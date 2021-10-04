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США: МЛС 2021

2021
Сиэтл Саундерс
3:0
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
2' Гол
Ролдан Кристиан
2:0
22' Гол
Медранда Джимми
24' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
3:0
45' Гол
Joao Paulo I
49' Желтая карточка
Барриос Майкл
54' Желтая карточка
Рубио Диего
61' Красная карточка
Эстевес Лукас
77' Желтая карточка
Намли Юнес
90'+5
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
94
Медранда
Джимми
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
12
Монтеро
Фреди
17
Брюин
Уилл
1
Ирвин
Клинт
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
6
Абубакар
Лалас
52
Гальван
Бриан
23
Акоста
Келлин
5
Трасти
Остон
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
12
Барриос
Майкл
9
Шиньяшики
Андре
Сиэтл Саундерс
5-4-1
Колорадо Рэпидс
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

66.7%
10%
23.3%
20 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 16 (3) 0.59
Монтеро Фреди 6 0.22
Ролдан Кристиан 5 0.19
Joao Paulo I 3 0.11
Смит Брэд 3 0.11
Медранда Джимми 3 0.11
Брюин Уилл 2 0.07
Арреага Хавьер 2 0.07
Рольдан Александер 1 0.04
Роу Келин 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 7 0.26
Льюис Джонатан 5 (1) 0.19
Рубио Диего 4 0.15
Шиньяшики Андре 4 0.15
Бассетт Коул 3 0.11
Гальван Бриан 2 0.07
Уилсон Дэнни 2 0.07
Розенберри Киган 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Бенезе Николя 1 0.04
Мескида Николас 1 0.04
Акоста Келлин 1 0.04
Кайе Марк-Энтони 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Баджи Доминик 1 0.04
Трасти Остон 1 0.04
Прайс Джек 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 6 0
Руидиас Рауль 5 0
Joao Paulo I 5 0
Арреага Хавьер 5 0
Толо Нуху 3 0
Рольдан Александер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Фрай Стефан 1 0
Смит Брэд 1 0
Медранда Джимми 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 0
Прайс Джек 6 0
Уорнер Коллен 5 0
Рубио Диего 5 0
Абубакар Лалас 5 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Барриос Майкл 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Мескида Николас 2 0
Намли Юнес 2 0
Акоста Келлин 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бассетт Коул 2 0
Эстевес Лукас 0 1
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
8 В 1-ом тайме 7
14 Во 2-ом тайме 9
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
9%
3
19%
1-15
4
18%
4
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
6
27%
3
19%
61-75
4
18%
4
25%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-ом тайме 11
8 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
6
40%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Забито

23
22
8 В 1-ом тайме 8
15 Во 2-ом тайме 14
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
6
26%
7
32%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
5
22%
2
9%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Забито

45
38
16 В 1-ом тайме 15
29 Во 2-ом тайме 23
18 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
3
7%
4
11%
1-15
7
16%
6
16%
16-30
6
13%
5
13%
31-45
10
22%
9
24%
46-60
10
22%
8
21%
61-75
9
20%
6
16%
76-90

Пропущено

21
27
6 В 1-ом тайме 18
15 Во 2-ом тайме 9
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
1
5%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
19%
10
37%
31-45
7
33%
2
7%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
33%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 0:2 Колорадо Рэпидс - Даллас 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион Заявка 27 11 9 7 36 - 26 42
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
11. Интер Майами Заявка 27 9 5 13 25 - 42 32
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 27 16 6 5 44 - 22 54
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 27 13 9 5 38 - 27 48
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 27 9 10 8 34 - 34 37
9. Лос-Анджелес Заявка 28 9 7 12 40 - 41 34
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
5. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
7. Сиэтл Саундерс Заявка 14 7 4 3 22 - 11 25
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами Заявка 13 4 3 6 8 - 11 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 3 4 15 - 16 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Жоао Пауло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Медранда Джимми бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Ролдан Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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