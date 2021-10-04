Швеция: Суперэттан 2021
1:0
13' ГолПлана Леонард
24' Желтая карточкаКарлссон Монц
1:1
31' ГолМортенсен Николас
2:1
33' ГолХиндрикес Понтус
2:2
42' ГолХейкссон Алекс
88' Желтая карточкаВарманен Тату
90' Желтая карточкаТити Адиль
90' Желтая карточкаNicolas Gianini Dantas
11
Лундин
Антон
23
Кусу
Манассе
11
Лима
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
13'
1:0
24'
31'
33'
2:1
42'
2:2
88'
90'
История личных встреч
Браге
Эстер
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плана Леонард
|11 (4)
|0.46
|Лундин Антон
|2
|0.08
|Карлберг Дуглас
|2
|0.08
|Хеллберг Сет
|2
|0.08
|Йоханссон Александр
|2
|0.08
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.08
|Селлин Роббин
|1
|0.04
|Перссон Хоаким
|1
|0.04
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.04
|Хиндрикес Понтус
|1
|0.04
|Махолли Шкодран
|1
|0.04
|Антонссон Бьярни
|1
|0.04
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.04
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.04
|Фродиг Виктор
|0
|0
|Макаси Мозес
|0
|0
|Лундин Оскар
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|7
|0.29
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.08
|Кин Джеймс
|2
|0.08
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.08
|Магнуссон Исак
|2
|0.08
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.08
|Павич Маттиас
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Муянич Амел
|1
|0.04
|Хейкссон Алекс
|1
|0.04
|Юханссон Карл
|0
|0
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лильестранд Маттиас
|7
|0
|Зеттерстрём Александр
|5
|1
|Тити Адиль
|5
|0
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Уильямс Ноа
|3
|0
|Селлин Роббин
|2
|0
|Плана Леонард
|2
|0
|Макаси Мозес
|2
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Мавила Натан
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Карлберг Дуглас
|1
|0
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0
|Сьёберг Аксель II
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Варманен Тату
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
27%
3
30%
76-90
Пропущено
19
13
13 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
16%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
7
37%
3
23%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
6
43%
2
18%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-ом тайме 2
10 Во 2-ом тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
6
35%
2
22%
76-90
Забито
29
21
11 В 1-ом тайме 7
18 Во 2-ом тайме 14
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
5
17%
1
5%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
5
17%
6
29%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
10
34%
5
24%
76-90
Пропущено
36
22
20 В 1-ом тайме 7
16 Во 2-ом тайме 15
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 14
6
17%
1
5%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
10
28%
4
18%
31-45
6
17%
4
18%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
6
17%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1
Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Браге 2:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Норрбю 1:2 Браге - Хельсинборг 0:0
Эстер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0
Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0 Васалунд - Эстер 1:0 Эстер - Браге 1:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Эстер - Сундсвалль 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|32 - 20
|47
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|35 - 23
|43
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|7.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 28
|32
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|13.
|Браге
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 35
|26
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|15.
|Вестерос
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|26 - 35
|23
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|11.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|15.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|10.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|11
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0