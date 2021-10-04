США: МЛС 2021
Сиэтл Саундерс
3:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Lumen Field
Колорадо Рэпидс
1:0
2' ГолРолдан Кристиан
2:0
22' ГолМедранда Джимми
24' Желтая карточкаУилсон Дэнни
3:0
45' ГолJoao Paulo I
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
17
Брюин
Уилл
19
Прайс
Джек
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
-
-
23 Leo Chu
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
2'
1:0
22'
2:0
24'
45'
3:0
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
66.7%
10%
23.3%
20 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|16 (3)
|0.59
|Монтеро Фреди
|6
|0.22
|Ролдан Кристиан
|5
|0.19
|Joao Paulo I
|3
|0.11
|Смит Брэд
|3
|0.11
|Медранда Джимми
|3
|0.11
|Брюин Уилл
|2
|0.07
|Арреага Хавьер
|2
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Роу Келин
|1
|0.04
|Гомес Еймар
|1
|0.04
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|7
|0.26
|Льюис Джонатан
|5 (1)
|0.19
|Рубио Диего
|4
|0.15
|Шиньяшики Андре
|4
|0.15
|Бассетт Коул
|3
|0.11
|Гальван Бриан
|2
|0.07
|Уилсон Дэнни
|2
|0.07
|Розенберри Киган
|2
|0.07
|Абубакар Лалас
|2
|0.07
|Бенезе Николя
|1
|0.04
|Мескида Николас
|1
|0.04
|Акоста Келлин
|1
|0.04
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Баджи Доминик
|1
|0.04
|Трасти Остон
|1
|0.04
|Прайс Джек
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|6
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|Joao Paulo I
|5
|0
|Арреага Хавьер
|5
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Рольдан Александер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|7
|0
|Прайс Джек
|6
|0
|Уорнер Коллен
|5
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Рубио Диего
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
5 В 1-ом тайме 7
14 Во 2-ом тайме 9
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
5%
3
19%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
6
32%
3
19%
61-75
4
21%
4
25%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
5
42%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Забито
23
22
8 В 1-ом тайме 8
15 Во 2-ом тайме 14
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
6
26%
7
32%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
5
22%
2
9%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Забито
42
38
13 В 1-ом тайме 15
29 Во 2-ом тайме 23
17 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
2
5%
4
11%
1-15
6
14%
6
16%
16-30
5
12%
5
13%
31-45
10
24%
9
24%
46-60
10
24%
8
21%
61-75
9
21%
6
16%
76-90
Пропущено
21
24
6 В 1-ом тайме 15
15 Во 2-ом тайме 9
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 16
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
19%
9
38%
31-45
7
33%
2
8%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
33%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 0:2 Колорадо Рэпидс - Даллас 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 26
|42
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|25 - 42
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|3:0 Заявка
|27
|16
|6
|5
|44 - 22
|54
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:3 Заявка
|27
|13
|9
|5
|38 - 27
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 34
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 41
|34
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:3 Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Сиэтл Саундерс
|3:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 11
|25
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|8 - 11
|15
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|3:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:3 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 16
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1