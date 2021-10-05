Швеция: Суперэттан 2021
Треллеборг
0:1
Первый тайм: 45+'
Ландскруна
0:1
2' ГолХофсё Робин
36' Желтая карточкаБркич Харис
39' Желтая карточкаСаид Мохаммед
42' Желтая карточкаДженсен Кевин
44' Желтая карточкаПетерссон Оскар
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
15
Хейер
Мелкер
25
Бликст
Якоб
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
16 Тиллберг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Allen Smajic
-
31 Camil Jebara
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Ход матча
2'
0:1
36'
39'
42'
44'
45'
История личных встреч
Треллеборг
Ландскруна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|6
|0.25
|Оффия Генри
|4
|0.17
|Бьеркен Фритьоф
|4
|0.17
|Косица Дзенис
|3
|0.13
|Бркич Харис
|3
|0.13
|Хоканссон Маттиас
|3
|0.13
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.08
|Блумберг Юхан
|1
|0.04
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.04
|Йенссон Исак
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Сафиу Фатаву
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофсё Робин
|6
|0.25
|Дженсен Кевин
|5
|0.21
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.17
|Олссон Линус
|4
|0.17
|Олссон Филип
|2
|0.08
|Хейер Мелкер
|2
|0.08
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.08
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Ткач Александр
|1
|0.04
|Петерссон Оскар
|1
|0.04
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Никлас
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|1
|0.04
|Мурбек Андреас
|1
|0.04
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|7
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Бркич Харис
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|6
|1
|Хофсё Робин
|4
|1
|Альмаджед Сумар
|5
|0
|Мурбек Андреас
|5
|0
|Дженсен Кевин
|3
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Асп Джонатан
|1
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Эквалл Монс
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
4 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 7
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
6
35%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-ом тайме 8
7 Во 2-ом тайме 11
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
13%
3
16%
1-15
4
27%
5
26%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Пропущено
16
8
11 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
31
31
12 В 1-ом тайме 13
19 Во 2-ом тайме 18
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
13%
5
16%
1-15
6
19%
7
23%
16-30
2
6%
1
3%
31-45
6
19%
6
19%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
8
26%
7
23%
76-90
Пропущено
25
25
15 В 1-ом тайме 9
10 Во 2-ом тайме 16
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
7
28%
2
8%
1-15
4
16%
6
24%
16-30
4
16%
1
4%
31-45
3
12%
9
36%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
2
8%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Акрополис 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1
Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Фалькенберг 2:1 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Ландскруна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|32 - 20
|47
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|35 - 23
|43
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|24
|12
|4
|8
|32 - 25
|40
|5.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|6.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|24
|10
|7
|7
|30 - 27
|37
|7.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 28
|32
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|0:2 Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 28
|27
|13.
|Вестерос
|2:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|28 - 35
|26
|14.
|Браге
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 35
|26
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 10
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Вестерос
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|0:2 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 14
|13
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|10.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Ландскруна
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|14.
|Вестерос
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|11
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0