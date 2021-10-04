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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
0:0
Второй тайм: 56'
Вернаму
0'
41' Желтая карточка
Салем Адам Ид
56'
1
Мыцу
Раду
24
Салем
Адам
Ид
3
Хиен
Исак
21
Азизи
Пешрав
4
Вистрём
Филип
10
Дурмаз
Элиас
23
Жорж
Шарбель
6
Вамбани
Антони
15
Андуе
Александер
9
Васич
Никола
7
Булут
Экин
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
3
Hugo
Andersson2
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
10
Брэндон
Эрик
8
Кенндал
Уильям
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
29
Christian
Moses
17
Удденес
Оскар
Васалунд
4-3-3
Вернаму
4-3-3

Ход матча

41'
Салем Адам Ид
 

История личных встреч

Васалунд
Вернаму

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Маи 5 0.21
Андуе Александер 4 0.17
Васич Никола 3 0.13
Вамбани Антони 3 0.13
Булут Экин 3 (1) 0.13
Дурмаз Элиас 2 0.08
Жорж Шарбель 2 0.08
Авдич Денни 2 0.08
Ясуока Такуто 1 0.04
Цискаридзе Зураб 1 0.04
Энгберг Фрей 0 0
Мыцу Раду 0 0
Думбия Ибрагим 0 0
Дуранич Александр 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 6 0.25
Удденес Оскар 4 0.17
Бечирович Эдвин 4 0.17
Christian Moses 3 0.13
Магаши Абдуссалам 3 0.13
Дзабич Робин 3 0.13
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Винст Фредди 1 0.04
Вилар Бернардо 1 0.04
Стивенс Джоэл 1 0.04
Камара Креспо 1 0.04
Эрикссон Виктор 1 0.04
Брэндон Эрик 1 (1) 0.04
Де Врис Фрэнсис 0 0
Исмаил Исса 0 0
Ларссон Виктор 0 0
Сундгрен Альбин 0 0

Карточки

Васалунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Кебба 8 0
Вамбани Антони 6 0
Авдич Денни 5 0
Салем Адам Ид 5 0
Жорж Шарбель 3 1
Траоре Маи 3 1
Мыцу Раду 4 0
Васич Никола 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Хиен Исак 3 0
Дуранич Александр 1 1
Азизи Пешрав 2 0
Цискаридзе Зураб 2 0
Ангер Филип 2 0
Андуе Александер 2 0
Ясуока Такуто 2 0
Вистрём Филип 1 0
Булут Экин 1 0
Дурмаз Элиас 1 0
Затор Доминик 1 0
Lucas De Paula 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндехолл Чарли 8 0
Винст Фредди 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Удденес Оскар 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Бечирович Эдвин 1 1
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Стивенс Джоэл 1 0
Christian Moses 1 0
Камара Креспо 1 0
Исмаил Исса 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Сундгрен Альбин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
1 В 1-ом тайме 8
13 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
8
57%
3
23%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
28%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
5
36%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-ом тайме 7
9 Во 2-ом тайме 10
2 Забивали первыми 10
16 Не забивали 12
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
4
33%
8
47%
76-90

Пропущено

23
6
13 В 1-ом тайме 2
10 Во 2-ом тайме 4
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
6
26%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
2
33%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
2
9%
1
17%
76-90

Забито

26
30
4 В 1-ом тайме 15
22 Во 2-ом тайме 15
6 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
1
4%
5
17%
1-15
1
4%
7
23%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
4
15%
3
10%
46-60
6
23%
1
3%
61-75
12
46%
11
37%
76-90

Пропущено

41
20
21 В 1-ом тайме 9
20 Во 2-ом тайме 11
15 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
11
27%
1
5%
1-15
5
12%
3
15%
16-30
5
12%
5
25%
31-45
6
15%
3
15%
46-60
9
22%
2
10%
61-75
5
12%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Васалунд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2
Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2 Васалунд - Эстер 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3 Сундсвалль - Васалунд 3:2 Васалунд - Норрбю 0:1
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0
Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1 Эргрюте - Вернаму 0:0 Вернаму - Акрополис 1:0 Вестерос - Вернаму 0:0 Вернаму - ГАИС 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 24 14 5 5 31 - 19 47
2. Сундсвалль Заявка 23 13 4 6 35 - 23 43
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
5. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
6. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
7. Эстер 2:2 Заявка 24 8 8 8 22 - 21 32
8. Йёнчёпинг Заявка 23 9 5 9 28 - 28 32
9. Эргрюте Заявка 24 6 11 7 27 - 31 29
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
13. Браге 2:2 Заявка 24 6 8 10 30 - 35 26
14. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд 0:0 Заявка 24 6 4 14 27 - 40 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму 0:0 Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Эстер 2:2 Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Эргрюте Заявка 12 3 7 2 14 - 12 16
11. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
12. Браге 2:2 Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
15. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
16. Васалунд 0:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
3. Вернаму 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
4. Сундсвалль Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Эстер 2:2 Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
10. Браге 2:2 Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
13. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
14. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
15. Васалунд 0:0 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 11 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Салем Адам Ид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Васалунд
Ничья
Вернаму
5.10
4.15
2.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Васалунд 0:0 Вернаму онлайн




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