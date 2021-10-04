Швеция: Суперэттан 2021
41' Желтая карточкаСалем Адам Ид
1:0
57' ГолВасич Никола
1:1
66' ГолChristian Moses
72' Желтая карточкаЖорж Шарбель
21
Азизи
Пешрав
10
Дурмаз
Элиас
23
Жорж
Шарбель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Дзабич РобинНападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
41'
57'
1:0
66'
72'
История личных встреч
Васалунд
Вернаму
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Васалунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Маи
|5
|0.21
|Васич Никола
|4
|0.17
|Андуе Александер
|4
|0.17
|Вамбани Антони
|3
|0.13
|Булут Экин
|3 (1)
|0.13
|Дурмаз Элиас
|2
|0.08
|Жорж Шарбель
|2
|0.08
|Авдич Денни
|2
|0.08
|Ясуока Такуто
|1
|0.04
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.04
|Энгберг Фрей
|0
|0
|Мыцу Раду
|0
|0
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|Салем Адам Ид
|0
|0
|Дуранич Александр
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|6
|0.25
|Удденес Оскар
|4
|0.17
|Christian Moses
|4
|0.17
|Бечирович Эдвин
|4
|0.17
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.13
|Дзабич Робин
|3
|0.13
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Винст Фредди
|1
|0.04
|Вилар Бернардо
|1
|0.04
|Стивенс Джоэл
|1
|0.04
|Камара Креспо
|1
|0.04
|Эрикссон Виктор
|1
|0.04
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.04
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Исмаил Исса
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Карточки
Васалунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Кебба
|8
|0
|Вамбани Антони
|6
|0
|Жорж Шарбель
|4
|1
|Авдич Денни
|5
|0
|Салем Адам Ид
|5
|0
|Траоре Маи
|3
|1
|Мыцу Раду
|4
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Хиен Исак
|3
|0
|Дуранич Александр
|1
|1
|Азизи Пешрав
|2
|0
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|Ангер Филип
|2
|0
|Андуе Александер
|2
|0
|Ясуока Такуто
|2
|0
|Вистрём Филип
|1
|0
|Булут Экин
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Lucas De Paula
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|Винст Фредди
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Удденес Оскар
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
1 В 1-ом тайме 8
14 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
8
53%
3
21%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-ом тайме 7
11 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
26%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
5
33%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-ом тайме 7
9 Во 2-ом тайме 10
2 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
4
33%
8
47%
76-90
Пропущено
23
6
13 В 1-ом тайме 2
10 Во 2-ом тайме 4
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
6
26%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
2
33%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
2
9%
1
17%
76-90
Забито
27
31
4 В 1-ом тайме 15
23 Во 2-ом тайме 16
7 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
1
4%
5
16%
1-15
1
4%
7
23%
16-30
2
7%
3
10%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
6
22%
2
6%
61-75
12
44%
11
35%
76-90
Пропущено
42
21
21 В 1-ом тайме 9
21 Во 2-ом тайме 12
15 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
11
26%
1
5%
1-15
5
12%
3
14%
16-30
5
12%
5
24%
31-45
6
14%
4
19%
46-60
10
24%
2
10%
61-75
5
12%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Васалунд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2
Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2 Васалунд - Эстер 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3 Сундсвалль - Васалунд 3:2 Васалунд - Норрбю 0:1
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0
Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1 Эргрюте - Вернаму 0:0 Вернаму - Акрополис 1:0 Вестерос - Вернаму 0:0 Вернаму - ГАИС 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|32 - 20
|47
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|35 - 23
|43
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|7.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 28
|32
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|13.
|Браге
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 35
|26
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|15.
|Вестерос
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|26 - 35
|23
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|11.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|15.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|10.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|13.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|11
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0