карточкаАраухо Хулиан
0:1
11' ГолФалл Мамаду
18' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
1:1
19' ГолГрандсир Самуэль
22' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
30' Желтая карточкаДепай Ник
44' Желтая карточкаDaniel Crisostomo
20
Депай
Ник
14
Чичарито
32
Фарфан
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Нгалина МишиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
10'
11'
0:1
18'
19'
22'
30'
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|12
|0.43
|Равелсон Райан
|5
|0.18
|Кабрал Кевин
|4
|0.14
|Васкес Виктор II
|3
|0.11
|Грандсир Самуэль
|3
|0.11
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.11
|Йовелич Деян
|2
|0.07
|Альварес Эфраин
|2
|0.07
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.04
|Зубак Итан
|1
|0.04
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.04
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росси Диего
|6 (1)
|0.21
|Аранго Кристиан
|6 (3)
|0.21
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.18
|Вела Карлос
|5
|0.18
|Бэрд Кори
|3
|0.11
|Мусовски Дэниел
|3
|0.11
|Фалл Мамаду
|3
|0.11
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.07
|Родригес Брайан II
|2
|0.07
|Ким Мун-Хван
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Паласиос Диего
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Хулиан
|6
|0
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Депай Ник
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Кьестан Саша
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Чичарито
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Равелсон Райан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|7
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|Daniel Crisostomo
|3
|0
|Дюк Брайс
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Ромеро Томас
|2
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
12
12 В 1-ом тайме 6
10 Во 2-ом тайме 6
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
9%
1
8%
1-15
5
23%
3
25%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
2
9%
2
17%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-ом тайме 8
10 Во 2-ом тайме 13
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
19%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-ом тайме 11
11 Во 2-ом тайме 15
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
2
13%
5
19%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
19%
6
23%
61-75
6
38%
5
19%
76-90
Пропущено
30
22
11 В 1-ом тайме 9
19 Во 2-ом тайме 13
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
6
27%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
5
17%
8
36%
46-60
7
23%
2
9%
61-75
7
23%
3
14%
76-90
Забито
38
38
17 В 1-ом тайме 17
21 Во 2-ом тайме 21
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
4
11%
6
16%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
7
18%
6
16%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
8
21%
7
18%
76-90
Пропущено
46
43
17 В 1-ом тайме 17
29 Во 2-ом тайме 26
15 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 23
5
11%
4
9%
1-15
7
15%
9
21%
16-30
5
11%
4
9%
31-45
8
17%
13
30%
46-60
12
26%
6
14%
61-75
9
20%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 26
|42
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|25 - 42
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|3:0 Заявка
|27
|16
|6
|5
|44 - 22
|54
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:3 Заявка
|27
|13
|9
|5
|38 - 27
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 34
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 41
|34
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:3 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Сиэтл Саундерс
|3:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 11
|25
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|8 - 11
|15
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|3:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:3 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 16
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1