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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Браге
2:2
Второй тайм: 56'
Эстер
0'
1:0
13' Гол
Плана Леонард
24' Желтая карточка
Карлссон Монц
1:1
31' Гол
Мортенсен Николас
2:1
33' Гол
Хиндрикес Понтус
2:2
42' Гол
Хейкссон Алекс
56'
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
11
Лундин
Антон
5
Тити
Адиль
8
Хеллберг
Сет
7
Селлин
Роббин
14
Сёдерберг
Никлас
10
Плана
Леонард
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
27
Нордстрём
Билли
23
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
15
Энгквист
Эмиль
2
Павич
Маттиас
19
Мортенсен
Николас
11
Лима
Лукас
Браге
4-4-2
Эстер
4-1-2-1-2

История личных встреч

Браге
Эстер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:2
С
1:2
С
4:2
С
5:1
С
2:2
С
0:4
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
0:1
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плана Леонард 11 (4) 0.46
Лундин Антон 2 0.08
Карлберг Дуглас 2 0.08
Хеллберг Сет 2 0.08
Йоханссон Александр 2 0.08
Сёдерберг Никлас 2 0.08
Селлин Роббин 1 0.04
Перссон Хоаким 1 0.04
Лильестранд Маттиас 1 0.04
Хиндрикес Понтус 1 0.04
Махолли Шкодран 1 0.04
Антонссон Бьярни 1 0.04
Зеттерстрём Александр 1 0.04
Filip Sjoeberg1 1 0.04
Фродиг Виктор 0 0
Макаси Мозес 0 0
Лундин Оскар 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 7 0.29
Рочестер Соренсен Марк 2 0.08
Кин Джеймс 2 0.08
Вестермарк Йеспер 2 0.08
Магнуссон Исак 2 0.08
Эрнблом Филип 2 (1) 0.08
Павич Маттиас 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Муянич Амел 1 0.04
Хейкссон Алекс 1 0.04
Юханссон Карл 0 0
Нордстрём Билли 0 0
Энгквист Эмиль 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лильестранд Маттиас 7 0
Зеттерстрём Александр 5 1
Хиндрикес Понтус 5 0
Антонссон Бьярни 3 1
Тити Адиль 4 0
Сёдерберг Никлас 4 0
Лундин Оскар 3 0
Уильямс Ноа 3 0
Селлин Роббин 2 0
Плана Леонард 2 0
Макаси Мозес 2 0
Лундин Антон 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Мавила Натан 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Карлберг Дуглас 1 0
Хилтунен Лукас 1 0
Сьёберг Аксель II 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортенсен Николас 5 0
Карлссон Монц 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Хейкссон Алекс 3 0
Варманен Тату 3 0
Стенберг Джон 3 0
Рочестер Соренсен Марк 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Энгквист Эмиль 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
38%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

14
11
4 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
6
43%
2
18%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-ом тайме 2
10 Во 2-ом тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
6
35%
2
22%
76-90

Забито

27
19
9 В 1-ом тайме 5
18 Во 2-ом тайме 14
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
4
15%
1
5%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
5
19%
6
32%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
10
37%
5
26%
76-90

Пропущено

34
20
18 В 1-ом тайме 5
16 Во 2-ом тайме 15
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
8
24%
3
15%
31-45
6
18%
4
20%
46-60
4
12%
4
20%
61-75
6
18%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1
Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Браге 2:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Норрбю 1:2 Браге - Хельсинборг 0:0
Эстер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0
Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0 Васалунд - Эстер 1:0 Эстер - Браге 1:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Эстер - Сундсвалль 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 24 14 5 5 31 - 19 47
2. Сундсвалль Заявка 23 13 4 6 35 - 23 43
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
5. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
6. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
7. Эстер 2:2 Заявка 24 8 8 8 22 - 21 32
8. Йёнчёпинг Заявка 23 9 5 9 28 - 28 32
9. Эргрюте Заявка 24 6 11 7 27 - 31 29
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
13. Браге 2:2 Заявка 24 6 8 10 30 - 35 26
14. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд 0:0 Заявка 24 6 4 14 27 - 40 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму 0:0 Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Эстер 2:2 Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Эргрюте Заявка 12 3 7 2 14 - 12 16
11. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
12. Браге 2:2 Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
15. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
16. Васалунд 0:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
3. Вернаму 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
4. Сундсвалль Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Эстер 2:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
10. Браге 2:2 Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
14. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
15. Васалунд 0:0 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 11 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Эстер
3.00
3.40
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Браге 2:2 Эстер онлайн




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